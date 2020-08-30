02:58 ()
Свернуть список

Интер - Аталанта 30 Августа прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
30 Августа 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 3-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
Интер М
Аталанта

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Аталанта, которое состоится 30 Августа 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан
Аталанта
Бергамо
1 Швейцария вр Ян Зоммер
28 Франция зщ Бенжамен Павар
15 Италия зщ Франческо Ачерби
95 Италия зщ Алессандро Бастони
36 Италия зщ Маттео Дармиан
32 Италия зщ Федерико Димарко
23 Италия пз Николо Барелла
20 Турция пз Хакан Чалханоглу
22 Армения пз Генрих Мхитарян
9 Франция нп Маркус Тюрам
99 Иран нп Мехди Тареми
29 Италия вр Марко Карнесекки
19 Албания зщ Берат Джимсити
4 Швеция зщ Исак Хин
16 Италия зщ Рауль Белланова
15 Нидерланды пз Мартен де Рон
13 Бразилия пз Эдерсон
8 Хорватия пз Марио Пашалич
22 Италия пз Маттео Руджери
44 Италия пз Марко Брешианини
17 Бельгия пз Шарль Де Кетеларе
32 Италия нп Матео Ретеги
Главные тренеры
Италия Симоне Индзаги
Италия Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
28.02.2024 Италия - Серия А 21-й тур Интер М4 : 0Аталанта
04.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур Аталанта1 : 2Интер М
27.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 37-й тур Интер М3 : 2Аталанта
31.01.2023 Кубок Италии 1/4 финала Интер М1 : 0Аталанта
13.11.2022 Италия - Серия А Серия А. 15-й тур Аталанта2 : 3Интер М
16.01.2022 Италия - Серия А 22-й тур Аталанта0 : 0Интер М
25.09.2021 Италия - Серия А 6-й тур Интер М2 : 2Аталанта
08.03.2021 Италия - Серия А 26-й тур Интер М1 : 0Аталанта
08.11.2020 Италия - Серия А 7-й тур Аталанта1 : 1Интер М
01.08.2020 Италия - Серия А 38-й тур Аталанта0 : 2Интер М
24.08.2024 Италия — Серия А 2-й тур Интер М2 : 0
17.08.2024 Италия — Серия А 1-й тур 2 : 2Интер М
11.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 1Интер М
07.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Интер М0 : 2
02.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 1Интер М
25.08.2024 Италия — Серия А 2-й тур 2 : 1Аталанта
19.08.2024 Италия — Серия А 1-й тур 0 : 4Аталанта
14.08.2024 Суперкубок УЕФА — 2024 Финал 2 : 0Аталанта
09.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 3 : 0Аталанта
27.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 2Аталанта
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура Серии A: «Интер» — «Аталанта». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ювентус26
2
Лига чемпионов
Интер М24
3
Лига чемпионов
Дженоа24
4
Лига чемпионов
Торино24
5
Лига Европы
Удинезе24
6
Квалификация Лиги конференций
Парма24
7 Эмполи24
8 Верона23
9 Аталанта23
10 Лацио23
11 Наполи23
12 Кальяри22
13 Фиорентина22
14 Милан21
15 Рома21
16 Монца21
17 Венеция21
18
Зона вылета
Болонья21
19
Зона вылета
Комо21
20
Зона вылета
Лечче20

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close