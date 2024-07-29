«Манчестер Юнайтед» хочет купить опорника за 60 млн евро

Дата публикации: 29-07-2024

Мартин Субименди, правами на которого владеет «Реал Сосьедад», может продолжить карьеру в чемпионате Англии.



Как сообщает «Todofichajes», на 25-летнего испанского футболиста претендует «Ман Юнайтед», находящийся в поисках качественного опорного полузащитника.



Отмечается, что в трудовом договоре Мартина прописана сумма выкупа в размере 60 000 000 евро, и «красные дьяволы» намерены воспользоваться данной опцией. Самому хавбеку «МЮ» уже предложил 5-летний контракт.



Субименди защищает цвета «Сосьедада» с 2020 года. В прошлом сезоне он поучаствовал в 45 играх, забил 4 гола и отдал 1 ассист.