Осасуна - Барселона 03 Сентября прямая трансляция
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
03 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 4-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Барселона, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осасуна
Памплона
Барселона
Барселона
|13
|вр
|Айтор Фернандес
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|4
|зщ
|Унай Гарсия
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|7
|пз
|Хон Монкайола
|6
|пз
|Лукас Торро
|10
|пз
|Аймар Орос
|14
|нп
|Рубен Гарсия
|16
|нп
|Мой Гомес
|17
|нп
|Анте Будимир
|1
|вр
|Марк-Андре тер Штеген
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|15
|зщ
|Андреас Кристенсен
|28
|зщ
|Алекс Бальде
|21
|пз
|Френки де Йонг
|22
|пз
|Илкай Гюндоган
|18
|пз
|Ориоль Ромеу
|6
|пз
|Гави
|11
|нп
|Рафинья
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|7
|нп
|Ферран Торрес
Главные тренеры
|Хагоба Аррасате
|Хавьер Эрнандес
История личных встреч
|02.05.2023
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 0
|08.11.2022
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 2
|13.03.2022
|Испания - Примера
|28-й тур
|4 : 0
|12.12.2021
|Испания - Примера
|17-й тур
|2 : 2
|06.03.2021
|Испания - Примера
|26-й тур
|0 : 2
|29.11.2020
|Испания - Примера
|11-й тур
|4 : 0
|16.07.2020
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 2
|31.08.2019
|Испания - Примера
|3-й тур
|2 : 2
|26.04.2017
|Испания - Примера
|34-й тур
|7 : 1
|10.12.2016
|Испания - Примера
|15-й тур
|0 : 3
|31.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|2 : 2
|27.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 2
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 2
|19.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 2
|13.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 2
|27.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|3 : 4
|20.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|2 : 0
|13.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 0
|08.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 2
|02.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
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Ямал установил в «Барселоне» несколько рекордов, но его контракт заканчивается через год.Ещё недавно казалось, что у него нет шансов пробиться в основу В «Барсу» резко ворвалась новая звезда. Сейчас решается судьба Ямала и в сборной Испании 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура Примеры: «Осасуна» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.