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Эвертон - Ньюкасл 07 Декабря прямая трансляция

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
07 Декабря 2023 года в 22:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 15-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
Эвертон
Ньюкасл Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 07 Декабря 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1 Англия вр Джордан Пикфорд
6 Англия зщ Джеймс Тарковски
32 Англия зщ Джеррэд Брэнтуэйт
19 Украина зщ Виталий Миколенко
18 Англия пз Эшли Янг
11 Англия пз Джек Харрисон
37 Англия пз Джеймс Гарнер
27 Сенегал пз Идрисса Гейе
7 Англия пз Дуайт Макнил
16 Мали пз Абдулайе Дукуре
9 Англия нп Доминик Калверт-Льюин
1 Словакия вр Мартин Дубравка
2 Англия зщ Киран Триппьер
6 Англия зщ Джамал Ласселлс
5 Швейцария зщ Фабиан Шер
21 Англия зщ Тино Ливраменто
67 Англия пз Льюис Майли
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
24 Парагвай пз Мигель Альмирон
7 Бразилия нп Жоэлинтон
14 Швеция нп Александер Исак
10 Англия нп Энтони Гордон
Главные тренеры
Англия Шон Дайч
Англия Эдди Хау
История личных встреч
27.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур Эвертон1 : 4Ньюкасл Юнайтед
19.10.2022 Англия - Премьер-лига 12-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0Эвертон
17.03.2022 Англия - Премьер-лига 20-й тур Эвертон1 : 0Ньюкасл Юнайтед
08.02.2022 Англия - Премьер-лига 24-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 1Эвертон
30.01.2021 Англия - Премьер-лига 21-й тур Эвертон0 : 2Ньюкасл Юнайтед
01.11.2020 Англия - Премьер-лига 7-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 1Эвертон
21.01.2020 Англия - Премьер-лига 24-й тур Эвертон2 : 2Ньюкасл Юнайтед
28.12.2019 Англия - Премьер-лига 20-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 2Эвертон
09.03.2019 Англия - Премьер-лига 30-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 2Эвертон
05.12.2018 Англия - Премьер-лига 15-й тур Эвертон1 : 1Ньюкасл Юнайтед
02.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур 0 : 1Эвертон
26.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур Эвертон0 : 3
11.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур 2 : 3Эвертон
04.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур Эвертон1 : 1
01.11.2023 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Эвертон3 : 0
02.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0
28.11.2023 Лига чемпионов Группа F. 5-й тур 1 : 1Ньюкасл Юнайтед
25.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур Ньюкасл Юнайтед4 : 1
11.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур 2 : 0Ньюкасл Юнайтед
07.11.2023 Лига чемпионов Группа F. 4-й тур 2 : 0Ньюкасл Юнайтед

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