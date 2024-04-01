Монреаль Канадиенс - Флорида Пантерз 03 Апреля прямая трансляция
Стадион: Белл-центр (Монреаль, Канада), вместимость: 21105
03 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Эрик Фурлатт (Тройс-Ривьерс, Канада);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Монреаль Канадиенс - Флорида Пантерз, которое состоится 03 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Белл-центр (Монреаль, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Флорида Пантерз
Санрайз
|35
|вр
|Сэм Монтембо
|30
|вр
|Кейден Примо
|21
|зщ
|Кейден Гуле
|8
|зщ
|Майк Мэтисон
|58
|зщ
|Дэвид Савар
|72
|зщ
|Арбер Джекай
|54
|зщ
|Джордан Харрис
|47
|зщ
|Джейден Страбл
|20
|нп
|Юрай Слафковски
|14
|нп
|Ник Судзуки
|22
|нп
|Коул Кофилд
|11
|нп
|Брендан Галлахер
|15
|нп
|Алекс Ньюхук
|40
|нп
|Йоэль Армиа
|17
|нп
|Джош Андерсон
|71
|нп
|Джейк Эванс
|56
|нп
|Ессе Юлёнен
|49
|нп
|Рафаэль Арве-Пинар
|36
|нп
|Колин Уайт
|55
|нп
|Майкл Пеццетта
|41
|вр
|Энтони Столарз
|72
|вр
|Сергей Бобровский
|5
|зщ
|Аарон Экблад
|42
|зщ
|Густав Форслинг
|62
|зщ
|Брэндон Монтур
|77
|зщ
|Нико Миккола
|7
|зщ
|Дмитрий Куликов
|91
|зщ
|Оливер Экман-Ларссон
|12
|нп
|Джона Гаджович
|13
|нп
|Сэм Райнхарт
|16
|нп
|Александр Барков
|23
|нп
|Картер Вераге
|19
|нп
|Мэттью Ткачук
|9
|нп
|Сэм Беннетт
|17
|нп
|Эван Родригес
|10
|нп
|Владимир Тарасенко
|15
|нп
|Антон Лунделль
|27
|нп
|Ээту Луостаринен
|94
|нп
|Райан Ломберг
|82
|нп
|Кевин Стенлунд
Главные тренеры
|Мартен Сан-Луи
|Пол Морис
История личных встреч
|01.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|31.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|31.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|17.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|9 : 5
|20.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|30.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 2
|30.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|10 : 2
|30.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|25.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|31.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|29.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|27.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|25.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|22.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|02.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|30.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|29.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|27.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|25.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|75
|104
|2
|Каролина Харрикейнз
|75
|101
|3
|Бостон Брюинз
|75
|101
|4
|Флорида Пантерз
|75
|99
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|74
|95
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|74
|89
|7
|Филадельфия Флайерз
|76
|83
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|73
|82
|9
|Детройт Ред Уингз
|75
|82
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|74
|79
|11
|Питтсбург Пингвинз
|74
|77
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|74
|76
|13
|Баффало Сэйбрз
|75
|75
|14
|Оттава Сенаторз
|73
|70
|15
|Монреаль Канадиенс
|73
|68
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|75
|62
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|75
|103
|2
|Ванкувер Кэнакс
|74
|100
|3
|Колорадо Эвеланш
|75
|100
|4
|Виннипег Джетс
|75
|96
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|73
|95
|6
|Нэшвилл Предаторз
|74
|90
|7
|Вегас Голден Найтс
|74
|90
|8
|Лос-Анджелес Кингз
|74
|87
|9
|Сент-Луис Блюз
|75
|84
|10
|Миннесота Уайлд
|73
|79
|11
|Сиэтл Кракен
|74
|75
|12
|Калгари Флэймз
|73
|73
|13
|Аризона Койотс
|74
|67
|14
|Анахайм Дакс
|75
|52
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|74
|49
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|74
|42