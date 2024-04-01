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Урал - Локомотив М 03 Апреля прямая трансляция

03 Апреля 2024 года в 16:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Урал
Локомотив М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Локомотив М, которое состоится 03 Апреля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов), оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Урал
Екатеринбург
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
Беларусь Виктор Михайлович Гончаренко
Россия Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
31.01.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 Локомотив М4 : 2Урал
08.12.2023 МИР Российская Премьер-лига 18-й тур Локомотив М2 : 0Урал
07.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур Урал2 : 2Локомотив М
20.09.2023 Fonbet Кубок России Группа B Урал0 : 0 4 : 2Локомотив М
25.07.2023 Fonbet Кубок России Группа B Локомотив М2 : 1Урал
12.02.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Локомотив М2 : 1Урал
06.11.2022 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур Урал2 : 2Локомотив М
01.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур Локомотив М2 : 4Урал
04.12.2021 Россия - Премьер-Лига 17-й тур Локомотив М0 : 1Урал
20.09.2021 Россия - Премьер-Лига 8-й тур Урал0 : 0Локомотив М
30.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 22-й тур 0 : 0Урал
29.03.2024 Россия - МФЛ 3-й тур Урал0 : 5
15.03.2024 Россия - МФЛ 2-й тур 1 : 3Урал
13.03.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов) 1 : 1 2 : 4Урал
09.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 20-й тур Урал1 : 4
31.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 22-й тур Локомотив М1 : 1
29.03.2024 Россия - МФЛ 3-й тур 3 : 1Локомотив М
15.03.2024 Россия - МФЛ 2-й тур Локомотив М4 : 1
14.03.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) Локомотив М1 : 1 6 : 7
10.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 20-й тур Локомотив М2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка России (Путь регионов): «Урал» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Балтика
Локомотив М
2 : 2 1 : 1 6 : 7
Оренбург
Спартак М
1 : 0 3 : 1
Команда12
Ростов
ЦСКА
1 : 1 2 : 0
Динамо М
Зенит
1 : 0 2 : 0
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Химки
Краснодар
2 : 0
Волгарь
Ахмат
1 : 2
Родина
Урал
1 : 1 2 : 4
СКА-Хабаровск
Сочи
1 : 1 4 : 2
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
СКА-Хабаровск
Динамо М
1 : 2
Химки
Ростов
0 : 0 6 : 7
Урал
Локомотив М
03.04
Ахмат
Оренбург
04.04
1/2 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Балтика
ЦСКА
03.0417.04
Команда12
Спартак М
Зенит
03.0417.04

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