ПСЖ - Ренн 03 Апреля прямая трансляция
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
03 Апреля 2024 года в 22:10 (+03:00). Кубок Франции, 1/2 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Ренн, которое состоится 03 Апреля 2024 года в 22:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Франции, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж
Ренн
Ренн
Главные тренеры
|Луис Энрике
|Жюльен Стефан
История личных встреч
|25.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|1 : 1
|08.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 3
|19.03.2023
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|0 : 2
|15.01.2023
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|1 : 0
|11.02.2022
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|1 : 0
|03.10.2021
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|2 : 0
|09.05.2021
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|1 : 1
|07.11.2020
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|3 : 0
|18.08.2019
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|2 : 1
|03.08.2019
|Суперкубок Франции
|Финал
|2 : 1
|31.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 2
|17.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 6
|13.03.2024
|Кубок Франции
|1/4 финала
|3 : 1
|10.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|2 : 2
|05.03.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 2
|31.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|2 : 0
|17.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 0
|10.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|2 : 2
|03.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|1 : 2
|29.02.2024
|Кубок Франции
|1/4 финала
|1 : 3
Турнирная таблица
1-й раунд
| Лион-Дюшер
Бастия
|4 : 1
2-й раунд
| Аяччо
Орлеан
|1 : 2
| Сент-Этьен
Ним
|0 : 1
| Кевийи-Руан
Дижон
|3 : 1
| Тионвиль Лузитанос
Анси
|2 : 1
1/32 финала
| По
Нант
|1 : 4
| Саргемин
Валансьен
|0 : 2
| Феньи Ольнуа
Кевийи-Руан
|1 : 0
| Шамбли
Расинг
|1 : 2
| Шалан
Родез
|0 : 4
| Метц
Клермон
|1 : 1 1 : 3
| Фабрег
Трелисак
|1 : 4
| Орлеан
Ним
|2 : 1
| Алес
Париж
|1 : 2
| Брест
Анже
|1 : 0
| Лион-Дюшер
Ле-Пюи Фут 43
|1 : 2
| Лилль
Голден Лайон
|12 : 0
| Ле-Эрбье
Шатору
|2 : 2 3 : 4
| Авуэн
Страсбург
|0 : 4
| Антант
Бордо
|1 : 1 2 : 4
| Сен-Омер
Дюнкерк
|2 : 3
| Сошо
Лорьян
|2 : 1
| Амьен
Монпелье
|1 : 2
| Ницца
Осер
|0 : 0 4 : 2
| Тионвиль Лузитанос
Марсель
|0 : 1
| Понтарлье
Лион
|0 : 3
| Генгам
Ренн
|0 : 2
| Ланс
Монако
|2 : 2 5 : 6
| Гавр
Кан
|2 : 1
| Динан-Леон
Реймс
|0 : 3
| Луан-Кюизо
Руан
|0 : 2
| Дьепп
Лаваль
|0 : 4
| Фёр
Сен-Приес
|3 : 5
| Шамбери
Тулуза
|0 : 3
| Бержерак
Либурн
|2 : 1
| Ревель
ПСЖ
|0 : 9
1/16 финала
| Бержерак
Лион
|1 : 2
| Бордо
Ницца
|2 : 3
| Валансьен
Париж
|2 : 1
| Родез
Монако
|1 : 3
| Трелисак
Брест
|1 : 2
| Ле-Пюи Фут 43
Дюнкерк
|2 : 1
| Нант
Лаваль
|0 : 1
| Орлеан
ПСЖ
|1 : 4
| Сен-Приес
Роморантен
|4 : 1
| Сошо
Реймс
|2 : 2 5 : 4
| Клермон
Страсбург
|1 : 3
| Шатору
Гавр
|0 : 1
| Руан
Тулуза
|3 : 3 12 : 11
| Расинг
Лилль
|0 : 1
| Ренн
Марсель
|1 : 1 9 : 8
| Феньи Ольнуа
Монпелье
|0 : 4
1/8 финала
| Сошо
Ренн
|1 : 6
| Лион
Лилль
|2 : 1
| Страсбург
Гавр
|3 : 1
| Сен-Приес
Валансьен
|1 : 2
| Ле-Пюи Фут 43
Лаваль
|2 : 1
| Монпелье
Ницца
|1 : 4
| ПСЖ
Брест
|3 : 1
| Руан
Монако
|1 : 1 6 : 5
1/4 финала
| Лион
Страсбург
|0 : 0 4 : 3
| Руан
Валансьен
|1 : 1 2 : 4
| Ле-Пюи Фут 43
Ренн
|1 : 3
| ПСЖ
Ницца
|3 : 1
1/2 финала
| Лион
Валансьен
|02.04
| ПСЖ
Ренн
|03.04
Финал
| WSF1
WSF2
|25.05