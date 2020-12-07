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Арандина - Кадис 07 Декабря прямая трансляция

07 Декабря 2023 года в 21:00 (+03:00). Кубок Испании, 2-й раунд
Арандина
Кадис

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арандина - Кадис, которое состоится 07 Декабря 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 2-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арандина
Аранда-де-Дуэро
Кадис
Кадис
История личных встреч
01.11.2023 Кубок Испании 1-й раунд Арандина1 : 0
09.09.2015 Кубок Испании 2-й раунд Арандина2 : 4
02.09.2015 Кубок Испании 1-й раунд 1 : 4 ДВАрандина
04.12.2023 Испания - Примера 15-й тур 1 : 1Кадис
29.11.2023 Испания - Примера 13-й тур 1 : 1Кадис
26.11.2023 Испания - Примера 14-й тур Кадис0 : 3
06.11.2023 Испания - Примера 12-й тур 1 : 0Кадис
28.10.2023 Испания - Примера 11-й тур Кадис2 : 2

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