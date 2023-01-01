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Осасуна - Барселона 03 Сентября прямая трансляция

Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
03 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 4-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
Осасуна
Барселона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Барселона, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осасуна
Памплона
Барселона
Барселона
13ИспанияврАйтор Фернандес
12ИспаниязщХесус Аресо
24ИспаниязщАлехандро Катена
4ИспаниязщУнай Гарсия
22КолумбиязщХоан Мохика
7ИспанияпзХон Монкайола
6ИспанияпзЛукас Торро
10ИспанияпзАймар Орос
14ИспаниянпРубен Гарсия
16ИспаниянпМой Гомес
17ХорватиянпАнте Будимир
1ГерманияврМарк-Андре тер Штеген
23ФранциязщЖюль Кунде
15ДаниязщАндреас Кристенсен
28ИспаниязщАлекс Бальде
21НидерландыпзФренки де Йонг
22ГерманияпзИлкай Гюндоган
18ИспанияпзОриоль Ромеу
6Испанияпз Гави
11Бразилиянп Рафинья
9ПольшанпРоберт Левандовски
7ИспаниянпФерран Торрес
Главные тренеры
ИспанияХагоба Аррасате
ИспанияХавьер Эрнандес
История личных встреч
02.05.2023Испания - Примера33-й турБарселона1 : 0Осасуна
08.11.2022Испания - Примера14-й турОсасуна1 : 2Барселона
13.03.2022Испания - Примера28-й турБарселона4 : 0Осасуна
12.12.2021Испания - Примера17-й турОсасуна2 : 2Барселона
06.03.2021Испания - Примера26-й турОсасуна0 : 2Барселона
29.11.2020Испания - Примера11-й турБарселона4 : 0Осасуна
16.07.2020Испания - Примера37-й турБарселона1 : 2Осасуна
31.08.2019Испания - Примера3-й турОсасуна2 : 2Барселона
26.04.2017Испания - Примера34-й турБарселона7 : 1Осасуна
10.12.2016Испания - Примера15-й турОсасуна0 : 3Барселона
31.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матч2 : 2Осасуна
27.08.2023Испания - Примера3-й тур1 : 2Осасуна
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчОсасуна1 : 2
19.08.2023Испания - Примера2-й турОсасуна0 : 2
13.08.2023Испания - Примера1-й тур0 : 2Осасуна
27.08.2023Испания - Примера3-й тур3 : 4Барселона
20.08.2023Испания - Примера2-й турБарселона2 : 0
13.08.2023Испания - Примера1-й тур0 : 0Барселона
08.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиБарселона4 : 2
02.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчи0 : 1Барселона
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Ямал установил в «Барселоне» несколько рекордов, но его контракт заканчивается через год.Ещё недавно казалось, что у него нет шансов пробиться в основу В «Барсу» резко ворвалась новая звезда. Сейчас решается судьба Ямала и в сборной Испании 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура Примеры: «Осасуна» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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