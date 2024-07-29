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«Спартак» может подписать вингера «Пахтакора»

Дата публикации: 29-07-2024

Московский «Спартак» продолжает вести активную работу на трансферном рынке. Очередным новичком команды Деяна Станковича может стать правый вингер «Пахтакора». Речь идёт о Мухаммадали Уринбоеве.

Согласно источнику, топ-клуб РПЛ проявляет предметный интерес к 19-летнему игроку, а переговорный процесс между сторонами развивается в позитивном ключе. При этом пока не ясно, будет ли это полноценный трансфер или аренда до конца сезона с опцией выкупа.

Уринбоев обучался футболу в академии «Пахтакора». Его дебют за основу ташкентской команды состоялся 24 октября 2021 года. Последние полгода узбек провел в аренде в молодежке «Брентфорда».

«Transfermarkt» оценивает Уринбоева в 250 000 евро. Соглашение вингера со «львами» в силе до 31 декабря.

Источник – Championat.Asia.

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