Тоттенхэм - Вест Хэм 07 Декабря прямая трансляция
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
07 Декабря 2023 года в 23:15 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 15-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 07 Декабря 2023 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
|13
|вр
|Гульельмо Викарио
|23
|зщ
|Педро Порро
|17
|зщ
|Кристиан Ромеро
|33
|зщ
|Бен Дэвис
|38
|зщ
|Дестини Удоджи
|5
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|8
|пз
|Ив Биссума
|21
|пз
|Деян Кулушевски
|18
|пз
|Джовани Ло Чельсо
|22
|нп
|Бреннан Джонсон
|7
|нп
|Сон Хын Мин
|23
|вр
|Альфонс Ареола
|5
|зщ
|Владимир Цоуфал
|4
|зщ
|Курт Зума
|27
|зщ
|Найеф Агер
|33
|зщ
|Эмерсон Палмиери
|19
|зщ
|Эдсон Альварес
|7
|пз
|Джеймс Уорд-Праус
|28
|пз
|Томаш Соучек
|10
|пз
|Лукас Пакета
|14
|нп
|Мохаммед Кудус
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
Главные тренеры
|Ангелос Постекоглу
|Дэвид Мойес
История личных встреч
|18.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|19.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 0
|31.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|20.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|3 : 1
|22.12.2021
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|2 : 1
|24.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|21.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 1
|18.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 3
|23.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 0
|23.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 3
|03.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 3
|26.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|11.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 1
|06.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 4
|27.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 2
|03.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа A. 5-й тур
|0 : 1
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|12.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 2
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа A. 4-й тур
|1 : 0