Манчестер Сити - Астон Вилла 03 Апреля прямая трансляция
Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
03 Апреля 2024 года в 22:15 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 31-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Астон Вилла, которое состоится 03 Апреля 2024 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Астон Вилла
Бирмингем
|18
|вр
|Штефан Ортега
|82
|зщ
|Рико Льюис
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|16
|пз
|Родриго Эрнандес
|20
|пз
|Бернарду Силва
|47
|пз
|Фил Фоден
|27
|пз
|Матеус Нунес
|11
|нп
|Жереми Доку
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|1
|вр
|Эмилиано Мартинес
|4
|зщ
|Эзри Конса
|3
|зщ
|Диего Карлос
|14
|зщ
|Пау Торрес
|15
|зщ
|Алекс Морено
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|6
|пз
|Дуглас Луис
|19
|пз
|Мусса Диаби
|31
|нп
|Леон Бэйли
|27
|нп
|Морган Роджерс
|24
|нп
|Джон Дуран
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Унаи Эмери
История личных встреч
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 0
|12.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 1
|03.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|22.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|3 : 2
|01.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 2
|21.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 2
|20.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 0
|01.03.2020
|Англия - Кубок лиги
|Финал
|1 : 2
|12.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 6
|26.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 0
|31.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 0
|16.03.2024
|Кубок Англии
|1/4 финала
|2 : 0
|10.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 1
|06.03.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 1
|03.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 1
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 0
|17.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 1
|14.03.2024
|Лига конференций
|1/8 финала. 2-й матч
|4 : 0
|10.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 4
|07.03.2024
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 31-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Астон Вилла». Начало встречи запланировано на 22:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|29
|67
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|29
|65
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|29
|64
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|30
|59
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|29
|56
|6
|Манчестер Юнайтед
|29
|48
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|44
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|29
|43
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|29
|42
|10
|Вулверхэмптон
|29
|41
|11
|Челси
|28
|40
|12
|Фулхэм
|30
|39
|13
|Борнмут
|29
|38
|14
|Кристал Пэлас
|29
|30
|15
|Брентфорд
|30
|27
|16
|Эвертон
|29
|25
|17
|Ноттингем Форест
|30
|22
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|30
|22
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|30
|18
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|29
|15