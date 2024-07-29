Форвард «Барселоны» Роке отказался от перехода в «Аль-Хиляль»

Дата публикации: 29-07-2024

Витора Роке не будет в «Аль-Хиляле». Бразилец, принадлежащий «Барселоне», отказался от переезда в Саудовскую Аравию. Об этом в социальной сети «Х» написал Фабрицио Романо.



Ранее сообщалось, что клубы договорились по условиям трансфера игрока.



В «Аль-Хиляле» запросили информацию по 2 бомбардирам, выступающим в европейских чемпионатах. Среди них значится Джон Дуран из «Вест Хэма».



В «Барселону» Роке перебрался в начале года, заключив с клубом соглашение, рассчитанное до июня 2031 года. Его трансфер обошелся каталонцам в 40 млн евро.



В завершившемся сезоне бразилец провел за «Барселону» 16 встреч, в которых отличился 2 раза. Трансферная стоимость 19-летнего нападающего равняется 40 000 000 евро (согласно Transfermarkt.de).