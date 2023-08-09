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Милан - Ньюкасл Юнайтед 19 Сентября прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
19 Сентября 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Группа F. 1-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Милан
Ньюкасл Юнайтед

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 19 Сентября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа F. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан, Италия
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
16ФранцияврМик Меньян
2ИталиязщДавиде Калабрия
23АнглиязщФикайо Томори
24ДаниязщСимон Кьер
19ФранциязщТео Эрнандес
8АнглияпзРубен Лофтус-Чик
33Босния и ГерцеговинапзРаде Крунич
14НидерландыпзТейани Рейндерс
11СШАнпКристиан Пулишич
9ФранциянпОливье Жиру
10ПортугалиянпРафаэл Леау
22АнглияврНик Поуп
2АнглиязщКиран Триппьер
5ШвейцариязщФабиан Шер
4НидерландызщСвен Ботман
33АнглиязщДэн Бёрн
8ИталияпзСандро Тонали
39БразилияпзБруно Гимарайнс
36АнглияпзШон Лонгстафф
24ПарагвайнпМигель Альмирон
14ШвециянпАлександер Исак
10АнглиянпЭнтони Гордон
Главные тренеры
ИталияСтефано Пиоли
АнглияЭдди Хау
История личных встреч
16.09.2023Италия - Серия А4-й тур5 : 1Милан
01.09.2023Италия - Серия А3-й тур1 : 2Милан
26.08.2023Италия - Серия А2-й турМилан4 : 1
21.08.2023Италия - Серия А1-й тур0 : 2Милан
09.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиМилан0 : 1
16.09.2023Англия - Премьер-лига5-й турНьюкасл Юнайтед1 : 0
02.09.2023Англия - Премьер-лига4-й тур3 : 1Ньюкасл Юнайтед
27.08.2023Англия - Премьер-лига3-й турНьюкасл Юнайтед1 : 2
19.08.2023Англия - Премьер-лига2-й тур1 : 0Ньюкасл Юнайтед
12.08.2023Англия - Премьер-лига1-й турНьюкасл Юнайтед5 : 1
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Милан» — «Ньюкасл Юнайтед». Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.

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