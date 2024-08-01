Вальядолид - Леганес 28 Августа прямая трансляция
Стадион: Мунисипаль Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 27618
28 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). Испания — Примера, 3-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вальядолид - Леганес, которое состоится 28 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вальядолид
Вальядолид
Леганес
Леганес
|13
|вр
|Карл Хейн
|2
|зщ
|Луис Перес
|15
|зщ
|Эрай Джёмерт
|5
|зщ
|Хави Санчес
|22
|зщ
|Лукас Роза
|21
|пз
|Селим Амалла
|20
|пз
|Станко Юрич
|8
|пз
|Кике Перес
|19
|пз
|Амат Ндиайе
|11
|пз
|Рауль Моро
|7
|нп
|Мамаду Силла
|1
|вр
|Хуан Сориано
|12
|зщ
|Валентин Розье
|22
|зщ
|Аритц Арамбарри
|6
|зщ
|Серхио Гонсалес
|20
|зщ
|Хавьер Эрнандес
|15
|зщ
|Энрик Франкеса
|14
|пз
|Дарко Брашанац
|8
|пз
|Сейдуба Сиссе
|17
|пз
|Иван Неу
|11
|нп
|Хуан Крус
|9
|нп
|Мигель Де ла Фуэнте
Главные тренеры
|Пауло Пессолано
|Борха Саэс Хименес
История личных встреч
|03.02.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 25-й тур
|0 : 0
|17.11.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 16-й тур
|1 : 1
|02.01.2022
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 22-й тур
|1 : 0
|17.10.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 10-й тур
|0 : 2
|13.06.2020
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 2
|03.01.2020
|Испания - Примера
|19-й тур
|2 : 2
|04.04.2019
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 0
|01.12.2018
|Испания - Примера
|14-й тур
|2 : 4
|28.11.2017
|Кубок Испании
|1/16 финала. 2-й матч
|1 : 0
|25.10.2017
|Кубок Испании
|1/16 финала. 1-й матч
|1 : 2
|25.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|3 : 0
|19.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 0
|02.06.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 42-й тур
|2 : 1
|26.05.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 41-й тур
|3 : 2
|19.05.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 40-й тур
|1 : 1
|25.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|2 : 1
|17.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 1
|02.06.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 42-й тур
|2 : 0
|26.05.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 41-й тур
|2 : 2
|18.05.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 40-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Вильярреал
|3
|7
| 2
Лига чемпионов
|Сельта
|3
|6
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Леганес
|2
|4
| 5
Лига Европы
|Осасуна
|2
|4
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Атлетико М
|2
|4
|7
|Реал Мадрид
|2
|4
|8
|Райо Вальекано
|2
|4
|9
|Реал Сосьедад
|2
|3
|10
|Вальядолид
|2
|3
|11
|Севилья
|3
|2
|12
|Мальорка
|3
|2
|13
|Хетафе
|2
|2
|14
|Бетис
|2
|2
|15
|Лас-Пальмас
|2
|1
|16
|Атлетик Б
|2
|1
|17
|Алавес
|2
|1
| 18
Зона вылета
|Жирона
|2
|1
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|2
|0
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|2
|0