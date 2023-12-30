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Ювентус - Рома 30 Декабря прямая трансляция

Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
30 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 18-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Ювентус
Рома

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Рома, которое состоится 30 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц - Ювентус (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин
Рома
Рим
1ПольшаврВойцех Щенсны
4ИталиязщФедерико Гатти
3Бразилиязщ Бремер
6Бразилиязщ Данило
16СШАпзУэстон Маккенни
5ИталияпзМануэль Локателли
25ФранцияпзАдриен Рабьо
11СербияпзФилип Костич
22СШАнпТимоти Веа
9СербиянпДушан Влахович
7ИталиянпФедерико Кьеза
1ПортугалияврРуй Патрисиу
23ИталиязщДжанлука Манчини
14ИспаниязщДиего Льоренте
5ФранциязщЭван Н'Дика
43ДаниязщРасмус Кристенсен
37ИталиязщЛеонардо Спинаццола
4ИталияпзБриан Кристанте
16АргентинапзЛеандро Паредес
52ИталияпзЭдоардо Бове
90БельгиянпРомелу Лукаку
92ИталиянпСтефан Эль-Шаарави
Главные тренеры
ИталияМассимилиано Аллегри
ПортугалияЖозе Моуринью
История личных встреч
05.03.2023Италия - Серия АСерия А. 25-й турРома1 : 0Ювентус
27.08.2022Италия - Серия АСерия А. 3-й турЮвентус1 : 1Рома
09.01.2022Италия - Серия А21-й турРома3 : 4Ювентус
17.10.2021Италия - Серия А8-й турЮвентус1 : 0Рома
06.02.2021Италия - Серия А21-й турЮвентус2 : 0Рома
27.09.2020Италия - Серия А2-й турРома2 : 2Ювентус
01.08.2020Италия - Серия А38-й турЮвентус1 : 3Рома
22.01.2020Кубок Италии1/4 финалаЮвентус3 : 1Рома
12.01.2020Италия - Серия А19-й турРома1 : 2Ювентус
12.05.2019Италия - Серия А36-й турРома2 : 0Ювентус
23.12.2023Италия - Серия А17-й тур1 : 2Ювентус
15.12.2023Италия - Серия А16-й тур1 : 1Ювентус
08.12.2023Италия - Серия А15-й турЮвентус1 : 0
01.12.2023Италия - Серия А14-й тур1 : 2Ювентус
26.11.2023Италия - Серия А13-й турЮвентус1 : 1
23.12.2023Италия - Серия А17-й турРома2 : 0
17.12.2023Италия - Серия А16-й тур2 : 0Рома
14.12.2023Лига ЕвропыГруппа G. 6-й турРома3 : 0
10.12.2023Италия - Серия А15-й турРома1 : 1
03.12.2023Италия - Серия А14-й тур1 : 2Рома
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 18-го тура Серии A: «Ювентус» — «Рома». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.

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