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«Бавария» хочет перехватить полузащитника у «Реала»

Дата публикации: 29-08-2024

К Флориану Вирцу проявляют интерес сразу несколько европейских грандов. По данным издания «Relevo», заполучить хавбека «Байера» рассчитывает «Бавария». Мюнхенцы планируют оформить его переход по окончании сезона.

Другим претендентом на 21-летнего игрока является «Реал». Боссов «Баварии» это не смущает, и они готовы побороться с мадридцами за Вирца.

Юношеские годы полузащитник провел в системе «Кельна», откуда перебрался в академию «Байера». В основе леверкузенской команды он дебютировал в 2020 году. Прошлый сезон для Вирца оказался прорывным, а сам футболист стал одним из лидеров «фармацевтов». В активе Флориана 18 забитых мячей и 20 ассистов в 49 играх.

Соглашение с Вирцем действует до 2027 года. Transfermarkt.de оценивает одаренного немца в 130 миллионов евро.

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