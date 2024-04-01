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Спартак М - Зенит 03 Апреля прямая трансляция

03 Апреля 2024 года в 20:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/2 финала (Путь РПЛ)
Спартак М
Зенит

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Зенит, которое состоится 03 Апреля 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/2 финала (Путь РПЛ), оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак М
Москва
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
Испания Гильермо Абаскаль
Россия Сергей Богданович Семак
История личных встреч
02.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 19-й тур Зенит0 : 0Спартак М
20.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Спартак М1 : 3Зенит
07.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур Зенит3 : 2Спартак М
27.11.2022 Фонбет Кубок России Группа B Зенит0 : 0 4 : 2Спартак М
29.09.2022 Фонбет Кубок России Группа B Спартак М3 : 0Зенит
04.09.2022 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур Спартак М1 : 2Зенит
09.07.2022 OLIMPBET Суперкубок России 2022 Финал Зенит4 : 0Спартак М
15.05.2022 Россия - Премьер-Лига 29-й тур Спартак М1 : 1Зенит
24.10.2021 Россия - Премьер-Лига 12-й тур Зенит7 : 1Спартак М
16.12.2020 Россия - Премьер-Лига 19-й тур Зенит3 : 1Спартак М
30.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 22-й тур Спартак М0 : 0
29.03.2024 Россия - МФЛ 3-й тур Спартак М3 : 1
15.03.2024 Россия - МФЛ 2-й тур Спартак М2 : 1
14.03.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) Спартак М3 : 1
10.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 20-й тур Спартак М0 : 2
30.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 22-й тур 1 : 1Зенит
29.03.2024 Россия - МФЛ 3-й тур Зенит4 : 0
23.03.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 1 : 0Зенит
15.03.2024 Россия - МФЛ 2-й тур 1 : 2Зенит
13.03.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) Зенит2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинального матча Кубка России (Путь РПЛ): «Спартак» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Балтика
Локомотив М
2 : 2 1 : 1 6 : 7
Оренбург
Спартак М
1 : 0 3 : 1
Команда12
Ростов
ЦСКА
1 : 1 2 : 0
Динамо М
Зенит
1 : 0 2 : 0
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Химки
Краснодар
2 : 0
Волгарь
Ахмат
1 : 2
Родина
Урал
1 : 1 2 : 4
СКА-Хабаровск
Сочи
1 : 1 4 : 2
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
СКА-Хабаровск
Динамо М
1 : 2
Химки
Ростов
0 : 0 6 : 7
Урал
Локомотив М
03.04
Ахмат
Оренбург
04.04
1/2 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Балтика
ЦСКА
03.0417.04
Команда12
Спартак М
Зенит
03.0417.04

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