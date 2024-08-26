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Неймар хотел вернуться в «Барселону» летом

Дата публикации: 26-08-2024

Этим летом Неймар мог вернуться в «Барселону». Услуги бразильца, в настоящий момент защищающего цвета «Аль-Хиляля», были предложены каталонцам. Однако Ханс-Дитер Флик, возглавляющий «сине-гранатовых», отклонил данный вариант.

Информацией, ссылаясь на Херарда Ромеро, поделился ресурс Sport.es. Сообщается, что агент вингера сам связался с грандом Ла Лиги, поскольку «Барса» искала форварда, который также мог бы закрыть фланг полузащиты. Однако в клубе даже не стали рассматривать кандидатуру Неймара, поскольку она не устроила Флика.

Состав «Аль-Хиляля» бразилец пополнил в августе прошлого года, перебравшись из «ПСЖ». За команду из Эр-Рияда он провел 5 игр (1 гол, 3 ассиста). При этом большую часть сезона Неймар пропустил из-за травм.

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