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Венеция - Торино 30 Августа прямая трансляция

Стадион: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия), вместимость: 11150
30 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Италия — Серия А, 3-й тур
Главный судья: Маттео Марченаро (Италия);
Венеция
Торино

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венеция - Торино, которое состоится 30 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Венеция
Венеция
Торино
Турин
1 Финляндия вр Ессе Йоронен
4 Нидерланды зщ Джей Идзес
30 Австрия зщ Михаэль Свобода
33 Хорватия зщ Марин Шверко
27 Италия зщ Антонио Кандела
7 Италия зщ Франческо Дзампано
38 Дания пз Магнус Андерсен
32 Гана пз Жозеф Альфред Дункан
11 Италия пз Гаэтано Ористанио
77 Исландия пз Микаэль-Эгиль Эллертссон
9 Дания нп Кристиан Гиткьяер
32 Сербия вр Ваня Милинкович-Савич
27 Косово зщ Мергим Войвода
23 Экваториальная Гвинея зщ Сауль Коко-Басси
5 Марокко зщ Адам Масина
20 Австрия зщ Валентино Лацаро
28 Италия пз Самуэле Риччи
77 Польша пз Кароль Линетты
8 Сербия пз Иван Илич
24 Хорватия пз Борна Соса
18 Шотландия нп Че Адамс
91 Колумбия нп Дуван Сапата
Главные тренеры
Италия Эусебио Ди Франческо
Италия Паоло Ваноли
История личных встреч
12.02.2022 Италия - Серия А 25-й тур Торино1 : 2Венеция
27.09.2021 Италия - Серия А 6-й тур Венеция1 : 1Торино
25.08.2024 Италия — Серия А 2-й тур 0 : 0Венеция
18.08.2024 Италия — Серия А 1-й тур 3 : 1Венеция
11.08.2024 Кубок Италии 1/32 финала 3 : 1Венеция
02.06.2024 Италия - Серия B Финал. 2-й матч Венеция1 : 0
30.05.2024 Италия - Серия B Финал. 1-й матч 0 : 0Венеция
25.08.2024 Италия — Серия А 2-й тур Торино2 : 1
17.08.2024 Италия — Серия А 1-й тур 2 : 2Торино
11.08.2024 Кубок Италии 1/32 финала Торино2 : 0
26.05.2024 Италия - Серия А 38-й тур 3 : 0Торино
18.05.2024 Италия - Серия А 37-й тур Торино3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ювентус26
2
Лига чемпионов
Интер М24
3
Лига чемпионов
Дженоа24
4
Лига чемпионов
Торино24
5
Лига Европы
Удинезе24
6
Квалификация Лиги конференций
Парма24
7 Эмполи24
8 Верона23
9 Аталанта23
10 Лацио23
11 Наполи23
12 Кальяри22
13 Фиорентина22
14 Милан21
15 Рома21
16 Монца21
17 Венеция21
18
Зона вылета
Болонья21
19
Зона вылета
Комо21
20
Зона вылета
Лечче20

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