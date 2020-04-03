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Динамо Тб - Дила 03 Апреля прямая трансляция

03 Апреля 2024 года в 20:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 6-й тур
Динамо Тб
Дила

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Тб - Дила, которое состоится 03 Апреля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Тб
Тбилиси
Дила
Гори
История личных встреч
03.10.2023 Грузия - Высшая лига 28-й тур Динамо Тб3 : 1Дила
29.08.2023 Грузия - Высшая лига 19-й тур Дила0 : 3Динамо Тб
25.04.2023 Грузия - Высшая лига 10-й тур Динамо Тб1 : 2Дила
25.02.2023 Грузия - Высшая лига 1-й тур Дила1 : 2Динамо Тб
22.10.2022 Грузия - Высшая лига 31-й тур Дила2 : 3Динамо Тб
20.08.2022 Грузия - Высшая лига 22-й тур Динамо Тб3 : 0Дила
12.05.2022 Грузия - Высшая лига 13-й тур Дила0 : 1Динамо Тб
06.04.2022 Грузия - Высшая лига 4-й тур Динамо Тб2 : 1Дила
06.11.2021 Грузия - Высшая лига 33-й тур Дила1 : 0Динамо Тб
16.09.2021 Грузия - Высшая лига 24-й тур Динамо Тб0 : 0Дила
30.03.2024 Грузия - Высшая лига 5-й тур Динамо Тб1 : 1
15.03.2024 Грузия - Высшая лига 4-й тур 1 : 0Динамо Тб
10.03.2024 Грузия - Высшая лига 3-й тур Динамо Тб1 : 0
06.03.2024 Грузия - Высшая лига 2-й тур 4 : 0Динамо Тб
02.03.2024 Грузия - Высшая лига 1-й тур Динамо Тб2 : 0
29.03.2024 Грузия - Высшая лига 5-й тур Дила3 : 1
16.03.2024 Грузия - Высшая лига 4-й тур 1 : 0Дила
11.03.2024 Грузия - Высшая лига 3-й тур Дила1 : 0
07.03.2024 Грузия - Высшая лига 2-й тур 0 : 1Дила
03.03.2024 Грузия - Высшая лига 1-й тур Дила2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Бт615
2
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало613
3
Квалификация Лиги конференций
Дила512
4 Торпедо Кт69
5 Колхети-191368
6 Динамо Тб57
7 Гагра54
8
Стыковая зона
Телави53
9
Стыковая зона
Самтредиа53
10
Зона вылета
Самгурали52

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