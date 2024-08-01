Атлетико М - Эспаньол 28 Августа прямая трансляция
Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
28 Августа 2024 года в 22:30 (+03:00). Испания — Примера, 3-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Эспаньол, которое состоится 28 Августа 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Эспаньол
Барселона
|13
|вр
|Ян Облак
|16
|зщ
|Науэль Молина
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|20
|пз
|Аксель Витсель
|12
|пз
|Самуэл Лино
|5
|пз
|Родриго Де Пауль
|6
|пз
|Коке
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|9
|нп
|Александр Сёрлот
|1
|вр
|Жоан Гарсия
|23
|зщ
|Омар Эль-Хилали
|4
|зщ
|Мараш Кумбула
|3
|зщ
|Серхи Гомес
|12
|зщ
|Альваро Техеро
|14
|зщ
|Бриан Оливан
|18
|пз
|Альваро Агуадо
|15
|пз
|Хосе Грахера
|20
|пз
|Алекс Крал
|7
|нп
|Хавьер Пуадо
|9
|нп
|Алехо Велис
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Маноло Гонсалес
История личных встреч
|24.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|3 : 3
|06.11.2022
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 1
|17.04.2022
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 1
|12.09.2021
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 2
|01.03.2020
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 1
|10.11.2019
|Испания - Примера
|13-й тур
|3 : 1
|04.05.2019
|Испания - Примера
|36-й тур
|3 : 0
|22.12.2018
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 0
|06.05.2018
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 2
|22.12.2017
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 0
|25.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|3 : 0
|19.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|2 : 2
|11.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 0
|03.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 3
|27.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|24.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|0 : 1
|19.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 0
|23.06.2024
|Испания - Сегунда
|Плей-офф. Финал. 2-й матч
|2 : 0
|16.06.2024
|Испания - Сегунда
|Плей-офф. Финал. 1-й матч
|1 : 0
|13.06.2024
|Испания - Сегунда
|Плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Вильярреал
|3
|7
| 2
Лига чемпионов
|Сельта
|3
|6
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Леганес
|2
|4
| 5
Лига Европы
|Осасуна
|2
|4
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Атлетико М
|2
|4
|7
|Реал Мадрид
|2
|4
|8
|Райо Вальекано
|2
|4
|9
|Реал Сосьедад
|2
|3
|10
|Вальядолид
|2
|3
|11
|Севилья
|3
|2
|12
|Мальорка
|3
|2
|13
|Хетафе
|2
|2
|14
|Бетис
|2
|2
|15
|Лас-Пальмас
|2
|1
|16
|Атлетик Б
|2
|1
|17
|Алавес
|2
|1
| 18
Зона вылета
|Жирона
|2
|1
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|2
|0
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|2
|0