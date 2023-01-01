01:50 ()
Свернуть список

Тоттенхэм - Вест Хэм 07 Декабря прямая трансляция

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
07 Декабря 2023 года в 23:15 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 15-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
Тоттенхэм Хотспур
Вест Хэм Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 07 Декабря 2023 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
13 Италия вр Гульельмо Викарио
23 Испания зщ Педро Порро
17 Аргентина зщ Кристиан Ромеро
33 Уэльс зщ Бен Дэвис
38 Италия зщ Дестини Удоджи
5 Дания пз Пьер-Эмиль Хёйбьерг
8 Мали пз Ив Биссума
21 Швеция пз Деян Кулушевски
18 Аргентина пз Джовани Ло Чельсо
22 Уэльс нп Бреннан Джонсон
7 Южная Корея нп Сон Хын Мин
23 Франция вр Альфонс Ареола
5 Чехия зщ Владимир Цоуфал
4 Франция зщ Курт Зума
27 Марокко зщ Найеф Агер
33 Италия зщ Эмерсон Палмиери
19 Мексика зщ Эдсон Альварес
7 Англия пз Джеймс Уорд-Праус
28 Чехия пз Томаш Соучек
10 Бразилия пз Лукас Пакета
14 Гана нп Мохаммед Кудус
20 Англия нп Джаррод Боуэн
Главные тренеры
Австралия Ангелос Постекоглу
Шотландия Дэвид Мойес
История личных встреч
18.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Тоттенхэм Хотспур2 : 3Вест Хэм Юнайтед
19.02.2023 Англия - Премьер-лига 24-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 0Вест Хэм Юнайтед
31.08.2022 Англия - Премьер-лига 5-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1Тоттенхэм Хотспур
20.03.2022 Англия - Премьер-лига 30-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 1Вест Хэм Юнайтед
22.12.2021 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Тоттенхэм Хотспур2 : 1Вест Хэм Юнайтед
24.10.2021 Англия - Премьер-лига 9-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 0Тоттенхэм Хотспур
21.02.2021 Англия - Премьер-лига 25-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 1Тоттенхэм Хотспур
18.10.2020 Англия - Премьер-лига 5-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 3Вест Хэм Юнайтед
23.06.2020 Англия - Премьер-лига 31-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 0Вест Хэм Юнайтед
23.11.2019 Англия - Премьер-лига 13-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 3Тоттенхэм Хотспур
03.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур 3 : 3Тоттенхэм Хотспур
26.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2
11.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур 2 : 1Тоттенхэм Хотспур
06.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 4
27.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур 1 : 2Тоттенхэм Хотспур
03.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1
30.11.2023 Лига Европы Группа A. 5-й тур 0 : 1Вест Хэм Юнайтед
25.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур 1 : 2Вест Хэм Юнайтед
12.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 2
09.11.2023 Лига Европы Группа A. 4-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close