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Атлетико М - Эспаньол 28 Августа прямая трансляция

Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
28 Августа 2024 года в 22:30 (+03:00). Испания — Примера, 3-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
Атлетико М
Эспаньол

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Эспаньол, которое состоится 28 Августа 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Эспаньол
Барселона
13 Словения вр Ян Облак
16 Аргентина зщ Науэль Молина
2 Уругвай зщ Хосе Хименес
24 Испания зщ Робен Ле Норман
20 Бельгия пз Аксель Витсель
12 Бразилия пз Самуэл Лино
5 Аргентина пз Родриго Де Пауль
6 Испания пз Коке
7 Франция нп Антуан Гризманн
19 Аргентина нп Хулиан Альварес
9 Норвегия нп Александр Сёрлот
1 Испания вр Жоан Гарсия
23 Марокко зщ Омар Эль-Хилали
4 Албания зщ Мараш Кумбула
3 Испания зщ Серхи Гомес
12 Испания зщ Альваро Техеро
14 Испания зщ Бриан Оливан
18 Испания пз Альваро Агуадо
15 Испания пз Хосе Грахера
20 Чехия пз Алекс Крал
7 Испания нп Хавьер Пуадо
9 Аргентина нп Алехо Велис
Главные тренеры
Аргентина Диего Симеоне
Испания Маноло Гонсалес
История личных встреч
24.05.2023 Испания - Примера 36-й тур Эспаньол3 : 3Атлетико М
06.11.2022 Испания - Примера 13-й тур Атлетико М1 : 1Эспаньол
17.04.2022 Испания - Примера 32-й тур Атлетико М2 : 1Эспаньол
12.09.2021 Испания - Примера 4-й тур Эспаньол1 : 2Атлетико М
01.03.2020 Испания - Примера 26-й тур Эспаньол1 : 1Атлетико М
10.11.2019 Испания - Примера 13-й тур Атлетико М3 : 1Эспаньол
04.05.2019 Испания - Примера 36-й тур Эспаньол3 : 0Атлетико М
22.12.2018 Испания - Примера 17-й тур Атлетико М1 : 0Эспаньол
06.05.2018 Испания - Примера 36-й тур Атлетико М0 : 2Эспаньол
22.12.2017 Испания - Примера 17-й тур Эспаньол1 : 0Атлетико М
25.08.2024 Испания — Примера 2-й тур Атлетико М3 : 0
19.08.2024 Испания — Примера 1-й тур 2 : 2Атлетико М
11.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Атлетико М2 : 0
03.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 3Атлетико М
27.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Атлетико М1 : 1
24.08.2024 Испания — Примера 2-й тур Эспаньол0 : 1
19.08.2024 Испания — Примера 1-й тур 1 : 0Эспаньол
23.06.2024 Испания - Сегунда Плей-офф. Финал. 2-й матч Эспаньол2 : 0
16.06.2024 Испания - Сегунда Плей-офф. Финал. 1-й матч 1 : 0Эспаньол
13.06.2024 Испания - Сегунда Плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч Эспаньол0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Вильярреал37
2
Лига чемпионов
Сельта36
3
Лига чемпионов
Барселона26
4
Лига чемпионов
Леганес24
5
Лига Европы
Осасуна24
6
Квалификация Лиги конференций
Атлетико М24
7 Реал Мадрид24
8 Райо Вальекано24
9 Реал Сосьедад23
10 Вальядолид23
11 Севилья32
12 Мальорка32
13 Хетафе22
14 Бетис22
15 Лас-Пальмас21
16 Атлетик Б21
17 Алавес21
18
Зона вылета
Жирона21
19
Зона вылета
Эспаньол20
20
Зона вылета
Валенсия20

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