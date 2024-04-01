Самтредиа - Самгурали 03 Апреля прямая трансляция
03 Апреля 2024 года в 14:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 6-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Самтредиа - Самгурали, которое состоится 03 Апреля 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Самтредиа
Самтредиа
Самгурали
Цхалтубо
История личных встреч
|02.12.2023
|Грузия - Высшая лига
|36-й тур
|2 : 3
|28.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|27-й тур
|0 : 3
|01.06.2023
|Грузия - Высшая лига
|18-й тур
|0 : 2
|22.04.2023
|Грузия - Высшая лига
|9-й тур
|2 : 1
|07.11.2021
|Грузия - Высшая лига
|33-й тур
|1 : 2
|16.09.2021
|Грузия - Высшая лига
|24-й тур
|4 : 0
|25.05.2021
|Грузия - Высшая лига
|15-й тур
|2 : 3
|02.04.2021
|Грузия - Высшая лига
|6-й тур
|0 : 1
|30.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|5-й тур
|1 : 1
|16.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|4-й тур
|1 : 3
|10.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|3-й тур
|2 : 2
|06.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|2-й тур
|1 : 1
|02.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|1-й тур
|4 : 1
|30.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|5-й тур
|0 : 0
|15.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|4-й тур
|1 : 1
|11.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 0
|07.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|2-й тур
|0 : 1
|02.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|1-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо Бт
|6
|15
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Сабуртало
|6
|13
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Дила
|5
|12
|4
|Торпедо Кт
|6
|9
|5
|Колхети-1913
|6
|8
|6
|Динамо Тб
|5
|7
|7
|Гагра
|5
|4
| 8
Стыковая зона
|Телави
|5
|3
| 9
Стыковая зона
|Самтредиа
|5
|3
| 10
Зона вылета
|Самгурали
|5
|2