Милан - Ньюкасл Юнайтед 19 Сентября прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
19 Сентября 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Группа F. 1-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 19 Сентября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа F. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Милан, Италия
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
|16
|вр
|Мик Меньян
|2
|зщ
|Давиде Калабрия
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|24
|зщ
|Симон Кьер
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|8
|пз
|Рубен Лофтус-Чик
|33
|пз
|Раде Крунич
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|9
|нп
|Оливье Жиру
|10
|нп
|Рафаэл Леау
|22
|вр
|Ник Поуп
|2
|зщ
|Киран Триппьер
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|4
|зщ
|Свен Ботман
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|8
|пз
|Сандро Тонали
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|36
|пз
|Шон Лонгстафф
|24
|нп
|Мигель Альмирон
|14
|нп
|Александер Исак
|10
|нп
|Энтони Гордон
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
|Эдди Хау
История личных встреч
|16.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|5 : 1
|01.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 2
|26.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|4 : 1
|21.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|0 : 2
|09.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 0
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 1
|27.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 2
|19.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
|12.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|5 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Милан» — «Ньюкасл Юнайтед». Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.