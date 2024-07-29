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Комличенко допустил, что покинет «Ростов»

Дата публикации: 29-07-2024

Николай Комличенко не стал давать гарантий болельщикам, что не уйдет из «Ростова» в текущем сезоне. Он подчеркнул, что не стремится покинуть команду, но полностью исключать вариант с переходом в другой клуб не стал.

«Могу ли я заверить болельщиков «Ростова», что не уйду из команды в текущем сезоне? Нет. Я не могу дать обещание, что останусь в клубе. В футболе все может поменяться. У меня нет цели покинуть команду сейчас, но случиться может всякое», - публикует заявление форварда ресурс «Матч ТВ».

Срок действия контракта Комличенко с «Ростовом» ограничен летом 2026 года. В сезоне-24/25 на счету 29-летнего Николая две игры за «жёлто-синих» (без результативных действий).

Transfermarkt.de оценивает Комличенко в 4,5 млн евро.

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