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Иордания - Кувейт 05 Сентября прямая трансляция

05 Сентября 2024 года в 21:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Азия, Группа 2. 1-й тур
Иордания
Кувейт

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Иордания - Кувейт, которое состоится 05 Сентября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Азия, Группа 2. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Иордания
Кувейт
Главные тренеры
МароккоХусин Аммута
ПортугалияРуй Бенту
ИспанияХуан Антонио Торроха Пицци
История личных встреч
11.06.2021ЧМ-2022 - АзияГруппа B. 8-й турКувейт0 : 0Иордания
10.10.2019ЧМ-2022 - АзияГруппа B. 3-й турИордания0 : 0Кувейт
21.03.2018Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 3Иордания1 : 0Кувейт
05.06.2015Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 3Иордания2 : 2Кувейт
29.08.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчиИордания2 : 1
27.08.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчиИордания0 : 0
11.06.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа G. 6-й тур1 : 2Иордания
06.06.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа G. 5-й турИордания3 : 0
26.03.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа G. 4-й турИордания7 : 0
11.06.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа A. 6-й турКувейт1 : 0
06.06.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа A. 5-й тур0 : 0Кувейт
26.03.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа A. 4-й турКувейт1 : 2
21.03.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа A. 3-й тур3 : 0Кувейт
19.01.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчиКувейт0 : 2
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1 Катар00
2 КНДР00
3
Плей-офф
Киргизия00
4
Плей-офф
Иран00
5 Узбекистан00
6 ОАЭ00
Группа 2
КомандаИО
1 Кувейт00
2 Южная Корея00
3
Плей-офф
Оман00
4
Плей-офф
Ирак00
5 Иордания00
6 Палестина00
Группа 3
КомандаИО
1 Индонезия00
2 Япония00
3
Плей-офф
Китай00
4
Плей-офф
Саудовская Аравия00
5 Бахрейн00
6 Австралия00

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