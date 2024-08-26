«Наполи» и «Аль-Ахли» близки к соглашению по трансферу Осимхена

Дата публикации: 26-08-2024

Карьера Виктора Осимхена может продолжиться в «Аль-Ахли».



Фабрицио Романо утверждает, что «Наполи», владеющий правами на центрфорварда, близок к достижению договоренности по его трансферу с саудовской командой. Сумма сделки составит свыше 65 000 000 евро.



При этом с самим Осимхеном переход еще не согласован. Звездный нигериец требует большую зарплату. Помимо этого, он хочет, чтобы в соглашении с «Аль-Ахли» было условие по отступным.



В прошлом сезоне в активе нападающего 32 встречи за «партенопейцев» (17 забитых мячей, 4 результативных паса).



Трудовой договор 25-летнего футболиста с «Наполи» в силе до 2026 года. Ориентировочный ценник на Осимхена составляет 100 млн евро (данные с портала Transfermarkt.de).