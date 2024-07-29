Переход Симонса в «Баварию» не состоится, игрок выбрал «РБ Лейпциг»

Дата публикации: 29-07-2024

Хави Симонс, представляющий «ПСЖ», сезон 2024/2025 проведет в «Лейпциге» на правах аренды. Информацию в социальной сети «Х» разместил Флориан Плеттенберг.



Инсайдер отметил, что нидерландец решил отказать «Баварии», также претендовавшей на него. Заинтересованные стороны уже получили соответствующие уведомления. В настоящий момент «Пари Сен-Жермен» завершает согласование арендного договора с «быками», который будет действовать 1 год.



В сезоне 2023/2024 Симонс также защищал цвета «быков». В 43 встречах за немецкую команду он отметился 10 голами и 15 результативными пасами.



Контракт Симонса с действующим чемпионом Франции истекает в июне 2027 года. Рыночный ценник на атакующего полузащитника составляет 80 млн евро.