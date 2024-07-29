«Брайтон» близок к трансферу одноклубника Месси

Дата публикации: 29-07-2024

Сделка по переходу Диего Гомеса из «Интера Майами» в «Брайтон» близка к завершению.



Фабрицио Романо пишет, что в ближайшее время парагваец станет игроком английского клуба. «Чайки» направили американцам предложение, оценив хавбека в 12 млн евро. В «Интере» приняли его. О трансфере Гомеса стороны должны объявить на этой неделе.



Состав «цапель» Гомес пополнил 2 года назад, перебравшись из «Либертада». В последнем сезоне в активе 21-летнего футболиста 3 забитых мяча и 3 голевые передачи в 12 встречах МЛС.



Соглашение Диего с «Интером Майами» истекает в декабре 2026 года. Ориентировочный ценник на полузащитника составляет 8 000 000 евро (источник – «Transfermarkt»).