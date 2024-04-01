Утрехт - ПЕК Зволле 03 Апреля прямая трансляция
Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426
03 Апреля 2024 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 28-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - ПЕК Зволле, которое состоится 03 Апреля 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 28-й тур, оно проводится на стадионе: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Утрехт
Утрехт
ПЕК Зволле
Зволле
|1
|вр
|Вассилис Баркас
|3
|зщ
|Mike van der Hoorn
|44
|зщ
|Joshua Mukeh
|24
|зщ
|Ник Виргевер
|16
|зщ
|Суфьян Эль-Каруани
|6
|пз
|Джан Боздоган
|14
|пз
|Зидан Икбал
|18
|пз
|Йенс Торнстра
|26
|пз
|Отман Бауссайд
|11
|нп
|Маруан Азаркан
|9
|нп
|Сэм Ламмерс
|1
|вр
|Яспер Схенделар
|2
|зщ
|Брам ван Полен
|4
|зщ
|Сам Керстен
|15
|зщ
|Ансельмо Макнулти
|6
|зщ
|Anouar El Azzouzi
|23
|зщ
|Элиано Рейндерс
|11
|пз
|Дэйв ван ден Берг
|7
|пз
|Юнес Намли
|50
|пз
|Филип Крастев
|13
|нп
|Томас Лам
|9
|нп
|Леннарт Тай
Главные тренеры
|Рон Янс
|Йонни Янсен
История личных встреч
|27.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|1 : 0
|07.05.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|1 : 1
|25.09.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|5 : 1
|30.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|3 : 3
|21.11.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|1 : 1
|17.01.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|3 : 3
|11.08.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|3 : 1
|03.02.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|4 : 3
|19.08.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|2 : 0
|10.02.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|2 : 1
|31.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|4 : 2
|17.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|1 : 0
|09.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|1 : 1
|03.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|2 : 0
|23.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|1 : 0
|31.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|1 : 3
|16.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|3 : 1
|10.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|1 : 1
|03.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|2 : 0
|24.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|1 : 7
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|27
|72
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|27
|65
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Твенте
|27
|56
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|27
|52
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|27
|44
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|27
|42
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|27
|40
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|28
|37
|9
|Утрехт
|27
|36
|10
|Фортуна
|27
|34
|11
|Херенвен
|27
|32
|12
|Алмере Сити
|27
|31
|13
|ПЕК Зволле
|27
|28
|14
|Хераклес
|27
|26
|15
|Валвейк
|27
|23
|16
|Эксельсиор
|27
|22
| 17
Зона вылета
|Витесс
|28
|17
| 18
Зона вылета
|Волендам
|27
|15