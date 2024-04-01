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Байер - Фортуна 03 Апреля прямая трансляция

Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
03 Апреля 2024 года в 21:45 (+03:00). Кубок Германии, 1/2 финала
Главный судья: Кристиан Дингерт (Таллихтенберг, Германия);
Байер
Фортуна

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Фортуна, которое состоится 03 Апреля 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Бай-Арена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Байер
Леверкузен
Фортуна
Дюссельдорф
17 Чехия вр Матей Коварж
12 Буркина-Фасо зщ Эдмон Тапсоба
4 Германия зщ Жонатан Та
6 Кот-д'Ивуар зщ Одилон Коссуну
30 Нидерланды зщ Жереми Фримпонг
20 Испания зщ Алехандро Гримальдо
34 Швейцария пз Гранит Джака
8 Германия пз Роберт Андрих
10 Германия пз Флориан Вирц
21 Марокко нп Амин Адли
14 Чехия нп Патрик Шик
33 Германия вр Флориан Кастенмайер
15 Германия зщ Тим Обердорф
20 Германия зщ Джамиль Зиберт
25 Германия зщ Маттиас Циммерман
4 Япония пз Ао Танака
6 Германия пз Yannik Engelhardt
23 Германия пз Синта Аппелькамп
8 Исландия пз Исак-Бергманн Йоуханнессон
19 Германия пз Эммануэль Ийоха
11 Германия пз Феликс Клаус
7 Греция нп Христос Дзолис
Главные тренеры
Испания Хаби Алонсо
История личных встреч
26.01.2020 Германия - Бундеслига 19-й тур Байер3 : 0Фортуна
24.08.2019 Германия - Бундеслига 2-й тур Фортуна1 : 3Байер
17.02.2019 Германия - Бундеслига 22-й тур Байер2 : 0Фортуна
26.09.2018 Германия - Бундеслига 5-й тур Фортуна1 : 2Байер
30.03.2013 Германия - Бундеслига 27-й тур Фортуна1 : 4Байер
04.11.2012 Германия - Бундеслига 10-й тур Байер3 : 2Фортуна
30.03.2024 Германия - Бундеслига 27-й тур Байер2 : 1
17.03.2024 Германия - Бундеслига 26-й тур 2 : 3Байер
14.03.2024 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч Байер3 : 2
10.03.2024 Германия - Бундеслига 25-й тур Байер2 : 0
07.03.2024 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч 2 : 2Байер
30.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур 1 : 3Фортуна
15.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур 0 : 4Фортуна
08.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Фортуна2 : 0
02.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур 2 : 2Фортуна
25.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур Фортуна2 : 0
Турнирная таблица
1-й раунд
Саарбрюккен
Карлсруэ
2 : 1
Берзенбрюк
Боруссия М
0 : 7
Зандхаузен
Ганновер-96
3 : 3 4 : 2
Айнтрахт Б
Шальке-04
1 : 3
Карл Цейсс
Герта
0 : 5
Балинген
Штутгарт
0 : 4
Атлас Д
Санкт-Паули
0 : 5
Виктория 1904
Вердер
3 : 2
Обернойланд
Нюрнберг
1 : 9
Шотт
Боруссия Д
1 : 6
Тойтония Оттензен
Байер
0 : 8
Гютерсло
Хольштайн
0 : 2
Эльверсберг
Майнц
0 : 1
Галлешер
Гройтер Фюрт
0 : 1
Арминия
Бохум
2 : 2 4 : 1
Ростокер
Хайденхайм
0 : 8
Рот-Вайсс Эс
Гамбург
3 : 4 ДВ
Иллертиссен
Фортуна
1 : 3
Маккаби Б
Вольфсбург
0 : 6
Рот-Вайсс К
Кайзерслаутерн
0 : 5
Локомотив Лейпциг
Айнтрахт Ф
0 : 7
Оберахерн
Фрайбург
0 : 2
Унтерхахинг
Аугсбург
2 : 0
Энерги
Падерборн 07
0 : 7
Франкфурт
Ганза Р
1 : 1 0 : 3
Астория Вальдорф
Унион
0 : 4
Хомбург
Дармштадт 98
3 : 0
Ян
Магдебург
1 : 2
Любек
Хоффенхайм
1 : 4
Оснабрюк
Кёльн
1 : 3 ДВ
Пройссен Мюнстер
Бавария
0 : 4
Веен
РБ Лейпциг
2 : 3
1/16 финала
Штутгарт
Унион
1 : 0
Вольфсбург
РБ Лейпциг
1 : 0
Санкт-Паули
Шальке-04
2 : 1 ДВ
Хомбург
Гройтер Фюрт
2 : 1
Унтерхахинг
Фортуна
3 : 6 ДВ
Кайзерслаутерн
Кёльн
3 : 2
Арминия
Гамбург
1 : 1 3 : 4
Боруссия М
Хайденхайм
3 : 1
Зандхаузен
Байер
2 : 5
Хольштайн
Магдебург
3 : 3 3 : 4
Фрайбург
Падерборн 07
1 : 3
Боруссия Д
Хоффенхайм
1 : 0
Виктория 1904
Айнтрахт Ф
0 : 2
Саарбрюккен
Бавария
2 : 1
Нюрнберг
Ганза Р
3 : 2 ДВ
Герта
Майнц
3 : 0
1/8 финала
Магдебург
Фортуна
1 : 2
Кайзерслаутерн
Нюрнберг
2 : 0
Хомбург
Санкт-Паули
1 : 4
Боруссия М
Вольфсбург
1 : 0 ДВ
Байер
Падерборн 07
3 : 1
Саарбрюккен
Айнтрахт Ф
2 : 0
Герта
Гамбург
3 : 3 5 : 3
Штутгарт
Боруссия Д
2 : 0
1/4 финала
Санкт-Паули
Фортуна
2 : 2 3 : 4
Герта
Кайзерслаутерн
1 : 3
Байер
Штутгарт
3 : 2
Саарбрюккен
Боруссия М
2 : 1
1/2 финала
Саарбрюккен
Кайзерслаутерн
02.04
Байер
Фортуна
03.04

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