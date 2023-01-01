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Вест Хэм Юнайтед - Брайтон энд Хоув Альбион 02 Января прямая трансляция

Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
02 Января 2024 года в 22:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Вест Хэм Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 02 Января 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
23 Франция вр Альфонс Ареола
5 Чехия зщ Владимир Цоуфал
15 Греция зщ Константинос Мавропанос
21 Италия зщ Анджело Огбонна
33 Италия зщ Эмерсон Палмиери
19 Мексика зщ Эдсон Альварес
28 Чехия пз Томаш Соучек
7 Англия пз Джеймс Уорд-Праус
14 Гана нп Мохаммед Кудус
22 Алжир нп Мохамед Саид Бенрахма
20 Англия нп Джаррод Боуэн
23 Англия вр Джейсон Стил
29 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
30 Эквадор зщ Первис Эступиньян
41 Англия пз Джек Хиншелвуд
20 Камерун пз Карлос Балеба
11 Шотландия пз Билли Гилмор
13 Германия пз Паскаль Грос
6 Англия пз Джеймс Милнер
14 Англия пз Адам Лаллана
9 Бразилия пз Жоао Педро
18 Англия нп Дэнни Уэлбек
Главные тренеры
Шотландия Дэвид Мойес
Италия Роберто де Дзерби
История личных встреч
26.08.2023 Англия - Премьер-лига 3-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 3Вест Хэм Юнайтед
04.03.2023 Англия - Премьер-лига 26-й тур Брайтон энд Хоув Альбион4 : 0Вест Хэм Юнайтед
21.08.2022 Англия - Премьер-лига 3-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
22.05.2022 Англия - Премьер-лига 38-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 1Вест Хэм Юнайтед
01.12.2021 Англия - Премьер-лига 14-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
15.05.2021 Англия - Премьер-лига 36-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Вест Хэм Юнайтед
27.12.2020 Англия - Премьер-лига 15-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
01.02.2020 Англия - Премьер-лига 25-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
17.08.2019 Англия - Премьер-лига 2-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Вест Хэм Юнайтед
02.01.2019 Англия - Премьер-лига 21-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
28.12.2023 Англия - Премьер-лига 19-й тур 0 : 2Вест Хэм Юнайтед
23.12.2023 Англия - Премьер-лига 18-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 0
20.12.2023 Англия - Кубок лиги 1/4 финала 5 : 1Вест Хэм Юнайтед
17.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 0
14.12.2023 Лига Европы Группа A. 6-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 0
28.12.2023 Англия - Премьер-лига 19-й тур Брайтон энд Хоув Альбион4 : 2
21.12.2023 Англия - Премьер-лига 18-й тур 1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
17.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур 2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
14.12.2023 Лига Европы Группа B. 6-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0
09.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1

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