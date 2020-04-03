Динамо Тб - Дила 03 Апреля прямая трансляция
03 Апреля 2024 года в 20:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 6-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Тб - Дила, которое состоится 03 Апреля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Тб
Тбилиси
Дила
Гори
История личных встреч
|03.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|28-й тур
|3 : 1
|29.08.2023
|Грузия - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 3
|25.04.2023
|Грузия - Высшая лига
|10-й тур
|1 : 2
|25.02.2023
|Грузия - Высшая лига
|1-й тур
|1 : 2
|22.10.2022
|Грузия - Высшая лига
|31-й тур
|2 : 3
|20.08.2022
|Грузия - Высшая лига
|22-й тур
|3 : 0
|12.05.2022
|Грузия - Высшая лига
|13-й тур
|0 : 1
|06.04.2022
|Грузия - Высшая лига
|4-й тур
|2 : 1
|06.11.2021
|Грузия - Высшая лига
|33-й тур
|1 : 0
|16.09.2021
|Грузия - Высшая лига
|24-й тур
|0 : 0
|30.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|5-й тур
|1 : 1
|15.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|4-й тур
|1 : 0
|10.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 0
|06.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|2-й тур
|4 : 0
|02.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|1-й тур
|2 : 0
|29.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|5-й тур
|3 : 1
|16.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|4-й тур
|1 : 0
|11.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 0
|07.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|2-й тур
|0 : 1
|03.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|1-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо Бт
|6
|15
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Сабуртало
|6
|13
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Дила
|5
|12
|4
|Торпедо Кт
|6
|9
|5
|Колхети-1913
|6
|8
|6
|Динамо Тб
|5
|7
|7
|Гагра
|5
|4
| 8
Стыковая зона
|Телави
|5
|3
| 9
Стыковая зона
|Самтредиа
|5
|3
| 10
Зона вылета
|Самгурали
|5
|2