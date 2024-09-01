01:44 ()
Онлайн трансляции
Суббота 14 сентября
Свернуть список

Твенте - ПЕК Зволле 14 Сентября прямая трансляция

Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
14 Сентября 2024 года в 17:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур
Главный судья: Йохем Камфус (Нидерланды);
Твенте
ПЕК Зволле

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - ПЕК Зволле, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Твенте
Энсхеде
ПЕК Зволле
Зволле
1ГерманияврЛарс Уннерсталл
28НидерландызщБарт ван Рой
2НидерландызщМес Хилгерс
38НидерландызщМакс Брюнс
34НидерландызщАнасс Салах-Эддин
4НорвегияпзМатиас Хьёлё
18НидерландыпзМихел Влап
11НидерландыпзДан Ротс
14НидерландыпзСем Стейн
7НидерландынпМитчелл ван Берген
10НидерландынпСэм Ламмерс
1НидерландыврЯспер Схенделар
2КюрасаозщШерел Флоранус
28ДаниязщSimon Graves
4ИрландиязщАнсельмо Макнулти
33НидерландызщDamian van der Haar
34НидерландыпзNick Fichtinger
10НидерландыпзДэйв ван ден Берг
6НидерландыпзAnouar El Azzouzi
18НидерландыпзОдиссёс Веленас
50БолгарияпзФилип Крастев
29НидерландынпТомас Бёйтинк
Главные тренеры
НидерландыДжозеф Остинг
НидерландыЙонни Янсен
История личных встреч
19.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 34-й турПЕК Зволле1 : 2Твенте
20.08.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 2-й турТвенте3 : 1ПЕК Зволле
19.03.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 27-й турТвенте1 : 0ПЕК Зволле
18.12.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 17-й турПЕК Зволле1 : 3Твенте
10.04.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 29-й турПЕК Зволле1 : 0Твенте
31.10.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 7-й турТвенте5 : 1ПЕК Зволле
10.11.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 13-й турТвенте2 : 1ПЕК Зволле
17.04.2018Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 32-й турТвенте2 : 0ПЕК Зволле
26.08.2017Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 3-й турПЕК Зволле2 : 0Твенте
29.01.2017Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 20-й турПЕК Зволле1 : 2Твенте
01.09.2024Нидерланды — Эредивизия4-й тур2 : 1Твенте
17.08.2024Нидерланды — Эредивизия2-й турТвенте1 : 1
13.08.2024Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 2-й матчТвенте3 : 3
10.08.2024Нидерланды — Эредивизия1-й тур1 : 2Твенте
06.08.2024Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 1-й матч2 : 1Твенте
01.09.2024Нидерланды — Эредивизия4-й турПЕК Зволле3 : 0
24.08.2024Нидерланды — Эредивизия3-й тур1 : 0ПЕК Зволле
18.08.2024Нидерланды — Эредивизия2-й турПЕК Зволле1 : 5
11.08.2024Нидерланды — Эредивизия1-й тур1 : 0ПЕК Зволле
19.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 34-й турПЕК Зволле1 : 2Твенте
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен412
2
Лига чемпионов
АЗ Алкмар410
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт410
4
Квалификация Лиги Европы
Гронинген48
5
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген46
6
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна36
7
Плей-офф Лиги конференций
Спарта46
8
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд35
9 Виллем II45
10 Херенвен34
11 Твенте34
12 Аякс23
13 ПЕК Зволле43
14 Гоу Эхед Иглс43
15 НАК Бреда43
16
Стыковая зона
Хераклес42
17
Зона вылета
Алмере Сити41
18
Зона вылета
Валвейк40

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close