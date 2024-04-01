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Баффало Сэйбрз - Вашингтон Кэпиталз 03 Апреля прямая трансляция

Стадион: Кибэнк-центр (Баффало, США), вместимость: 19070
03 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Грэм Скиллитер (Ла Ронж, Канада);
Баффало Сэйбрз
Вашингтон Кэпиталз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Баффало Сэйбрз - Вашингтон Кэпиталз, которое состоится 03 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кибэнк-центр (Баффало, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Баффало Сэйбрз
Баффало
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1 Финляндия вр Укко-Пекка Луукконен
27 Канада вр Девон Леви
26 Швеция зщ Расмус Далин
25 Канада зщ Оуэн Пауэр
10 Финляндия зщ Хенри Йокихарью
4 Канада зщ Боуэн Байрэм
75 США зщ Коннор Клифтон
78 Канада зщ Джейкоб Брайсон
13 Чехия нп Лукаш Роусек
19 Канада нп Пейтон Кребс
89 США нп Алекс Так
72 США нп Тейдж Томпсон
77 Германия нп Джон-Джейсон Петерка
22 Канада нп Джек Куинн
24 Канада нп Дилан Козенс
9 Канада нп Закари Бенсон
53 Канада нп Джефф Скиннер
71 Швеция нп Виктор Олофссон
28 Латвия нп Земгус Гиргенсонс
50 США нп Эрик Робинсон
35 Канада вр Дарси Кемпер
79 США вр Чарли Линдгрен
38 Швеция зщ Расмус Сандин
57 США зщ Тревор ван Римсдайк
27 Россия зщ Александр Алексеев
74 США зщ Джон Карлсон
42 Словакия зщ Мартин Фехервари
3 США зщ Ник Дженсен
17 Канада нп Дилан Строум
63 Россия нп Иван Мирошниченко
15 США нп Сонни Милано
29 Канада нп Хендрикс Лапьер
67 США нп Макс Пасиоретти
26 США нп Ник Дауд
47 Канада нп Бек Маленстин
21 Беларусь нп Алексей Протас
96 Канада нп Николя Обе-Кюбель
24 Канада нп Коннор Макмайкл
8 Россия нп Александр Овечкин
2 Канада Vincent Iorio
Главные тренеры
США Дон Гранато
Канада Спенсер Карбери
История личных встреч
23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 3 ОТБаффало Сэйбрз
24.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Вашингтон Кэпиталз3 : 4 ББаффало Сэйбрз
16.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз5 : 4 ББаффало Сэйбрз
26.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз7 : 4Вашингтон Кэпиталз
04.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 5 ОТБаффало Сэйбрз
25.09.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Вашингтон Кэпиталз3 : 4 ОТБаффало Сэйбрз
26.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 4 БВашингтон Кэпиталз
12.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз2 : 3 БВашингтон Кэпиталз
09.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз5 : 3Баффало Сэйбрз
16.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз2 : 5Баффало Сэйбрз
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз0 : 3
30.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз5 : 2
28.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз2 : 6
25.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Баффало Сэйбрз
22.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 8 : 3Баффало Сэйбрз
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз2 : 3 Б
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 1Вашингтон Кэпиталз
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 3 ОТ
24.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 0
23.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз7 : 6 Б
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс75104
2 Каролина Харрикейнз75101
3 Бостон Брюинз75101
4 Флорида Пантерз7599
5 Торонто Мэйпл Лифс7495
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7489
7 Филадельфия Флайерз7683
8 Вашингтон Кэпиталз7382
9 Детройт Ред Уингз7582
10 Нью-Йорк Айлендерс7479
11 Питтсбург Пингвинз7477
12 Нью-Джерси Дэвилз7476
13 Баффало Сэйбрз7575
14 Оттава Сенаторз7370
15 Монреаль Канадиенс7368
16 Коламбус Блю Джекетс7562
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз75103
2 Ванкувер Кэнакс74100
3 Колорадо Эвеланш75100
4 Виннипег Джетс7596
5 Эдмонтон Ойлерз7395
6 Нэшвилл Предаторз7490
7 Вегас Голден Найтс7490
8 Лос-Анджелес Кингз7487
9 Сент-Луис Блюз7584
10 Миннесота Уайлд7379
11 Сиэтл Кракен7475
12 Калгари Флэймз7373
13 Аризона Койотс7467
14 Анахайм Дакс7552
15 Чикаго Блэкхоукс7449
16 Сан-Хосе Шаркс7442

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