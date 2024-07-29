06:28 ()
Свернуть список

Форвард «Барселоны» Роке отказался от перехода в «Аль-Хиляль»

Дата публикации: 29-07-2024

Витора Роке не будет в «Аль-Хиляле». Бразилец, принадлежащий «Барселоне», отказался от переезда в Саудовскую Аравию. Об этом в социальной сети «Х» написал Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что клубы договорились по условиям трансфера игрока.

В «Аль-Хиляле» запросили информацию по 2 бомбардирам, выступающим в европейских чемпионатах. Среди них значится Джон Дуран из «Вест Хэма».

В «Барселону» Роке перебрался в начале года, заключив с клубом соглашение, рассчитанное до июня 2031 года. Его трансфер обошелся каталонцам в 40 млн евро.

В завершившемся сезоне бразилец провел за «Барселону» 16 встреч, в которых отличился 2 раза. Трансферная стоимость 19-летнего нападающего равняется 40 000 000 евро (согласно Transfermarkt.de).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close