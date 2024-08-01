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Морейренсе - Бенфика 30 Августа прямая трансляция

Стадион: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия), вместимость: 13000
30 Августа 2024 года в 22:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 4-й тур
Главный судья: Андре Нарсизу (Португалия)
Морейренсе
Бенфика

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - Бенфика, которое состоится 30 Августа 2024 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Бенфика
Лиссабон
40 Бразилия вр Кевин
2 Бразилия зщ Фабиано
44 Бразилия зщ Marcelo
26 Бразилия зщ Маракас
23 Нидерланды зщ Годфрид Фримпонг
5 Португалия пз Sidnei Tavares
31 Бразилия пз Мадсон
80 Гана пз Лоуренс Офори
6 Португалия пз Рубен Рамуш
10 Кюрасао нп Джереми Антониссе
9 Экваториальная Гвинея нп Луис Нлаво
24 Португалия вр Самуэл Суареш
6 Дания зщ Александр Бах
44 Португалия зщ Томаш Араужу
30 Аргентина зщ Николас Отаменди
3 Испания зщ Альваро Фернандес
61 Португалия пз Флорентину Луиш
18 Люксембург пз Леандро Баррейро
25 Аргентина пз Джанлука Престианни
10 Турция пз Оркун Кёкчю
14 Греция нп Вангелис Павлидис
11 Аргентина нп Анхель Ди Мария
Главные тренеры
Германия Роджер Шмидт
История личных встреч
14.04.2024 Португалия — Примейра 29-й тур Бенфика3 : 0Морейренсе
03.12.2023 Португалия — Примейра 12-й тур Морейренсе0 : 0Бенфика
17.12.2022 Португалия - Кубок лиги Группа C. 3-й тур Морейренсе1 : 1Бенфика
15.01.2022 Португалия - Примейра 18-й тур Бенфика1 : 1Морейренсе
07.08.2021 Португалия - Примейра 1-й тур Морейренсе1 : 2Бенфика
14.02.2021 Португалия - Примейра 19-й тур Морейренсе1 : 1Бенфика
26.09.2020 Португалия - Примейра 2-й тур Бенфика2 : 0Морейренсе
02.03.2020 Португалия - Примейра 23-й тур Бенфика1 : 1Морейренсе
21.09.2019 Португалия - Примейра 6-й тур Морейренсе1 : 2Бенфика
17.03.2019 Португалия - Примейра 26-й тур Морейренсе0 : 4Бенфика
25.08.2024 Португалия — Примейра 3-й тур 3 : 1Морейренсе
18.08.2024 Португалия — Примейра 2-й тур Морейренсе3 : 1
11.08.2024 Португалия — Примейра 1-й тур 1 : 2Морейренсе
18.05.2024 Португалия — Примейра 34-й тур Морейренсе2 : 1
12.05.2024 Португалия — Примейра 33-й тур 0 : 1Морейренсе
24.08.2024 Португалия — Примейра 3-й тур Бенфика1 : 0
17.08.2024 Португалия — Примейра 2-й тур Бенфика3 : 0
11.08.2024 Португалия — Примейра 1-й тур 2 : 0Бенфика
17.05.2024 Португалия — Примейра 34-й тур 1 : 1Бенфика
12.05.2024 Португалия — Примейра 33-й тур Бенфика5 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг39
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту39
3
Квалификация Лиги Европы
Фамаликан39
4
Квалификация Лиги конференций
Брага37
5 Санта-Клара36
6 Бенфика36
7 Морейренсе36
8 Витория Гимарайнш36
9 Жил Висенте34
10 АВС34
11 Боавишта33
12 Арока33
13 Риу Аве33
14 Эшторил31
15 Эштрела31
16
Стыковая зона
Насьонал31
17
Зона вылета
Каза Пия30
18
Зона вылета
Фаренсе30

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