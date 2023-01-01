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Аталанта - Ювентус 01 Октября прямая трансляция

Стадион: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
01 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 7-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
Аталанта
Ювентус

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Ювентус, которое состоится 01 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Ювентус
Турин
1 Аргентина вр Хуан Муссо
2 Италия зщ Рафаэл Толой
19 Албания зщ Берат Джимсити
23 Босния и Герцеговина зщ Сеад Колашинац
77 Италия зщ Давиде Дзаппакоста
22 Италия зщ Маттео Руджери
15 Нидерланды пз Мартен де Рон
13 Бразилия пз Эдерсон
7 Нидерланды пз Тён Копмейнерс
17 Бельгия пз Шарль Де Кетеларе
11 Нигерия нп Адемола Лукман
1 Польша вр Войцех Щенсны
6 Бразилия зщ Данило
3 Бразилия зщ Бремер
24 Италия зщ Даниэле Ругани
27 Италия зщ Андреа Камбьязо
16 США пз Уэстон Маккенни
21 Италия пз Николо Фаджоли
5 Италия пз Мануэль Локателли
25 Франция пз Адриен Рабьо
9 Сербия нп Душан Влахович
7 Италия нп Федерико Кьеза
Главные тренеры
Италия Джан Пьеро Гасперини
Италия Массимилиано Аллегри
История личных встреч
07.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 34-й тур Аталанта0 : 2Ювентус
22.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 19-й тур Ювентус3 : 3Аталанта
13.02.2022 Италия - Серия А 25-й тур Аталанта1 : 1Ювентус
27.11.2021 Италия - Серия А 14-й тур Ювентус0 : 1Аталанта
14.08.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Ювентус3 : 1Аталанта
19.05.2021 Кубок Италии Финал Аталанта1 : 2Ювентус
18.04.2021 Италия - Серия А 31-й тур Аталанта1 : 0Ювентус
16.12.2020 Италия - Серия А 12-й тур Ювентус1 : 1Аталанта
11.07.2020 Италия - Серия А 32-й тур Ювентус2 : 2Аталанта
23.11.2019 Италия - Серия А 13-й тур Аталанта1 : 3Ювентус
27.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур 0 : 1Аталанта
24.09.2023 Италия - Серия А 5-й тур Аталанта2 : 0
21.09.2023 Лига Европы Группа D. 1-й тур Аталанта2 : 0
17.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур 3 : 2Аталанта
02.09.2023 Италия - Серия А 3-й тур Аталанта3 : 0
26.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур Ювентус1 : 0
23.09.2023 Италия - Серия А 5-й тур 4 : 2Ювентус
16.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур Ювентус3 : 1
03.09.2023 Италия - Серия А 3-й тур 0 : 2Ювентус
27.08.2023 Италия - Серия А 2-й тур Ювентус1 : 1

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