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Унион - Санкт-Паули 30 Августа прямая трансляция

Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22467
30 Августа 2024 года в 21:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 2-й тур
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
Унион
Санкт-Паули

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Санкт-Паули, которое состоится 30 Августа 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Унион
Берлин
Санкт-Паули
Гамбург
1 Дания вр Фредерик Рённов
14 Австрия зщ Леопольд Кверфельд
5 Нидерланды зщ Данило Дуки
4 Португалия зщ Диогу Лейте
28 Австрия зщ Кристофер Триммель
6 Германия зщ Робин Госенс
29 Франция пз Лука Тусар
13 Венгрия пз Андраш Шефер
8 Германия пз Рани Хедира
16 Германия нп Бенедикт Холлербах
17 США нп Теозон-Жордан Сибачо
22 Босния и Герцеговина вр Никола Василь
5 Германия зщ Хауке Валь
3 Эстония зщ Карол Метс
8 Швеция зщ Эрик Смит
21 Германия зщ Ларс Рицка
23 Германия пз Филипп Трой
39 Германия пз Роберт Вагнер
7 Австралия пз Джексон Ирвайн
24 Австралия пз Коннор Меткалф
11 Германия нп Йоханнес Эггештайн
29 Гвинея нп Морган Гилавоги
Главные тренеры
Дания Бо Свенссон
Германия Александер Блессин
История личных встреч
01.03.2022 Кубок Германии 1/4 финала Унион2 : 1Санкт-Паули
04.02.2019 Германия - Вторая Бундеслига 20-й тур Санкт-Паули3 : 2Унион
26.08.2018 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур Унион4 : 1Санкт-Паули
14.04.2018 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Санкт-Паули0 : 1Унион
04.11.2017 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Унион1 : 0Санкт-Паули
10.03.2017 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур Санкт-Паули1 : 2Унион
26.09.2016 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур Унион2 : 0Санкт-Паули
01.04.2016 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Санкт-Паули0 : 0Унион
17.10.2015 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Унион3 : 3Санкт-Паули
20.03.2015 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Унион1 : 0Санкт-Паули
24.08.2024 Германия — Бундеслига 1-й тур 1 : 1Унион
17.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала 0 : 1Унион
09.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Унион1 : 1
18.05.2024 Германия - Бундеслига 34-й тур Унион2 : 1
11.05.2024 Германия - Бундеслига 33-й тур 3 : 2Унион
25.08.2024 Германия — Бундеслига 1-й тур Санкт-Паули0 : 2
16.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала 2 : 3 ДВСанкт-Паули
09.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Санкт-Паули3 : 0
19.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур 1 : 2Санкт-Паули
12.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Санкт-Паули3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фрайбург13
2
Лига чемпионов
Хайденхайм13
3
Лига чемпионов
Боруссия Д13
4
Лига чемпионов
Байер13
5
Лига Европы
Бавария13
6
Квалификация Лиги конференций
Хоффенхайм13
7 РБ Лейпциг13
8 Вердер11
9 Аугсбург11
10 Унион11
11 Майнц11
12 Хольштайн10
13 Вольфсбург10
14 Боруссия М10
15 Бохум10
16
Стыковая зона
Штутгарт10
17
Зона вылета
Санкт-Паули10
18
Зона вылета
Айнтрахт Ф10

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