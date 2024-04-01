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Витория Гимарайнш - Порту 03 Апреля прямая трансляция

03 Апреля 2024 года в 22:15 (+03:00). Кубок Португалии, 1/2 финала. 1-й матч
Витория Гимарайнш
Порту

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Порту, которое состоится 03 Апреля 2024 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Португалии, 1/2 финала. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Порту
Порту
Главные тренеры
Португалия Сержиу Консейсау
История личных встреч
11.11.2023 Португалия - Примейра 11-й тур Витория Гимарайнш1 : 2Порту
27.05.2023 Португалия - Примейра 34-й тур Порту3 : 0Витория Гимарайнш
21.01.2023 Португалия - Примейра 17-й тур Витория Гимарайнш0 : 1Порту
10.04.2022 Португалия - Примейра 29-й тур Витория Гимарайнш0 : 1Порту
28.11.2021 Португалия - Примейра 12-й тур Порту2 : 1Витория Гимарайнш
22.04.2021 Португалия - Примейра 28-й тур Порту1 : 0Витория Гимарайнш
30.12.2020 Португалия - Примейра 11-й тур Витория Гимарайнш2 : 3Порту
16.02.2020 Португалия - Примейра 21-й тур Витория Гимарайнш1 : 2Порту
22.01.2020 Португалия - Кубок лиги 1/2 финала Витория Гимарайнш1 : 2Порту
01.09.2019 Португалия - Примейра 4-й тур Порту3 : 0Витория Гимарайнш
30.03.2024 Португалия - Примейра 27-й тур Витория Гимарайнш1 : 0
17.03.2024 Португалия - Примейра 26-й тур 1 : 2Витория Гимарайнш
09.03.2024 Португалия - Примейра 25-й тур Витория Гимарайнш1 : 0
02.03.2024 Португалия - Примейра 24-й тур 1 : 3Витория Гимарайнш
24.02.2024 Португалия - Примейра 23-й тур Витория Гимарайнш0 : 2
30.03.2024 Португалия - Примейра 27-й тур 1 : 0Порту
16.03.2024 Португалия - Примейра 26-й тур Порту4 : 1
12.03.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч 1 : 0 4 : 2Порту
08.03.2024 Португалия - Примейра 25-й тур 0 : 3Порту
03.03.2024 Португалия - Примейра 24-й тур Порту5 : 0
Турнирная таблица
3-й раунд
Паредиш
Морейренсе
2 : 1
Торринсе
Риу Аве
2 : 1
Канелаш 2010
Шавиш
0 : 0 5 : 3
Вилаверденсе
Фаренсе
3 : 2
1/16 финала
Визела
Эштрела
2 : 1 ДВ
Порту
Монталегри
4 : 0
Канелаш 2010
Маритиму
1 : 3
Серпа
Жил Висенте
0 : 1
Насьонал
Каза Пия
0 : 0 6 : 5
Портимоненсе
Брага
1 : 4
Пенафиел
Витория Сетубал
3 : 2 ДВ
Витория Гимарайнш
Вилаверденсе
4 : 1
Бенфика
Фамаликан
2 : 0
У Элваш
Санта-Клара
1 : 1 1 : 4
Лейрия
Малвейра
5 : 0
Паредиш
Амаранти
0 : 2
Торринсе
Тондела
1 : 1 2 : 4
Эшторил
Мафра
2 : 1
Спортинг
Думиенсе
8 : 0
Арока
Боавишта
2 : 2 4 : 3
1/8 финала
Спортинг
Тондела
4 : 0
Эшторил
Порту
0 : 4
Маритиму
Лейрия
0 : 3
Жил Висенте
Амаранти
3 : 1
Визела
Арока
1 : 0
Бенфика
Брага
3 : 2
Санта-Клара
Насьонал
1 : 1 4 : 2
Витория Гимарайнш
Пенафиел
1 : 0
1/4 финала
Лейрия
Спортинг
0 : 3
Витория Гимарайнш
Жил Висенте
3 : 1
Визела
Бенфика
1 : 2
Санта-Клара
Порту
1 : 2
1/2 финала
Команда12
Спортинг
Бенфика
2 : 1 02.04
Команда12
Витория Гимарайнш
Порту
03.0417.04
Финал
WSF 1
WSF 2
26.05

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