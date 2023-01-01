Ливерпуль - Фулхэм 03 Декабря прямая трансляция
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
03 Декабря 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Фулхэм, которое состоится 03 Декабря 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Фулхэм
Лондон
|62
|вр
|Кивин Келлехер
|66
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|32
|зщ
|Жоэль Матип
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|21
|зщ
|Константинос Цимикас
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|17
|пз
|Кёртис Джонс
|11
|нп
|Мохамед Салах
|9
|нп
|Дарвин Нуньес
|7
|нп
|Луис Диас
|17
|вр
|Бернд Лено
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|13
|зщ
|Тим Рим
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|26
|пз
|Жоау Пальинья
|6
|пз
|Харрисон Рид
|14
|нп
|Бобби де Кордова-Рид
|22
|нп
|Алекс Айуоби
|20
|нп
|Виллиан
|7
|нп
|Рауль Хименес
Главные тренеры
|Юрген Клопп
|Марку Силва
История личных встреч
|03.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|06.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 2
|07.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 1
|13.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|17.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 2
|11.11.2018
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 0
|13.02.2014
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 3
|09.11.2013
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|4 : 0
|12.05.2013
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 3
|22.12.2012
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|4 : 0
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа E. 5-й тур
|4 : 0
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|12.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 0
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа E. 4-й тур
|3 : 2
|05.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|27.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 2
|12.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 1
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 1
|01.11.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 3
|29.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Фулхэм». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.