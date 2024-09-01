Твенте - ПЕК Зволле 14 Сентября прямая трансляция
Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
14 Сентября 2024 года в 17:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур
Главный судья: Йохем Камфус (Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - ПЕК Зволле, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Твенте
Энсхеде
ПЕК Зволле
Зволле
|1
|вр
|Ларс Уннерсталл
|28
|зщ
|Барт ван Рой
|2
|зщ
|Мес Хилгерс
|38
|зщ
|Макс Брюнс
|34
|зщ
|Анасс Салах-Эддин
|4
|пз
|Матиас Хьёлё
|18
|пз
|Михел Влап
|11
|пз
|Дан Ротс
|14
|пз
|Сем Стейн
|7
|нп
|Митчелл ван Берген
|10
|нп
|Сэм Ламмерс
|1
|вр
|Яспер Схенделар
|2
|зщ
|Шерел Флоранус
|28
|зщ
|Simon Graves
|4
|зщ
|Ансельмо Макнулти
|33
|зщ
|Damian van der Haar
|34
|пз
|Nick Fichtinger
|10
|пз
|Дэйв ван ден Берг
|6
|пз
|Anouar El Azzouzi
|18
|пз
|Одиссёс Веленас
|50
|пз
|Филип Крастев
|29
|нп
|Томас Бёйтинк
Главные тренеры
|Джозеф Остинг
|Йонни Янсен
История личных встреч
|19.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 2
|20.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|3 : 1
|19.03.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|1 : 0
|18.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|1 : 3
|10.04.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|1 : 0
|31.10.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|5 : 1
|10.11.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|2 : 1
|17.04.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|2 : 0
|26.08.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|2 : 0
|29.01.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|1 : 2
|01.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|2 : 1
|17.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|1 : 1
|13.08.2024
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 3
|10.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|1 : 2
|06.08.2024
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|01.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|3 : 0
|24.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|1 : 0
|18.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|1 : 5
|11.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|1 : 0
|19.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|4
|10
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|4
|10
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Гронинген
|4
|8
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|4
|6
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|3
|6
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|4
|6
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|3
|5
|9
|Виллем II
|4
|5
|10
|Херенвен
|3
|4
|11
|Твенте
|3
|4
|12
|Аякс
|2
|3
|13
|ПЕК Зволле
|4
|3
|14
|Гоу Эхед Иглс
|4
|3
|15
|НАК Бреда
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Хераклес
|4
|2
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|4
|0