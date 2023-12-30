Ювентус - Рома 30 Декабря прямая трансляция
Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
30 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 18-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Рома, которое состоится 30 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц - Ювентус (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ювентус
Турин
Рома
Рим
|1
|вр
|Войцех Щенсны
|4
|зщ
|Федерико Гатти
|3
|зщ
|Бремер
|6
|зщ
|Данило
|16
|пз
|Уэстон Маккенни
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|25
|пз
|Адриен Рабьо
|11
|пз
|Филип Костич
|22
|нп
|Тимоти Веа
|9
|нп
|Душан Влахович
|7
|нп
|Федерико Кьеза
|1
|вр
|Руй Патрисиу
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|14
|зщ
|Диего Льоренте
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|43
|зщ
|Расмус Кристенсен
|37
|зщ
|Леонардо Спинаццола
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|16
|пз
|Леандро Паредес
|52
|пз
|Эдоардо Бове
|90
|нп
|Ромелу Лукаку
|92
|нп
|Стефан Эль-Шаарави
Главные тренеры
|Массимилиано Аллегри
|Жозе Моуринью
История личных встреч
|05.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 25-й тур
|1 : 0
|27.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 3-й тур
|1 : 1
|09.01.2022
|Италия - Серия А
|21-й тур
|3 : 4
|17.10.2021
|Италия - Серия А
|8-й тур
|1 : 0
|06.02.2021
|Италия - Серия А
|21-й тур
|2 : 0
|27.09.2020
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 2
|01.08.2020
|Италия - Серия А
|38-й тур
|1 : 3
|22.01.2020
|Кубок Италии
|1/4 финала
|3 : 1
|12.01.2020
|Италия - Серия А
|19-й тур
|1 : 2
|12.05.2019
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 0
|23.12.2023
|Италия - Серия А
|17-й тур
|1 : 2
|15.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|1 : 1
|08.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 0
|01.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 2
|26.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 1
|23.12.2023
|Италия - Серия А
|17-й тур
|2 : 0
|17.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|2 : 0
|14.12.2023
|Лига Европы
|Группа G. 6-й тур
|3 : 0
|10.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 1
|03.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 18-го тура Серии A: «Ювентус» — «Рома». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.