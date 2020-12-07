Арандина - Кадис 07 Декабря прямая трансляция
07 Декабря 2023 года в 21:00 (+03:00). Кубок Испании, 2-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арандина - Кадис, которое состоится 07 Декабря 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 2-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арандина
Аранда-де-Дуэро
Кадис
Кадис
История личных встреч
|01.11.2023
|Кубок Испании
|1-й раунд
|1 : 0
|09.09.2015
|Кубок Испании
|2-й раунд
|2 : 4
|02.09.2015
|Кубок Испании
|1-й раунд
|1 : 4 ДВ
|04.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 1
|29.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 1
|26.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|0 : 3
|06.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|1 : 0
|28.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 2