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Самтредиа - Самгурали 03 Апреля прямая трансляция

03 Апреля 2024 года в 14:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 6-й тур
Самтредиа
Самгурали

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Самтредиа - Самгурали, которое состоится 03 Апреля 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Самтредиа
Самтредиа
Самгурали
Цхалтубо
История личных встреч
02.12.2023 Грузия - Высшая лига 36-й тур Самтредиа2 : 3Самгурали
28.09.2023 Грузия - Высшая лига 27-й тур Самгурали0 : 3Самтредиа
01.06.2023 Грузия - Высшая лига 18-й тур Самтредиа0 : 2Самгурали
22.04.2023 Грузия - Высшая лига 9-й тур Самгурали2 : 1Самтредиа
07.11.2021 Грузия - Высшая лига 33-й тур Самтредиа1 : 2Самгурали
16.09.2021 Грузия - Высшая лига 24-й тур Самгурали4 : 0Самтредиа
25.05.2021 Грузия - Высшая лига 15-й тур Самтредиа2 : 3Самгурали
02.04.2021 Грузия - Высшая лига 6-й тур Самгурали0 : 1Самтредиа
30.03.2024 Грузия - Высшая лига 5-й тур 1 : 1Самтредиа
16.03.2024 Грузия - Высшая лига 4-й тур Самтредиа1 : 3
10.03.2024 Грузия - Высшая лига 3-й тур 2 : 2Самтредиа
06.03.2024 Грузия - Высшая лига 2-й тур Самтредиа1 : 1
02.03.2024 Грузия - Высшая лига 1-й тур 4 : 1Самтредиа
30.03.2024 Грузия - Высшая лига 5-й тур 0 : 0Самгурали
15.03.2024 Грузия - Высшая лига 4-й тур Самгурали1 : 1
11.03.2024 Грузия - Высшая лига 3-й тур 1 : 0Самгурали
07.03.2024 Грузия - Высшая лига 2-й тур Самгурали0 : 1
02.03.2024 Грузия - Высшая лига 1-й тур 2 : 0Самгурали
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Бт615
2
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало613
3
Квалификация Лиги конференций
Дила512
4 Торпедо Кт69
5 Колхети-191368
6 Динамо Тб57
7 Гагра54
8
Стыковая зона
Телави53
9
Стыковая зона
Самтредиа53
10
Зона вылета
Самгурали52

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