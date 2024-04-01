Брентфорд - Брайтон энд Хоув Альбион 03 Апреля прямая трансляция
Стадион: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
03 Апреля 2024 года в 21:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 31-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 03 Апреля 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брентфорд
Лондон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
|1
|вр
|Марк Флеккен
|13
|зщ
|Занка
|20
|зщ
|Кристоффер Аер
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|30
|зщ
|Мадс Роэрслев
|33
|пз
|Егор Ярмолюк
|27
|пз
|Витали Янельт
|8
|пз
|Матиас Йенсен
|12
|пз
|Серхио Регилон
|19
|пз
|Брайан Мбемо
|17
|нп
|Айван Тони
|23
|вр
|Джейсон Стил
|2
|зщ
|Тарик Лэмпти
|29
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|5
|зщ
|Льюис Данк
|3
|зщ
|Игор
|13
|пз
|Паскаль Грос
|20
|пз
|Карлос Балеба
|40
|пз
|Факундо Буонанотте
|14
|пз
|Адам Лаллана
|24
|пз
|Симон Адингра
|28
|нп
|Эван Фергюсон
Главные тренеры
|Томас Франк
|Роберто де Дзерби
История личных встреч
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|01.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|3 : 3
|14.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|26.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 0
|11.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|05.02.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 30-й тур
|3 : 3
|10.09.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|0 : 2
|05.02.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 30-й тур
|3 : 0
|26.12.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|0 : 0
|17.01.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 26-й тур
|0 : 1
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
|16.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 1
|09.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 2
|26.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|4 : 2
|31.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|14.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 0
|10.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|07.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|4 : 0
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|29
|67
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|29
|65
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|29
|64
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|30
|59
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|29
|56
|6
|Манчестер Юнайтед
|29
|48
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|44
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|29
|43
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|29
|42
|10
|Вулверхэмптон
|29
|41
|11
|Челси
|28
|40
|12
|Фулхэм
|30
|39
|13
|Борнмут
|29
|38
|14
|Кристал Пэлас
|29
|30
|15
|Брентфорд
|30
|27
|16
|Эвертон
|29
|25
|17
|Ноттингем Форест
|30
|22
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|30
|22
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|30
|18
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|29
|15