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Ливерпуль - Фулхэм 03 Декабря прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
03 Декабря 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Ливерпуль
Фулхэм

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Фулхэм, которое состоится 03 Декабря 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Фулхэм
Лондон
62 Ирландия вр Кивин Келлехер
66 Англия зщ Трент Александер-Арнольд
32 Камерун зщ Жоэль Матип
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
21 Греция зщ Константинос Цимикас
8 Венгрия пз Доминик Собослаи
10 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
17 Англия пз Кёртис Джонс
11 Египет нп Мохамед Салах
9 Уругвай нп Дарвин Нуньес
7 Колумбия нп Луис Диас
17 Германия вр Бернд Лено
21 Бельгия зщ Тимоти Кастань
3 Нигерия зщ Кэлвин Бейсси
13 США зщ Тим Рим
33 США зщ Энтони Робинсон
26 Португалия пз Жоау Пальинья
6 Англия пз Харрисон Рид
14 Ямайка нп Бобби де Кордова-Рид
22 Нигерия нп Алекс Айуоби
20 Бразилия нп Виллиан
7 Мексика нп Рауль Хименес
Главные тренеры
Германия Юрген Клопп
Португалия Марку Силва
История личных встреч
03.05.2023 Англия - Премьер-лига 28-й тур Ливерпуль1 : 0Фулхэм
06.08.2022 Англия - Премьер-лига 1-й тур Фулхэм2 : 2Ливерпуль
07.03.2021 Англия - Премьер-лига 27-й тур Ливерпуль0 : 1Фулхэм
13.12.2020 Англия - Премьер-лига 12-й тур Фулхэм1 : 1Ливерпуль
17.03.2019 Англия - Премьер-лига 31-й тур Фулхэм1 : 2Ливерпуль
11.11.2018 Англия - Премьер-лига 12-й тур Ливерпуль2 : 0Фулхэм
13.02.2014 Англия - Премьер-лига 26-й тур Фулхэм2 : 3Ливерпуль
09.11.2013 Англия - Премьер-лига 11-й тур Ливерпуль4 : 0Фулхэм
12.05.2013 Англия - Премьер-лига 37-й тур Фулхэм1 : 3Ливерпуль
22.12.2012 Англия - Премьер-лига 18-й тур Ливерпуль4 : 0Фулхэм
30.11.2023 Лига Европы Группа E. 5-й тур Ливерпуль4 : 0
25.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур 1 : 1Ливерпуль
12.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур Ливерпуль3 : 0
09.11.2023 Лига Европы Группа E. 4-й тур 3 : 2Ливерпуль
05.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур 1 : 1Ливерпуль
27.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур Фулхэм3 : 2
12.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур 3 : 1Фулхэм
04.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур Фулхэм0 : 1
01.11.2023 Англия - Кубок лиги 1/8 финала 1 : 3Фулхэм
29.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур 1 : 1Фулхэм
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Фулхэм». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

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