Баффало Сэйбрз - Вашингтон Кэпиталз 03 Апреля прямая трансляция
Стадион: Кибэнк-центр (Баффало, США), вместимость: 19070
03 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Грэм Скиллитер (Ла Ронж, Канада);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Баффало Сэйбрз - Вашингтон Кэпиталз, которое состоится 03 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кибэнк-центр (Баффало, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Баффало Сэйбрз
Баффало
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
|1
|вр
|Укко-Пекка Луукконен
|27
|вр
|Девон Леви
|26
|зщ
|Расмус Далин
|25
|зщ
|Оуэн Пауэр
|10
|зщ
|Хенри Йокихарью
|4
|зщ
|Боуэн Байрэм
|75
|зщ
|Коннор Клифтон
|78
|зщ
|Джейкоб Брайсон
|13
|нп
|Лукаш Роусек
|19
|нп
|Пейтон Кребс
|89
|нп
|Алекс Так
|72
|нп
|Тейдж Томпсон
|77
|нп
|Джон-Джейсон Петерка
|22
|нп
|Джек Куинн
|24
|нп
|Дилан Козенс
|9
|нп
|Закари Бенсон
|53
|нп
|Джефф Скиннер
|71
|нп
|Виктор Олофссон
|28
|нп
|Земгус Гиргенсонс
|50
|нп
|Эрик Робинсон
|35
|вр
|Дарси Кемпер
|79
|вр
|Чарли Линдгрен
|38
|зщ
|Расмус Сандин
|57
|зщ
|Тревор ван Римсдайк
|27
|зщ
|Александр Алексеев
|74
|зщ
|Джон Карлсон
|42
|зщ
|Мартин Фехервари
|3
|зщ
|Ник Дженсен
|17
|нп
|Дилан Строум
|63
|нп
|Иван Мирошниченко
|15
|нп
|Сонни Милано
|29
|нп
|Хендрикс Лапьер
|67
|нп
|Макс Пасиоретти
|26
|нп
|Ник Дауд
|47
|нп
|Бек Маленстин
|21
|нп
|Алексей Протас
|96
|нп
|Николя Обе-Кюбель
|24
|нп
|Коннор Макмайкл
|8
|нп
|Александр Овечкин
|2
|Vincent Iorio
Главные тренеры
|Дон Гранато
|Спенсер Карбери
История личных встреч
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|24.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 4 Б
|16.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 Б
|26.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|04.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|25.09.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 4 ОТ
|26.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|12.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|09.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|16.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|31.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|30.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|28.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|25.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|22.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 3
|31.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|29.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|27.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|24.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|23.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 6 Б
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|75
|104
|2
|Каролина Харрикейнз
|75
|101
|3
|Бостон Брюинз
|75
|101
|4
|Флорида Пантерз
|75
|99
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|74
|95
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|74
|89
|7
|Филадельфия Флайерз
|76
|83
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|73
|82
|9
|Детройт Ред Уингз
|75
|82
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|74
|79
|11
|Питтсбург Пингвинз
|74
|77
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|74
|76
|13
|Баффало Сэйбрз
|75
|75
|14
|Оттава Сенаторз
|73
|70
|15
|Монреаль Канадиенс
|73
|68
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|75
|62
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|75
|103
|2
|Ванкувер Кэнакс
|74
|100
|3
|Колорадо Эвеланш
|75
|100
|4
|Виннипег Джетс
|75
|96
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|73
|95
|6
|Нэшвилл Предаторз
|74
|90
|7
|Вегас Голден Найтс
|74
|90
|8
|Лос-Анджелес Кингз
|74
|87
|9
|Сент-Луис Блюз
|75
|84
|10
|Миннесота Уайлд
|73
|79
|11
|Сиэтл Кракен
|74
|75
|12
|Калгари Флэймз
|73
|73
|13
|Аризона Койотс
|74
|67
|14
|Анахайм Дакс
|75
|52
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|74
|49
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|74
|42