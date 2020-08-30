Венеция - Торино 30 Августа прямая трансляция
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия), вместимость: 11150
30 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Италия — Серия А, 3-й тур
Главный судья: Маттео Марченаро (Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венеция - Торино, которое состоится 30 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Венеция
Венеция
Торино
Турин
|1
|вр
|Ессе Йоронен
|4
|зщ
|Джей Идзес
|30
|зщ
|Михаэль Свобода
|33
|зщ
|Марин Шверко
|27
|зщ
|Антонио Кандела
|7
|зщ
|Франческо Дзампано
|38
|пз
|Магнус Андерсен
|32
|пз
|Жозеф Альфред Дункан
|11
|пз
|Гаэтано Ористанио
|77
|пз
|Микаэль-Эгиль Эллертссон
|9
|нп
|Кристиан Гиткьяер
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|27
|зщ
|Мергим Войвода
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|5
|зщ
|Адам Масина
|20
|зщ
|Валентино Лацаро
|28
|пз
|Самуэле Риччи
|77
|пз
|Кароль Линетты
|8
|пз
|Иван Илич
|24
|пз
|Борна Соса
|18
|нп
|Че Адамс
|91
|нп
|Дуван Сапата
Главные тренеры
|Эусебио Ди Франческо
|Паоло Ваноли
История личных встреч
|12.02.2022
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 2
|27.09.2021
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 1
|25.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|0 : 0
|18.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|3 : 1
|11.08.2024
|Кубок Италии
|1/32 финала
|3 : 1
|02.06.2024
|Италия - Серия B
|Финал. 2-й матч
|1 : 0
|30.05.2024
|Италия - Серия B
|Финал. 1-й матч
|0 : 0
|25.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|2 : 1
|17.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|2 : 2
|11.08.2024
|Кубок Италии
|1/32 финала
|2 : 0
|26.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|3 : 0
|18.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ювентус
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|2
|4
| 3
Лига чемпионов
|Дженоа
|2
|4
| 4
Лига чемпионов
|Торино
|2
|4
| 5
Лига Европы
|Удинезе
|2
|4
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Парма
|2
|4
|7
|Эмполи
|2
|4
|8
|Верона
|2
|3
|9
|Аталанта
|2
|3
|10
|Лацио
|2
|3
|11
|Наполи
|2
|3
|12
|Кальяри
|2
|2
|13
|Фиорентина
|2
|2
|14
|Милан
|2
|1
|15
|Рома
|2
|1
|16
|Монца
|2
|1
|17
|Венеция
|2
|1
| 18
Зона вылета
|Болонья
|2
|1
| 19
Зона вылета
|Комо
|2
|1
| 20
Зона вылета
|Лечче
|2
|0