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Слован Бр - Мидтьюлланн 28 Августа прямая трансляция

Стадион: Тегельне Поле (Братислава, Словакия), вместимость: 30000
28 Августа 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Раунд плей-офф. 2-й матч
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
Слован Бр
Мидтьюлланн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слован Бр - Мидтьюлланн, которое состоится 28 Августа 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Тегельне Поле (Братислава, Словакия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Слован Бр
Братислава, Словакия
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
71 Словакия вр Доминик Такач
4 Грузия зщ Гурам Кашия
6 Австрия зщ Кевин Виммер
27 Словакия зщ Матуш Войтко
12 Словения зщ Кенан Байрич
28 Панама пз Сесар Блэкман
33 Словакия пз Юрай Куцка
10 Хорватия пз Марко Толич
11 Армения нп Тигран Барсегян
7 Словакия нп Владимир Вайсс
13 Словакия нп Давид Стрелец
16 Исландия вр Элиас Рабн Олафссон
6 Швеция зщ Йоэль Андерссон
4 Сенегал зщ Усман Диао
22 Дания зщ Мадс Бек Сёренсен
73 Бразилия зщ Жуниньо
11 Чили пз Дарио Осорио
24 Дания пз Оливер Сёренсен
5 Уругвай пз Эмилиано Мартинес
58 Турция пз Араль Шимшир
7 Гвинея-Бисау нп Франкулину Джу
18 Польша нп Адам Букса
Главные тренеры
Словакия Владимир Вайсс
История личных встреч
21.08.2024 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 1-й матч Мидтьюлланн1 : 1Слован Бр
25.08.2024 Словакия — Суперлига 5-й тур 0 : 2Слован Бр
21.08.2024 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 1-й матч Мидтьюлланн1 : 1Слован Бр
17.08.2024 Словакия — Суперлига 4-й тур Слован Бр2 : 1
13.08.2024 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 0Слован Бр
07.08.2024 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Слован Бр2 : 0
24.08.2024 Дания — Суперлига Суперлига. 6-й тур Мидтьюлланн3 : 2
21.08.2024 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 1-й матч Мидтьюлланн1 : 1Слован Бр
16.08.2024 Дания — Суперлига Суперлига. 5-й тур 1 : 2Мидтьюлланн
13.08.2024 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 1Мидтьюлланн
09.08.2024 Дания — Суперлига Суперлига. 4-й тур Мидтьюлланн2 : 0
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Паневежис
ХИК
3 : 0 1 : 1
Хамрун Спартанс
Линкольн
0 : 1 0 : 1 5 : 4
Унио Эспортива Санта-Колома
Балкани
1 : 2 1 : 2 5 : 6
ТНС
Дечич
3 : 0 1 : 1
Викингур Р
Шэмрок Роверс
0 : 0 2 : 1
Виртус
Стяуа
1 : 7 4 : 0
Ордабасы
Петрокуб
0 : 0 1 : 0
Команда12
Флора
Целе
0 : 5 2 : 1
РФШ
Ларн
3 : 0 0 : 4
Слован Бр
Струга
4 : 2 1 : 2
КИ Клаксвик
Дифферданж
2 : 0 0 : 0
Лудогорец
Динамо Бт
3 : 1 1 : 0
Динамо Мн
Пюник
0 : 0 0 : 1
Борац Б-Л
Эгнатия
1 : 0 2 : 1 1 : 4
2-й квалификационный раунд
Команда12
Будё-Глимт
РФШ
4 : 0 1 : 3
Паневежис
Ягеллония
0 : 4 3 : 1
Линкольн
Карабах
0 : 2 5 : 0
Мальмё
КИ Клаксвик
4 : 1 3 : 2
АПОЭЛ
Петрокуб
1 : 0 1 : 1
Стяуа
Маккаби Т-А
1 : 1 0 : 1
Ференцварош
ТНС
5 : 0 1 : 2
Команда12
Унио Эспортива Санта-Колома
Мидтьюлланн
0 : 3 1 : 0
Динамо К
Партизан
6 : 2 0 : 3
Лугано
Фенербахче
3 : 4 2 : 1
Шэмрок Роверс
Спарта П
0 : 2 4 : 2
ПАОК
Борац Б-Л
3 : 2 0 : 1
Лудогорец
Динамо Мн
2 : 0 1 : 0
Целе
Слован Бр
1 : 1 5 : 0
3-й квалификационный раунд
Команда12
Карабах
Лудогорец
1 : 2 2 : 7 ДВ
Мальмё
ПАОК
2 : 2 3 : 4 ДВ
Мидтьюлланн
Ференцварош
2 : 0 1 : 1
Спарта П
Стяуа
1 : 1 2 : 3
Динамо К
Рейнджерс
1 : 1 0 : 2
Команда12
Лилль
Фенербахче
2 : 1 1 : 1 ДВ
Ред Булл Зальцбург
Твенте
2 : 1 3 : 3
Славия П
Юнион
3 : 1 0 : 1
Слован Бр
АПОЭЛ
2 : 0 0 : 0
Ягеллония
Будё-Глимт
0 : 1 4 : 1
Раунд плей-офф
Команда12
Лилль
Славия П
2 : 0 28.08
Будё-Глимт
Црвена Звезда
2 : 1 28.08
Динамо З
Карабах
3 : 0 28.08
Динамо К
Ред Булл Зальцбург
0 : 2 27.08
Команда12
Мальмё
Спарта П
0 : 2 27.08
Мидтьюлланн
Слован Бр
1 : 1 28.08
Янг Бойз
Галатасарай
3 : 2 27.08

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