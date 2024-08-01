Морейренсе - Бенфика 30 Августа прямая трансляция
Стадион: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия), вместимость: 13000
30 Августа 2024 года в 22:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 4-й тур
Главный судья: Андре Нарсизу (Португалия)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - Бенфика, которое состоится 30 Августа 2024 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Бенфика
Лиссабон
|40
|вр
|Кевин
|2
|зщ
|Фабиано
|44
|зщ
|Marcelo
|26
|зщ
|Маракас
|23
|зщ
|Годфрид Фримпонг
|5
|пз
|Sidnei Tavares
|31
|пз
|Мадсон
|80
|пз
|Лоуренс Офори
|6
|пз
|Рубен Рамуш
|10
|нп
|Джереми Антониссе
|9
|нп
|Луис Нлаво
|24
|вр
|Самуэл Суареш
|6
|зщ
|Александр Бах
|44
|зщ
|Томаш Араужу
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|3
|зщ
|Альваро Фернандес
|61
|пз
|Флорентину Луиш
|18
|пз
|Леандро Баррейро
|25
|пз
|Джанлука Престианни
|10
|пз
|Оркун Кёкчю
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
|11
|нп
|Анхель Ди Мария
Главные тренеры
|Роджер Шмидт
История личных встреч
|14.04.2024
|Португалия — Примейра
|29-й тур
|3 : 0
|03.12.2023
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|0 : 0
|17.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа C. 3-й тур
|1 : 1
|15.01.2022
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|1 : 1
|07.08.2021
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|1 : 2
|14.02.2021
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|1 : 1
|26.09.2020
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|2 : 0
|02.03.2020
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|1 : 1
|21.09.2019
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|1 : 2
|17.03.2019
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|0 : 4
|25.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|3 : 1
|18.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|3 : 1
|11.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|1 : 2
|18.05.2024
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|2 : 1
|12.05.2024
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|0 : 1
|24.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|1 : 0
|17.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|3 : 0
|11.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|2 : 0
|17.05.2024
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|1 : 1
|12.05.2024
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|5 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|3
|9
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|3
|9
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Фамаликан
|3
|9
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|3
|7
|5
|Санта-Клара
|3
|6
|6
|Бенфика
|3
|6
|7
|Морейренсе
|3
|6
|8
|Витория Гимарайнш
|3
|6
|9
|Жил Висенте
|3
|4
|10
|АВС
|3
|4
|11
|Боавишта
|3
|3
|12
|Арока
|3
|3
|13
|Риу Аве
|3
|3
|14
|Эшторил
|3
|1
|15
|Эштрела
|3
|1
| 16
Стыковая зона
|Насьонал
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Каза Пия
|3
|0
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|3
|0