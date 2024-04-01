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Арсенал - Лутон Таун 03 Апреля прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
03 Апреля 2024 года в 21:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 31-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Арсенал
Лутон Таун

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Лутон Таун, которое состоится 03 Апреля 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон
Лутон Таун
Лутон
22 Испания вр Давид Райя
4 Англия зщ Бен Уайт
2 Франция зщ Вильям Салиба
6 Бразилия зщ Габриэл Магальянс
15 Польша зщ Якуб Кивёр
8 Норвегия пз Мартин Эдегор
20 Италия пз Жоржиньо
41 Англия пз Деклан Райс
7 Англия пз Букайо Сака
29 Германия пз Кай Хаверц
11 Бразилия нп Габриэл Мартинелли
24 Бельгия вр Томас Камински
12 Буркина-Фасо зщ Исса Каборе
15 Англия зщ Теден Менжи
27 Япония зщ Даики Хасиока
30 Англия пз Эндрос Таунсенд
17 ДР Конго пз Пелли-Раддок Мпанзу
6 Англия пз Росс Баркли
32 Англия пз Фред Оньединма
18 Англия пз Джордан Кларк
9 Англия нп Карлтон Моррис
10 Англия нп Кали Вудроу
Главные тренеры
Испания Микель Артета
Уэльс Роб Эдвардс
История личных встреч
05.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур Лутон Таун3 : 4Арсенал
31.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур 0 : 0Арсенал
12.03.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Арсенал1 : 0 4 : 2
09.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур Арсенал2 : 1
04.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур 0 : 6Арсенал
24.02.2024 Англия - Премьер-лига 26-й тур Арсенал4 : 1
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур 2 : 1Лутон Таун
16.03.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур Лутон Таун1 : 1
13.03.2024 Англия - Премьер-лига 17-й тур 4 : 3Лутон Таун
09.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур 1 : 1Лутон Таун
02.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур Лутон Таун2 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 31-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Лутон Таун». Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2967
2
Лига чемпионов
Арсенал2965
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити2964
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3059
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур2956
6 Манчестер Юнайтед2948
7 Вест Хэм Юнайтед3044
8 Ньюкасл Юнайтед2943
9 Брайтон энд Хоув Альбион2942
10 Вулверхэмптон2941
11 Челси2840
12 Фулхэм3039
13 Борнмут2938
14 Кристал Пэлас2930
15 Брентфорд3027
16 Эвертон2925
17 Ноттингем Форест3022
18
Зона вылета
Лутон Таун3022
19
Зона вылета
Бёрнли3018
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед2915

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