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Манчестер Сити - Астон Вилла 03 Апреля прямая трансляция

Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
03 Апреля 2024 года в 22:15 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 31-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
Манчестер Сити
Астон Вилла

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Астон Вилла, которое состоится 03 Апреля 2024 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Астон Вилла
Бирмингем
18 Германия вр Штефан Ортега
82 Англия зщ Рико Льюис
25 Швейцария зщ Мануэль Аканджи
3 Португалия зщ Рубен Диаш
24 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
16 Испания пз Родриго Эрнандес
20 Португалия пз Бернарду Силва
47 Англия пз Фил Фоден
27 Португалия пз Матеус Нунес
11 Бельгия нп Жереми Доку
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
1 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
4 Англия зщ Эзри Конса
3 Бразилия зщ Диего Карлос
14 Испания зщ Пау Торрес
15 Испания зщ Алекс Морено
8 Бельгия пз Юри Тилеманс
6 Бразилия пз Дуглас Луис
19 Франция пз Мусса Диаби
31 Ямайка нп Леон Бэйли
27 Англия нп Морган Роджерс
24 Колумбия нп Джон Дуран
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
Испания Унаи Эмери
История личных встреч
06.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур Астон Вилла1 : 0Манчестер Сити
12.02.2023 Англия - Премьер-лига 23-й тур Манчестер Сити3 : 1Астон Вилла
03.09.2022 Англия - Премьер-лига 6-й тур Астон Вилла1 : 1Манчестер Сити
22.05.2022 Англия - Премьер-лига 38-й тур Манчестер Сити3 : 2Астон Вилла
01.12.2021 Англия - Премьер-лига 14-й тур Астон Вилла1 : 2Манчестер Сити
21.04.2021 Англия - Премьер-лига 32-й тур Астон Вилла1 : 2Манчестер Сити
20.01.2021 Англия - Премьер-лига 1-й тур Манчестер Сити2 : 0Астон Вилла
01.03.2020 Англия - Кубок лиги Финал Астон Вилла1 : 2Манчестер Сити
12.01.2020 Англия - Премьер-лига 22-й тур Астон Вилла1 : 6Манчестер Сити
26.10.2019 Англия - Премьер-лига 10-й тур Манчестер Сити3 : 0Астон Вилла
31.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур Манчестер Сити0 : 0
16.03.2024 Кубок Англии 1/4 финала Манчестер Сити2 : 0
10.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур 1 : 1Манчестер Сити
06.03.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Манчестер Сити3 : 1
03.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур Манчестер Сити3 : 1
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур Астон Вилла2 : 0
17.03.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур 1 : 1Астон Вилла
14.03.2024 Лига конференций 1/8 финала. 2-й матч Астон Вилла4 : 0
10.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур Астон Вилла0 : 4
07.03.2024 Лига конференций 1/8 финала. 1-й матч 0 : 0Астон Вилла
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 31-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Астон Вилла». Начало встречи запланировано на 22:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2967
2
Лига чемпионов
Арсенал2965
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити2964
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3059
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур2956
6 Манчестер Юнайтед2948
7 Вест Хэм Юнайтед3044
8 Ньюкасл Юнайтед2943
9 Брайтон энд Хоув Альбион2942
10 Вулверхэмптон2941
11 Челси2840
12 Фулхэм3039
13 Борнмут2938
14 Кристал Пэлас2930
15 Брентфорд3027
16 Эвертон2925
17 Ноттингем Форест3022
18
Зона вылета
Лутон Таун3022
19
Зона вылета
Бёрнли3018
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед2915

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