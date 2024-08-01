Унион - Санкт-Паули 30 Августа прямая трансляция
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22467
30 Августа 2024 года в 21:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 2-й тур
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Санкт-Паули, которое состоится 30 Августа 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Унион
Берлин
Санкт-Паули
Гамбург
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|14
|зщ
|Леопольд Кверфельд
|5
|зщ
|Данило Дуки
|4
|зщ
|Диогу Лейте
|28
|зщ
|Кристофер Триммель
|6
|зщ
|Робин Госенс
|29
|пз
|Лука Тусар
|13
|пз
|Андраш Шефер
|8
|пз
|Рани Хедира
|16
|нп
|Бенедикт Холлербах
|17
|нп
|Теозон-Жордан Сибачо
|22
|вр
|Никола Василь
|5
|зщ
|Хауке Валь
|3
|зщ
|Карол Метс
|8
|зщ
|Эрик Смит
|21
|зщ
|Ларс Рицка
|23
|пз
|Филипп Трой
|39
|пз
|Роберт Вагнер
|7
|пз
|Джексон Ирвайн
|24
|пз
|Коннор Меткалф
|11
|нп
|Йоханнес Эггештайн
|29
|нп
|Морган Гилавоги
Главные тренеры
|Бо Свенссон
|Александер Блессин
История личных встреч
|01.03.2022
|Кубок Германии
|1/4 финала
|2 : 1
|04.02.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|20-й тур
|3 : 2
|26.08.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|4 : 1
|14.04.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|0 : 1
|04.11.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|1 : 0
|10.03.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|1 : 2
|26.09.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|2 : 0
|01.04.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|0 : 0
|17.10.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|3 : 3
|20.03.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|1 : 0
|24.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|1 : 1
|17.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|0 : 1
|09.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|11.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|3 : 2
|25.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|0 : 2
|16.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|2 : 3 ДВ
|09.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 0
|19.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|1 : 2
|12.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фрайбург
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Хайденхайм
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Бавария
|1
|3
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Хоффенхайм
|1
|3
|7
|РБ Лейпциг
|1
|3
|8
|Вердер
|1
|1
|9
|Аугсбург
|1
|1
|10
|Унион
|1
|1
|11
|Майнц
|1
|1
|12
|Хольштайн
|1
|0
|13
|Вольфсбург
|1
|0
|14
|Боруссия М
|1
|0
|15
|Бохум
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Штутгарт
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Айнтрахт Ф
|1
|0