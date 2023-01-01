Вест Хэм Юнайтед - Брайтон энд Хоув Альбион 02 Января прямая трансляция
Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
02 Января 2024 года в 22:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 02 Января 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
|23
|вр
|Альфонс Ареола
|5
|зщ
|Владимир Цоуфал
|15
|зщ
|Константинос Мавропанос
|21
|зщ
|Анджело Огбонна
|33
|зщ
|Эмерсон Палмиери
|19
|зщ
|Эдсон Альварес
|28
|пз
|Томаш Соучек
|7
|пз
|Джеймс Уорд-Праус
|14
|нп
|Мохаммед Кудус
|22
|нп
|Мохамед Саид Бенрахма
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
|23
|вр
|Джейсон Стил
|29
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|30
|зщ
|Первис Эступиньян
|41
|пз
|Джек Хиншелвуд
|20
|пз
|Карлос Балеба
|11
|пз
|Билли Гилмор
|13
|пз
|Паскаль Грос
|6
|пз
|Джеймс Милнер
|14
|пз
|Адам Лаллана
|9
|пз
|Жоао Педро
|18
|нп
|Дэнни Уэлбек
Главные тренеры
|Дэвид Мойес
|Роберто де Дзерби
История личных встреч
|26.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 3
|04.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|4 : 0
|21.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 2
|22.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|3 : 1
|01.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|15.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 1
|27.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 2
|01.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|3 : 3
|17.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|02.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 2
|28.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 2
|23.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 0
|20.12.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|5 : 1
|17.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 0
|14.12.2023
|Лига Европы
|Группа A. 6-й тур
|2 : 0
|28.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|4 : 2
|21.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|17.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 0
|14.12.2023
|Лига Европы
|Группа B. 6-й тур
|1 : 0
|09.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1