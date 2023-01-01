Эвертон - Ньюкасл 07 Декабря прямая трансляция
Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
07 Декабря 2023 года в 22:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 15-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 07 Декабря 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|32
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|19
|зщ
|Виталий Миколенко
|18
|пз
|Эшли Янг
|11
|пз
|Джек Харрисон
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|27
|пз
|Идрисса Гейе
|7
|пз
|Дуайт Макнил
|16
|пз
|Абдулайе Дукуре
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
|1
|вр
|Мартин Дубравка
|2
|зщ
|Киран Триппьер
|6
|зщ
|Джамал Ласселлс
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|21
|зщ
|Тино Ливраменто
|67
|пз
|Льюис Майли
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|24
|пз
|Мигель Альмирон
|7
|нп
|Жоэлинтон
|14
|нп
|Александер Исак
|10
|нп
|Энтони Гордон
Главные тренеры
|Шон Дайч
|Эдди Хау
История личных встреч
|27.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 4
|19.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|17.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 0
|08.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 1
|30.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 2
|01.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|21.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 2
|28.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 2
|09.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|3 : 2
|05.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|02.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|26.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 3
|11.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 3
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|01.11.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|3 : 0
|02.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 0
|28.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 5-й тур
|1 : 1
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|4 : 1
|11.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 0
|07.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 4-й тур
|2 : 0