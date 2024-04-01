Урал - Локомотив М 03 Апреля прямая трансляция
03 Апреля 2024 года в 16:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Локомотив М, которое состоится 03 Апреля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов), оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Урал
Екатеринбург
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
|Виктор Михайлович Гончаренко
|Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
|31.01.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|4 : 2
|08.12.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 0
|07.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 2
|20.09.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|0 : 0 4 : 2
|25.07.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|2 : 1
|12.02.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|06.11.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 2
|01.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 4
|04.12.2021
|Россия - Премьер-Лига
|17-й тур
|0 : 1
|20.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|8-й тур
|0 : 0
|30.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 0
|29.03.2024
|Россия - МФЛ
|3-й тур
|0 : 5
|15.03.2024
|Россия - МФЛ
|2-й тур
|1 : 3
|13.03.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
|1 : 1 2 : 4
|09.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 4
|31.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 1
|29.03.2024
|Россия - МФЛ
|3-й тур
|3 : 1
|15.03.2024
|Россия - МФЛ
|2-й тур
|4 : 1
|14.03.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|1 : 1 6 : 7
|10.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка России (Путь регионов): «Урал» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Балтика
Локомотив М
|2 : 2
|1 : 1 6 : 7
| Оренбург
Спартак М
|1 : 0
|3 : 1
|Команда
|1
|2
| Ростов
ЦСКА
|1 : 1
|2 : 0
| Динамо М
Зенит
|1 : 0
|2 : 0
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
| Химки
Краснодар
|2 : 0
| Волгарь
Ахмат
|1 : 2
| Родина
Урал
|1 : 1 2 : 4
| СКА-Хабаровск
Сочи
|1 : 1 4 : 2
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
| СКА-Хабаровск
Динамо М
|1 : 2
| Химки
Ростов
|0 : 0 6 : 7
| Урал
Локомотив М
|03.04
| Ахмат
Оренбург
|04.04
1/2 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Балтика
ЦСКА
|03.04
|17.04
|Команда
|1
|2
| Спартак М
Зенит
|03.04
|17.04