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Фулхэм - Арсенал 31 Декабря прямая трансляция

Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
31 Декабря 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Джошуа Смит (Англия);
Фулхэм
Арсенал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Арсенал, которое состоится 31 Декабря 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фулхэм
Лондон
Арсенал
Лондон
17 Германия вр Бернд Лено
21 Бельгия зщ Тимоти Кастань
4 Англия зщ Тосин Адарабиойо
3 Нигерия зщ Кэлвин Бейсси
33 США зщ Энтони Робинсон
26 Португалия пз Жоау Пальинья
6 Англия пз Харрисон Рид
8 Уэльс пз Гарри Уилсон
18 Бразилия пз Андреас Перейра
22 Нигерия нп Алекс Айуоби
7 Мексика нп Рауль Хименес
22 Испания вр Давид Райя
4 Англия зщ Бен Уайт
2 Франция зщ Вильям Салиба
6 Бразилия зщ Габриэл Магальянс
35 Украина пз Александр Зинченко
8 Норвегия пз Мартин Эдегор
41 Англия пз Деклан Райс
29 Германия пз Кай Хаверц
7 Англия пз Букайо Сака
9 Бразилия нп Габриэл Жезус
11 Бразилия нп Габриэл Мартинелли
Главные тренеры
Португалия Марку Силва
Испания Микель Артета
История личных встреч
26.08.2023 Англия - Премьер-лига 3-й тур Арсенал2 : 2Фулхэм
12.03.2023 Англия - Премьер-лига 27-й тур Фулхэм0 : 3Арсенал
27.08.2022 Англия - Премьер-лига 4-й тур Арсенал2 : 1Фулхэм
18.04.2021 Англия - Премьер-лига 32-й тур Арсенал1 : 1Фулхэм
12.09.2020 Англия - Премьер-лига 1-й тур Фулхэм0 : 3Арсенал
01.01.2019 Англия - Премьер-лига 21-й тур Арсенал4 : 1Фулхэм
07.10.2018 Англия - Премьер-лига 8-й тур Фулхэм1 : 5Арсенал
18.01.2014 Англия - Премьер-лига 22-й тур Арсенал2 : 0Фулхэм
24.08.2013 Англия - Премьер-лига 2-й тур Фулхэм1 : 3Арсенал
20.04.2013 Англия - Премьер-лига 34-й тур Фулхэм0 : 1Арсенал
26.12.2023 Англия - Премьер-лига 19-й тур 3 : 0Фулхэм
23.12.2023 Англия - Премьер-лига 18-й тур Фулхэм0 : 2
19.12.2023 Англия - Кубок лиги 1/4 финала 1 : 1 6 : 7Фулхэм
16.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур 3 : 0Фулхэм
10.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур Фулхэм5 : 0
28.12.2023 Англия - Премьер-лига 19-й тур Арсенал0 : 2
23.12.2023 Англия - Премьер-лига 18-й тур 1 : 1Арсенал
17.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур Арсенал2 : 0
12.12.2023 Лига чемпионов Группа B. 6-й тур 1 : 1Арсенал
09.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур 1 : 0Арсенал

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