15:08 ()
Свернуть список

«Наполи» и «Аль-Ахли» близки к соглашению по трансферу Осимхена

Дата публикации: 26-08-2024

Карьера Виктора Осимхена может продолжиться в «Аль-Ахли».

Фабрицио Романо утверждает, что «Наполи», владеющий правами на центрфорварда, близок к достижению договоренности по его трансферу с саудовской командой. Сумма сделки составит свыше 65 000 000 евро.

При этом с самим Осимхеном переход еще не согласован. Звездный нигериец требует большую зарплату. Помимо этого, он хочет, чтобы в соглашении с «Аль-Ахли» было условие по отступным.

В прошлом сезоне в активе нападающего 32 встречи за «партенопейцев» (17 забитых мячей, 4 результативных паса).

Трудовой договор 25-летнего футболиста с «Наполи» в силе до 2026 года. Ориентировочный ценник на Осимхена составляет 100 млн евро (данные с портала Transfermarkt.de).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close