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Ориуэла - Жирона 07 Декабря прямая трансляция

07 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Кубок Испании, 2-й раунд
Ориуэла
Жирона

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ориуэла - Жирона, которое состоится 07 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 2-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ориуэла
Ориуэла
Жирона
Жирона
История личных встреч
01.11.2023 Кубок Испании 1-й раунд Ориуэла0 : 0 6 : 5
05.02.2020 Товарищеские матчи (клубы) - 2020 Товарищеские матчи 2 : 0Ориуэла
11.01.2020 Кубок Испании 3-й раунд Ориуэла1 : 2 ДВ
19.12.2019 Кубок Испании 2-й раунд 0 : 0 4 : 5Ориуэла
02.12.2023 Испания - Примера 15-й тур Жирона2 : 1
27.11.2023 Испания - Примера 14-й тур Жирона1 : 1
11.11.2023 Испания - Примера 13-й тур 1 : 2Жирона
04.11.2023 Испания - Примера 12-й тур 2 : 4Жирона
01.11.2023 Кубок Испании 1-й раунд 1 : 2Жирона

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