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Брентфорд - Брайтон энд Хоув Альбион 03 Апреля прямая трансляция

Стадион: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
03 Апреля 2024 года в 21:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 31-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Брентфорд
Брайтон энд Хоув Альбион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 03 Апреля 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брентфорд
Лондон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1 Нидерланды вр Марк Флеккен
13 Дания зщ Занка
20 Норвегия зщ Кристоффер Аер
22 Ирландия зщ Нейтан Коллинз
30 Дания зщ Мадс Роэрслев
33 Украина пз Егор Ярмолюк
27 Германия пз Витали Янельт
8 Дания пз Матиас Йенсен
12 Испания пз Серхио Регилон
19 Камерун пз Брайан Мбемо
17 Англия нп Айван Тони
23 Англия вр Джейсон Стил
2 Гана зщ Тарик Лэмпти
29 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
5 Англия зщ Льюис Данк
3 Бразилия зщ Игор
13 Германия пз Паскаль Грос
20 Камерун пз Карлос Балеба
40 Аргентина пз Факундо Буонанотте
14 Англия пз Адам Лаллана
24 Кот-д'Ивуар пз Симон Адингра
28 Ирландия нп Эван Фергюсон
Главные тренеры
Дания Томас Франк
Италия Роберто де Дзерби
История личных встреч
06.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1Брентфорд
01.04.2023 Англия - Премьер-лига 29-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 3Брентфорд
14.10.2022 Англия - Премьер-лига 11-й тур Брентфорд2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
26.12.2021 Англия - Премьер-лига 19-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 0Брентфорд
11.09.2021 Англия - Премьер-лига 4-й тур Брентфорд0 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
05.02.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Брентфорд3 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
10.09.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 2Брентфорд
05.02.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 0Брентфорд
26.12.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Брентфорд0 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
17.01.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 1Брентфорд
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур Брентфорд1 : 1
16.03.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур 2 : 1Брентфорд
09.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур 2 : 1Брентфорд
02.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур Брентфорд2 : 2
26.02.2024 Англия - Премьер-лига 26-й тур 4 : 2Брентфорд
31.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур 2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
14.03.2024 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0
10.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0
07.03.2024 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч 4 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
02.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур 3 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2967
2
Лига чемпионов
Арсенал2965
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити2964
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3059
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур2956
6 Манчестер Юнайтед2948
7 Вест Хэм Юнайтед3044
8 Ньюкасл Юнайтед2943
9 Брайтон энд Хоув Альбион2942
10 Вулверхэмптон2941
11 Челси2840
12 Фулхэм3039
13 Борнмут2938
14 Кристал Пэлас2930
15 Брентфорд3027
16 Эвертон2925
17 Ноттингем Форест3022
18
Зона вылета
Лутон Таун3022
19
Зона вылета
Бёрнли3018
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед2915

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