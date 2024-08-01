00:23 ()
Свернуть список

Вальядолид - Леганес 28 Августа прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 27618
28 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). Испания — Примера, 3-й тур
Вальядолид
Леганес

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вальядолид - Леганес, которое состоится 28 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вальядолид
Вальядолид
Леганес
Леганес
13 Эстония вр Карл Хейн
2 Испания зщ Луис Перес
15 Швейцария зщ Эрай Джёмерт
5 Испания зщ Хави Санчес
22 Бразилия зщ Лукас Роза
21 Марокко пз Селим Амалла
20 Хорватия пз Станко Юрич
8 Испания пз Кике Перес
19 Сенегал пз Амат Ндиайе
11 Испания пз Рауль Моро
7 Сенегал нп Мамаду Силла
1 Испания вр Хуан Сориано
12 Франция зщ Валентин Розье
22 Испания зщ Аритц Арамбарри
6 Испания зщ Серхио Гонсалес
20 Испания зщ Хавьер Эрнандес
15 Испания зщ Энрик Франкеса
14 Сербия пз Дарко Брашанац
8 Гвинея пз Сейдуба Сиссе
17 Камерун пз Иван Неу
11 Испания нп Хуан Крус
9 Испания нп Мигель Де ла Фуэнте
Главные тренеры
Уругвай Пауло Пессолано
Испания Борха Саэс Хименес
История личных встреч
03.02.2024 Испания - Сегунда Сегунда. 25-й тур Леганес0 : 0Вальядолид
17.11.2023 Испания - Сегунда Сегунда. 16-й тур Вальядолид1 : 1Леганес
02.01.2022 Испания - Сегунда Сегунда. 22-й тур Вальядолид1 : 0Леганес
17.10.2021 Испания - Сегунда Сегунда. 10-й тур Леганес0 : 2Вальядолид
13.06.2020 Испания - Примера 28-й тур Леганес1 : 2Вальядолид
03.01.2020 Испания - Примера 19-й тур Вальядолид2 : 2Леганес
04.04.2019 Испания - Примера 30-й тур Леганес1 : 0Вальядолид
01.12.2018 Испания - Примера 14-й тур Вальядолид2 : 4Леганес
28.11.2017 Кубок Испании 1/16 финала. 2-й матч Леганес1 : 0Вальядолид
25.10.2017 Кубок Испании 1/16 финала. 1-й матч Вальядолид1 : 2Леганес
25.08.2024 Испания — Примера 2-й тур 3 : 0Вальядолид
19.08.2024 Испания — Примера 1-й тур Вальядолид1 : 0
02.06.2024 Испания - Сегунда Сегунда. 42-й тур 2 : 1Вальядолид
26.05.2024 Испания - Сегунда Сегунда. 41-й тур Вальядолид3 : 2
19.05.2024 Испания - Сегунда Сегунда. 40-й тур 1 : 1Вальядолид
25.08.2024 Испания — Примера 2-й тур Леганес2 : 1
17.08.2024 Испания — Примера 1-й тур 1 : 1Леганес
02.06.2024 Испания - Сегунда Сегунда. 42-й тур Леганес2 : 0
26.05.2024 Испания - Сегунда Сегунда. 41-й тур 2 : 2Леганес
18.05.2024 Испания - Сегунда Сегунда. 40-й тур Леганес2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Вильярреал37
2
Лига чемпионов
Сельта36
3
Лига чемпионов
Барселона26
4
Лига чемпионов
Леганес24
5
Лига Европы
Осасуна24
6
Квалификация Лиги конференций
Атлетико М24
7 Реал Мадрид24
8 Райо Вальекано24
9 Реал Сосьедад23
10 Вальядолид23
11 Севилья32
12 Мальорка32
13 Хетафе22
14 Бетис22
15 Лас-Пальмас21
16 Атлетик Б21
17 Алавес21
18
Зона вылета
Жирона21
19
Зона вылета
Эспаньол20
20
Зона вылета
Валенсия20

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close