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Телави - Гагра 03 Апреля прямая трансляция

03 Апреля 2024 года в 18:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 6-й тур
Телави
Гагра

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Телави - Гагра, которое состоится 03 Апреля 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Телави
Телави
Гагра
Гагра
История личных встреч
08.10.2023 Грузия - Высшая лига 29-й тур Гагра4 : 1Телави
06.06.2023 Грузия - Высшая лига 20-й тур Телави0 : 1Гагра
30.04.2023 Грузия - Высшая лига 11-й тур Гагра1 : 1Телави
04.03.2023 Грузия - Высшая лига 2-й тур Телави0 : 0Гагра
23.10.2022 Грузия - Высшая лига 31-й тур Телави1 : 0Гагра
21.08.2022 Грузия - Высшая лига 22-й тур Гагра1 : 1Телави
13.05.2022 Грузия - Высшая лига 13-й тур Телави1 : 0Гагра
15.03.2022 Грузия - Высшая лига 4-й тур Гагра2 : 2Телави
29.03.2024 Грузия - Высшая лига 5-й тур 3 : 1Телави
16.03.2024 Грузия - Высшая лига 4-й тур Телави0 : 1
11.03.2024 Грузия - Высшая лига 3-й тур 1 : 0Телави
06.03.2024 Грузия - Высшая лига 2-й тур Телави4 : 0
02.03.2024 Грузия - Высшая лига 1-й тур 1 : 0Телави
30.03.2024 Грузия - Высшая лига 5-й тур Гагра0 : 0
16.03.2024 Грузия - Высшая лига 4-й тур 1 : 3Гагра
11.03.2024 Грузия - Высшая лига 3-й тур 2 : 1Гагра
07.03.2024 Грузия - Высшая лига 2-й тур Гагра1 : 3
03.03.2024 Грузия - Высшая лига 1-й тур 2 : 0Гагра
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Бт615
2
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало613
3
Квалификация Лиги конференций
Дила512
4 Торпедо Кт69
5 Колхети-191368
6 Динамо Тб57
7 Гагра54
8
Стыковая зона
Телави53
9
Стыковая зона
Самтредиа53
10
Зона вылета
Самгурали52

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