Интер - Аталанта 30 Августа прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
30 Августа 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 3-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Аталанта, которое состоится 30 Августа 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер М
Милан
Аталанта
Бергамо
|1
|вр
|Ян Зоммер
|28
|зщ
|Бенжамен Павар
|15
|зщ
|Франческо Ачерби
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|36
|зщ
|Маттео Дармиан
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|23
|пз
|Николо Барелла
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|99
|нп
|Мехди Тареми
|29
|вр
|Марко Карнесекки
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|4
|зщ
|Исак Хин
|16
|зщ
|Рауль Белланова
|15
|пз
|Мартен де Рон
|13
|пз
|Эдерсон
|8
|пз
|Марио Пашалич
|22
|пз
|Маттео Руджери
|44
|пз
|Марко Брешианини
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|32
|нп
|Матео Ретеги
Главные тренеры
|Симоне Индзаги
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|28.02.2024
|Италия - Серия А
|21-й тур
|4 : 0
|04.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 2
|27.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|3 : 2
|31.01.2023
|Кубок Италии
|1/4 финала
|1 : 0
|13.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 15-й тур
|2 : 3
|16.01.2022
|Италия - Серия А
|22-й тур
|0 : 0
|25.09.2021
|Италия - Серия А
|6-й тур
|2 : 2
|08.03.2021
|Италия - Серия А
|26-й тур
|1 : 0
|08.11.2020
|Италия - Серия А
|7-й тур
|1 : 1
|01.08.2020
|Италия - Серия А
|38-й тур
|0 : 2
|24.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|2 : 0
|17.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|2 : 2
|11.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|07.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 2
|02.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|25.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|2 : 1
|19.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|0 : 4
|14.08.2024
|Суперкубок УЕФА — 2024
|Финал
|2 : 0
|09.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 0
|27.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура Серии A: «Интер» — «Аталанта». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ювентус
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|2
|4
| 3
Лига чемпионов
|Дженоа
|2
|4
| 4
Лига чемпионов
|Торино
|2
|4
| 5
Лига Европы
|Удинезе
|2
|4
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Парма
|2
|4
|7
|Эмполи
|2
|4
|8
|Верона
|2
|3
|9
|Аталанта
|2
|3
|10
|Лацио
|2
|3
|11
|Наполи
|2
|3
|12
|Кальяри
|2
|2
|13
|Фиорентина
|2
|2
|14
|Милан
|2
|1
|15
|Рома
|2
|1
|16
|Монца
|2
|1
|17
|Венеция
|2
|1
| 18
Зона вылета
|Болонья
|2
|1
| 19
Зона вылета
|Комо
|2
|1
| 20
Зона вылета
|Лечче
|2
|0