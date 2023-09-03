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Гавр - Лорьян 03 Сентября прямая трансляция

Стадион: Стад Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
03 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 4-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция);
Гавр
Лорьян

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Лорьян, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Стад Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гавр
Гавр
Лорьян
Лорьян
30ФранцияврАртур Десма
22ГвианазщЙоанн Сальмье
93СенегалзщАруна Санганте
4ФранциязщГотье Льорис
27ФранциязщКристофер Опери
7ВенгриязщЛоик Него
94ГвинеяпзАбдулайе Туре
8МароккопзЯсин Кехта
14РоссияпзДалер Кузяев
19ФранцияпзРассул Ндиайе
10ФранциянпНабиль Алиуи
38ШвейцарияврИвон Мвого
13СенегалзщФормоз Менди
15ФранциязщЖульен Лапорт
3ТунисзщМонтассар Тальби
24ДР КонгозщЖедеон Калулу
25ФранциязщВенсан Ле Гофф
19ФранцияпзЛоран Абергель
17ФранцияпзЖан-Виктор Макенго
14ФранцияпзРомен Февр
37ФранцияпзТео Ле Брис
29ФранциянпСирине Дукуре
Главные тренеры
СловенияЛука Элснер
ФранцияРежис Ле Брис
История личных встреч
19.10.2019Франция - Лига 211-й турГавр2 : 2Лорьян
17.05.2019Франция - Лига 238-й турГавр2 : 3Лорьян
28.07.2018Франция - Лига 21-й турЛорьян0 : 0Гавр
05.03.2018Франция - Лига 2Лига 2. 28-й турЛорьян1 : 0Гавр
02.10.2017Франция - Лига 2Лига 2. 10-й турГавр3 : 2Лорьян
16.05.2009Франция - Лига 136-й турЛорьян1 : 1Гавр
14.12.2008Франция - Лига 118-й турГавр1 : 3Лорьян
27.08.2023Франция - Лига 13-й тур2 : 2Гавр
20.08.2023Франция - Лига 12-й турГавр1 : 2
13.08.2023Франция - Лига 11-й тур2 : 2Гавр
21.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчи2 : 0Гавр
02.06.2023Франция - Лига 238-й турГавр1 : 0
27.08.2023Франция - Лига 13-й турЛорьян4 : 1
20.08.2023Франция - Лига 12-й турЛорьян1 : 1
12.08.2023Франция - Лига 11-й тур0 : 0Лорьян
03.06.2023Франция - Лига 138-й турЛорьян2 : 1
27.05.2023Франция - Лига 137-й тур2 : 0Лорьян

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