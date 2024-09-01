Торпедо Кт - Колхети-1913 14 Сентября прямая трансляция
14 Сентября 2024 года в 20:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 24-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо Кт - Колхети-1913, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 24-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо Кт
Кутаиси
Колхети-1913
Поти
История личных встреч
|19.05.2024
|Грузия — Высшая лига
|15-й тур
|2 : 5
|02.04.2024
|Грузия — Высшая лига
|6-й тур
|3 : 2
|08.12.2018
|Грузия - Высшая лига
|36-й тур
|4 : 0
|30.09.2018
|Грузия - Высшая лига
|27-й тур
|0 : 0
|04.07.2018
|Грузия - Высшая лига
|18-й тур
|3 : 0
|01.05.2018
|Грузия - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 1
|19.10.2017
|Грузия - Высшая лига
|30-й тур
|1 : 2
|05.08.2017
|Грузия - Высшая лига
|21-й тур
|0 : 0
|13.05.2017
|Грузия - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 3
|19.03.2017
|Грузия - Высшая лига
|3-й тур
|2 : 1
|01.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|23-й тур
|1 : 1
|25.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|22-й тур
|1 : 5
|18.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|21-й тур
|1 : 2
|05.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|19-й тур
|2 : 1
|01.08.2024
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2
|31.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|23-й тур
|0 : 0
|24.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|22-й тур
|3 : 0
|17.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|21-й тур
|2 : 1
|10.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|20-й тур
|1 : 3
|04.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|19-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Дила
|23
|47
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Сабуртало
|22
|42
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо Кт
|22
|42
|4
|Динамо Бт
|23
|35
|5
|Самгурали
|23
|29
|6
|Колхети-1913
|23
|28
|7
|Динамо Тб
|23
|26
| 8
Стыковая зона
|Телави
|23
|23
| 9
Стыковая зона
|Гагра
|23
|21
| 10
Зона вылета
|Самтредиа
|23
|15