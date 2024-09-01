Иордания - Кувейт 05 Сентября прямая трансляция
05 Сентября 2024 года в 21:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Азия, Группа 2. 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Иордания - Кувейт, которое состоится 05 Сентября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Азия, Группа 2. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Иордания
Кувейт
Главные тренеры
|Хусин Аммута
|Руй Бенту
|Хуан Антонио Торроха Пицци
История личных встреч
|11.06.2021
|ЧМ-2022 - Азия
|Группа B. 8-й тур
|0 : 0
|10.10.2019
|ЧМ-2022 - Азия
|Группа B. 3-й тур
|0 : 0
|21.03.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 3
|1 : 0
|05.06.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 3
|2 : 2
|29.08.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|27.08.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|11.06.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа G. 6-й тур
|1 : 2
|06.06.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа G. 5-й тур
|3 : 0
|26.03.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа G. 4-й тур
|7 : 0
|11.06.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа A. 6-й тур
|1 : 0
|06.06.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа A. 5-й тур
|0 : 0
|26.03.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа A. 4-й тур
|1 : 2
|21.03.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа A. 3-й тур
|3 : 0
|19.01.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 2
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Катар
|0
|0
|2
|КНДР
|0
|0
| 3
Плей-офф
|Киргизия
|0
|0
| 4
Плей-офф
|Иран
|0
|0
|5
|Узбекистан
|0
|0
|6
|ОАЭ
|0
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Кувейт
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
| 3
Плей-офф
|Оман
|0
|0
| 4
Плей-офф
|Ирак
|0
|0
|5
|Иордания
|0
|0
|6
|Палестина
|0
|0
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Индонезия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
| 3
Плей-офф
|Китай
|0
|0
| 4
Плей-офф
|Саудовская Аравия
|0
|0
|5
|Бахрейн
|0
|0
|6
|Австралия
|0
|0