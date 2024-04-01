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Монреаль Канадиенс - Флорида Пантерз 03 Апреля прямая трансляция

Стадион: Белл-центр (Монреаль, Канада), вместимость: 21105
03 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Эрик Фурлатт (Тройс-Ривьерс, Канада);
Монреаль Канадиенс
Флорида Пантерз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Монреаль Канадиенс - Флорида Пантерз, которое состоится 03 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Белл-центр (Монреаль, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Флорида Пантерз
Санрайз
35 Канада вр Сэм Монтембо
30 США вр Кейден Примо
21 Канада зщ Кейден Гуле
8 Канада зщ Майк Мэтисон
58 Канада зщ Дэвид Савар
72 Канада зщ Арбер Джекай
54 США зщ Джордан Харрис
47 США зщ Джейден Страбл
20 Словакия нп Юрай Слафковски
14 Канада нп Ник Судзуки
22 США нп Коул Кофилд
11 Канада нп Брендан Галлахер
15 Канада нп Алекс Ньюхук
40 Финляндия нп Йоэль Армиа
17 Канада нп Джош Андерсон
71 Канада нп Джейк Эванс
56 Финляндия нп Ессе Юлёнен
49 Канада нп Рафаэль Арве-Пинар
36 США нп Колин Уайт
55 Канада нп Майкл Пеццетта
41 США вр Энтони Столарз
72 Россия вр Сергей Бобровский
5 Канада зщ Аарон Экблад
42 Швеция зщ Густав Форслинг
62 Канада зщ Брэндон Монтур
77 Финляндия зщ Нико Миккола
7 Россия зщ Дмитрий Куликов
91 Швеция зщ Оливер Экман-Ларссон
12 Канада нп Джона Гаджович
13 Канада нп Сэм Райнхарт
16 Финляндия нп Александр Барков
23 Канада нп Картер Вераге
19 США нп Мэттью Ткачук
9 Канада нп Сэм Беннетт
17 Канада нп Эван Родригес
10 Россия нп Владимир Тарасенко
15 Финляндия нп Антон Лунделль
27 Финляндия нп Ээту Луостаринен
94 Канада нп Райан Ломберг
82 Швеция нп Кевин Стенлунд
Главные тренеры
Канада Мартен Сан-Луи
Канада Пол Морис
История личных встреч
01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 3 БМонреаль Канадиенс
31.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 1Монреаль Канадиенс
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс1 : 5Флорида Пантерз
31.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс2 : 5Флорида Пантерз
17.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз9 : 5Монреаль Канадиенс
20.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс2 : 6Флорида Пантерз
30.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз7 : 2Монреаль Канадиенс
30.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс10 : 2Флорида Пантерз
30.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз7 : 4Монреаль Канадиенс
25.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс3 : 4Флорида Пантерз
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс0 : 3
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс4 : 1
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2Монреаль Канадиенс
25.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 5Монреаль Канадиенс
22.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Монреаль Канадиенс
02.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 4Флорида Пантерз
30.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 2 Б
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз2 : 3
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 4
25.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Флорида Пантерз
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс75104
2 Каролина Харрикейнз75101
3 Бостон Брюинз75101
4 Флорида Пантерз7599
5 Торонто Мэйпл Лифс7495
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7489
7 Филадельфия Флайерз7683
8 Вашингтон Кэпиталз7382
9 Детройт Ред Уингз7582
10 Нью-Йорк Айлендерс7479
11 Питтсбург Пингвинз7477
12 Нью-Джерси Дэвилз7476
13 Баффало Сэйбрз7575
14 Оттава Сенаторз7370
15 Монреаль Канадиенс7368
16 Коламбус Блю Джекетс7562
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз75103
2 Ванкувер Кэнакс74100
3 Колорадо Эвеланш75100
4 Виннипег Джетс7596
5 Эдмонтон Ойлерз7395
6 Нэшвилл Предаторз7490
7 Вегас Голден Найтс7490
8 Лос-Анджелес Кингз7487
9 Сент-Луис Блюз7584
10 Миннесота Уайлд7379
11 Сиэтл Кракен7475
12 Калгари Флэймз7373
13 Аризона Койотс7467
14 Анахайм Дакс7552
15 Чикаго Блэкхоукс7449
16 Сан-Хосе Шаркс7442

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