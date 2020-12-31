Фулхэм - Арсенал 31 Декабря прямая трансляция
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
31 Декабря 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Джошуа Смит (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Арсенал, которое состоится 31 Декабря 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фулхэм
Лондон
Арсенал
Лондон
|17
|вр
|Бернд Лено
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|4
|зщ
|Тосин Адарабиойо
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|26
|пз
|Жоау Пальинья
|6
|пз
|Харрисон Рид
|8
|пз
|Гарри Уилсон
|18
|пз
|Андреас Перейра
|22
|нп
|Алекс Айуоби
|7
|нп
|Рауль Хименес
|22
|вр
|Давид Райя
|4
|зщ
|Бен Уайт
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальянс
|35
|пз
|Александр Зинченко
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|41
|пз
|Деклан Райс
|29
|пз
|Кай Хаверц
|7
|пз
|Букайо Сака
|9
|нп
|Габриэл Жезус
|11
|нп
|Габриэл Мартинелли
Главные тренеры
|Марку Силва
|Микель Артета
История личных встреч
|26.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 2
|12.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 3
|27.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 1
|18.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 1
|12.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 3
|01.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|4 : 1
|07.10.2018
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 5
|18.01.2014
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 0
|24.08.2013
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 3
|20.04.2013
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|0 : 1
|26.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|3 : 0
|23.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 2
|19.12.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 1 6 : 7
|16.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 0
|10.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|5 : 0
|28.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 2
|23.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|17.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 0
|12.12.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 6-й тур
|1 : 1
|09.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0