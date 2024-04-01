Витория Гимарайнш - Порту 03 Апреля прямая трансляция
03 Апреля 2024 года в 22:15 (+03:00). Кубок Португалии, 1/2 финала. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Порту, которое состоится 03 Апреля 2024 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Португалии, 1/2 финала. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Порту
Порту
Главные тренеры
|Сержиу Консейсау
История личных встреч
|11.11.2023
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|1 : 2
|27.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|3 : 0
|21.01.2023
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|0 : 1
|10.04.2022
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|0 : 1
|28.11.2021
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|2 : 1
|22.04.2021
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|1 : 0
|30.12.2020
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|2 : 3
|16.02.2020
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|1 : 2
|22.01.2020
|Португалия - Кубок лиги
|1/2 финала
|1 : 2
|01.09.2019
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|3 : 0
|30.03.2024
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 0
|17.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|1 : 2
|09.03.2024
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|1 : 0
|02.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|1 : 3
|24.02.2024
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|0 : 2
|30.03.2024
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 0
|16.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|4 : 1
|12.03.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 0 4 : 2
|08.03.2024
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|0 : 3
|03.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|5 : 0
Турнирная таблица
3-й раунд
| Паредиш
Морейренсе
|2 : 1
| Торринсе
Риу Аве
|2 : 1
| Канелаш 2010
Шавиш
|0 : 0 5 : 3
| Вилаверденсе
Фаренсе
|3 : 2
1/16 финала
| Визела
Эштрела
|2 : 1 ДВ
| Порту
Монталегри
|4 : 0
| Канелаш 2010
Маритиму
|1 : 3
| Серпа
Жил Висенте
|0 : 1
| Насьонал
Каза Пия
|0 : 0 6 : 5
| Портимоненсе
Брага
|1 : 4
| Пенафиел
Витория Сетубал
|3 : 2 ДВ
| Витория Гимарайнш
Вилаверденсе
|4 : 1
| Бенфика
Фамаликан
|2 : 0
| У Элваш
Санта-Клара
|1 : 1 1 : 4
| Лейрия
Малвейра
|5 : 0
| Паредиш
Амаранти
|0 : 2
| Торринсе
Тондела
|1 : 1 2 : 4
| Эшторил
Мафра
|2 : 1
| Спортинг
Думиенсе
|8 : 0
| Арока
Боавишта
|2 : 2 4 : 3
1/8 финала
| Спортинг
Тондела
|4 : 0
| Эшторил
Порту
|0 : 4
| Маритиму
Лейрия
|0 : 3
| Жил Висенте
Амаранти
|3 : 1
| Визела
Арока
|1 : 0
| Бенфика
Брага
|3 : 2
| Санта-Клара
Насьонал
|1 : 1 4 : 2
| Витория Гимарайнш
Пенафиел
|1 : 0
1/4 финала
| Лейрия
Спортинг
|0 : 3
| Витория Гимарайнш
Жил Висенте
|3 : 1
| Визела
Бенфика
|1 : 2
| Санта-Клара
Порту
|1 : 2
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Спортинг
Бенфика
|2 : 1
|02.04
|Команда
|1
|2
| Витория Гимарайнш
Порту
|03.04
|17.04
Финал
| WSF 1
WSF 2
|26.05