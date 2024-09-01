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Торпедо Кт - Колхети-1913 14 Сентября прямая трансляция

14 Сентября 2024 года в 20:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 24-й тур
Торпедо Кт
Колхети-1913

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо Кт - Колхети-1913, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 24-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо Кт
Кутаиси
Колхети-1913
Поти
История личных встреч
19.05.2024 Грузия — Высшая лига 15-й тур Колхети-19132 : 5Торпедо Кт
02.04.2024 Грузия — Высшая лига 6-й тур Торпедо Кт3 : 2Колхети-1913
08.12.2018 Грузия - Высшая лига 36-й тур Торпедо Кт4 : 0Колхети-1913
30.09.2018 Грузия - Высшая лига 27-й тур Колхети-19130 : 0Торпедо Кт
04.07.2018 Грузия - Высшая лига 18-й тур Торпедо Кт3 : 0Колхети-1913
01.05.2018 Грузия - Высшая лига 9-й тур Колхети-19131 : 1Торпедо Кт
19.10.2017 Грузия - Высшая лига 30-й тур Колхети-19131 : 2Торпедо Кт
05.08.2017 Грузия - Высшая лига 21-й тур Торпедо Кт0 : 0Колхети-1913
13.05.2017 Грузия - Высшая лига 12-й тур Колхети-19130 : 3Торпедо Кт
19.03.2017 Грузия - Высшая лига 3-й тур Торпедо Кт2 : 1Колхети-1913
01.09.2024 Грузия — Высшая лига 23-й тур 1 : 1Торпедо Кт
25.08.2024 Грузия — Высшая лига 22-й тур Торпедо Кт1 : 5
18.08.2024 Грузия — Высшая лига 21-й тур 1 : 2Торпедо Кт
05.08.2024 Грузия — Высшая лига 19-й тур Торпедо Кт2 : 1
01.08.2024 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Торпедо Кт1 : 2
31.08.2024 Грузия — Высшая лига 23-й тур Колхети-19130 : 0
24.08.2024 Грузия — Высшая лига 22-й тур 3 : 0Колхети-1913
17.08.2024 Грузия — Высшая лига 21-й тур Колхети-19132 : 1
10.08.2024 Грузия — Высшая лига 20-й тур 1 : 3Колхети-1913
04.08.2024 Грузия — Высшая лига 19-й тур 0 : 0Колхети-1913
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Дила2347
2
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало2242
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо Кт2242
4 Динамо Бт2335
5 Самгурали2329
6 Колхети-19132328
7 Динамо Тб2326
8
Стыковая зона
Телави2323
9
Стыковая зона
Гагра2321
10
Зона вылета
Самтредиа2315

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