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Утрехт - ПЕК Зволле 03 Апреля прямая трансляция

Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426
03 Апреля 2024 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 28-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Утрехт
ПЕК Зволле

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - ПЕК Зволле, которое состоится 03 Апреля 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 28-й тур, оно проводится на стадионе: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Утрехт
Утрехт
ПЕК Зволле
Зволле
1 Греция вр Вассилис Баркас
3 Нидерланды зщ Mike van der Hoorn
44 Нидерланды зщ Joshua Mukeh
24 Нидерланды зщ Ник Виргевер
16 Марокко зщ Суфьян Эль-Каруани
6 Германия пз Джан Боздоган
14 Ирак пз Зидан Икбал
18 Нидерланды пз Йенс Торнстра
26 Бельгия пз Отман Бауссайд
11 Нидерланды нп Маруан Азаркан
9 Нидерланды нп Сэм Ламмерс
1 Нидерланды вр Яспер Схенделар
2 Нидерланды зщ Брам ван Полен
4 Нидерланды зщ Сам Керстен
15 Ирландия зщ Ансельмо Макнулти
6 Нидерланды зщ Anouar El Azzouzi
23 Нидерланды зщ Элиано Рейндерс
11 Нидерланды пз Дэйв ван ден Берг
7 Дания пз Юнес Намли
50 Болгария пз Филип Крастев
13 Финляндия нп Томас Лам
9 Германия нп Леннарт Тай
Главные тренеры
Нидерланды Рон Янс
Нидерланды Йонни Янсен
История личных встреч
27.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 3-й тур ПЕК Зволле1 : 0Утрехт
07.05.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур ПЕК Зволле1 : 1Утрехт
25.09.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур Утрехт5 : 1ПЕК Зволле
30.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Утрехт3 : 3ПЕК Зволле
21.11.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур ПЕК Зволле1 : 1Утрехт
17.01.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 19-й тур ПЕК Зволле3 : 3Утрехт
11.08.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур Утрехт3 : 1ПЕК Зволле
03.02.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур ПЕК Зволле4 : 3Утрехт
19.08.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур Утрехт2 : 0ПЕК Зволле
10.02.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур Утрехт2 : 1ПЕК Зволле
31.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур 4 : 2Утрехт
17.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Утрехт1 : 0
09.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур 1 : 1Утрехт
03.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур 2 : 0Утрехт
23.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур Утрехт1 : 0
31.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур ПЕК Зволле1 : 3
16.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур 3 : 1ПЕК Зволле
10.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур ПЕК Зволле1 : 1
03.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур 2 : 0ПЕК Зволле
24.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур ПЕК Зволле1 : 7
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2772
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2765
3
Квалификация Лиги чемпионов
Твенте2756
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар2752
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс2744
6
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген2742
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2740
8
Плей-офф Лиги конференций
Спарта2837
9 Утрехт2736
10 Фортуна2734
11 Херенвен2732
12 Алмере Сити2731
13 ПЕК Зволле2728
14 Хераклес2726
15 Валвейк2723
16 Эксельсиор2722
17
Зона вылета
Витесс2817
18
Зона вылета
Волендам2715

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