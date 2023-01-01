Аталанта - Ювентус 01 Октября прямая трансляция
Стадион: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
01 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 7-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Ювентус, которое состоится 01 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо
Ювентус
Турин
|1
|вр
|Хуан Муссо
|2
|зщ
|Рафаэл Толой
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|23
|зщ
|Сеад Колашинац
|77
|зщ
|Давиде Дзаппакоста
|22
|зщ
|Маттео Руджери
|15
|пз
|Мартен де Рон
|13
|пз
|Эдерсон
|7
|пз
|Тён Копмейнерс
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|11
|нп
|Адемола Лукман
|1
|вр
|Войцех Щенсны
|6
|зщ
|Данило
|3
|зщ
|Бремер
|24
|зщ
|Даниэле Ругани
|27
|зщ
|Андреа Камбьязо
|16
|пз
|Уэстон Маккенни
|21
|пз
|Николо Фаджоли
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|25
|пз
|Адриен Рабьо
|9
|нп
|Душан Влахович
|7
|нп
|Федерико Кьеза
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Массимилиано Аллегри
История личных встреч
|07.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 34-й тур
|0 : 2
|22.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 19-й тур
|3 : 3
|13.02.2022
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 1
|27.11.2021
|Италия - Серия А
|14-й тур
|0 : 1
|14.08.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|19.05.2021
|Кубок Италии
|Финал
|1 : 2
|18.04.2021
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 0
|16.12.2020
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|11.07.2020
|Италия - Серия А
|32-й тур
|2 : 2
|23.11.2019
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 3
|27.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|0 : 1
|24.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|2 : 0
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа D. 1-й тур
|2 : 0
|17.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|3 : 2
|02.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|3 : 0
|26.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 0
|23.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|4 : 2
|16.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|3 : 1
|03.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|0 : 2
|27.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|1 : 1