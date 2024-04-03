Телави - Гагра 03 Апреля прямая трансляция
03 Апреля 2024 года в 18:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 6-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Телави - Гагра, которое состоится 03 Апреля 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Телави
Телави
Гагра
Гагра
История личных встреч
|08.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|29-й тур
|4 : 1
|06.06.2023
|Грузия - Высшая лига
|20-й тур
|0 : 1
|30.04.2023
|Грузия - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 1
|04.03.2023
|Грузия - Высшая лига
|2-й тур
|0 : 0
|23.10.2022
|Грузия - Высшая лига
|31-й тур
|1 : 0
|21.08.2022
|Грузия - Высшая лига
|22-й тур
|1 : 1
|13.05.2022
|Грузия - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 0
|15.03.2022
|Грузия - Высшая лига
|4-й тур
|2 : 2
|29.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|5-й тур
|3 : 1
|16.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|4-й тур
|0 : 1
|11.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 0
|06.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|2-й тур
|4 : 0
|02.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|1-й тур
|1 : 0
|30.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|5-й тур
|0 : 0
|16.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|4-й тур
|1 : 3
|11.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|3-й тур
|2 : 1
|07.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|2-й тур
|1 : 3
|03.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|1-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо Бт
|6
|15
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Сабуртало
|6
|13
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Дила
|5
|12
|4
|Торпедо Кт
|6
|9
|5
|Колхети-1913
|6
|8
|6
|Динамо Тб
|5
|7
|7
|Гагра
|5
|4
| 8
Стыковая зона
|Телави
|5
|3
| 9
Стыковая зона
|Самтредиа
|5
|3
| 10
Зона вылета
|Самгурали
|5
|2