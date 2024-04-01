Арсенал - Лутон Таун 03 Апреля прямая трансляция
Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
03 Апреля 2024 года в 21:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 31-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Лутон Таун, которое состоится 03 Апреля 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон
Лутон Таун
Лутон
|22
|вр
|Давид Райя
|4
|зщ
|Бен Уайт
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальянс
|15
|зщ
|Якуб Кивёр
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|20
|пз
|Жоржиньо
|41
|пз
|Деклан Райс
|7
|пз
|Букайо Сака
|29
|пз
|Кай Хаверц
|11
|нп
|Габриэл Мартинелли
|24
|вр
|Томас Камински
|12
|зщ
|Исса Каборе
|15
|зщ
|Теден Менжи
|27
|зщ
|Даики Хасиока
|30
|пз
|Эндрос Таунсенд
|17
|пз
|Пелли-Раддок Мпанзу
|6
|пз
|Росс Баркли
|32
|пз
|Фред Оньединма
|18
|пз
|Джордан Кларк
|9
|нп
|Карлтон Моррис
|10
|нп
|Кали Вудроу
Главные тренеры
|Микель Артета
|Роб Эдвардс
История личных встреч
|05.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 4
|31.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 0
|12.03.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 0 4 : 2
|09.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|04.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 6
|24.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|4 : 1
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|16.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 1
|13.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|4 : 3
|09.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 1
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 31-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Лутон Таун». Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|29
|67
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|29
|65
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|29
|64
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|30
|59
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|29
|56
|6
|Манчестер Юнайтед
|29
|48
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|44
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|29
|43
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|29
|42
|10
|Вулверхэмптон
|29
|41
|11
|Челси
|28
|40
|12
|Фулхэм
|30
|39
|13
|Борнмут
|29
|38
|14
|Кристал Пэлас
|29
|30
|15
|Брентфорд
|30
|27
|16
|Эвертон
|29
|25
|17
|Ноттингем Форест
|30
|22
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|30
|22
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|30
|18
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|29
|15