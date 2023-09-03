Гавр - Лорьян 03 Сентября прямая трансляция
Стадион: Стад Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
03 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 4-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Лорьян, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Стад Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гавр
Гавр
Лорьян
Лорьян
|30
|вр
|Артур Десма
|22
|зщ
|Йоанн Сальмье
|93
|зщ
|Аруна Санганте
|4
|зщ
|Готье Льорис
|27
|зщ
|Кристофер Опери
|7
|зщ
|Лоик Него
|94
|пз
|Абдулайе Туре
|8
|пз
|Ясин Кехта
|14
|пз
|Далер Кузяев
|19
|пз
|Рассул Ндиайе
|10
|нп
|Набиль Алиуи
|38
|вр
|Ивон Мвого
|13
|зщ
|Формоз Менди
|15
|зщ
|Жульен Лапорт
|3
|зщ
|Монтассар Тальби
|24
|зщ
|Жедеон Калулу
|25
|зщ
|Венсан Ле Гофф
|19
|пз
|Лоран Абергель
|17
|пз
|Жан-Виктор Макенго
|14
|пз
|Ромен Февр
|37
|пз
|Тео Ле Брис
|29
|нп
|Сирине Дукуре
Главные тренеры
|Лука Элснер
|Режис Ле Брис
История личных встреч
|19.10.2019
|Франция - Лига 2
|11-й тур
|2 : 2
|17.05.2019
|Франция - Лига 2
|38-й тур
|2 : 3
|28.07.2018
|Франция - Лига 2
|1-й тур
|0 : 0
|05.03.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 28-й тур
|1 : 0
|02.10.2017
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 10-й тур
|3 : 2
|16.05.2009
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|1 : 1
|14.12.2008
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|1 : 3
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|2 : 2
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 2
|13.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|2 : 2
|21.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|02.06.2023
|Франция - Лига 2
|38-й тур
|1 : 0
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|4 : 1
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|12.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|0 : 0
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|2 : 1
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|2 : 0