Нью-Йорк Айлендерс - Чикаго Блэкхоукс 03 Апреля прямая трансляция
Стадион: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США), вместимость: 17255
03 Апреля 2024 года в 02:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Вес Макколи (Джорджтаун, Канада);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Айлендерс - Чикаго Блэкхоукс, которое состоится 03 Апреля 2024 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
|30
|вр
|Илья Сорокин
|40
|вр
|Семён Варламов
|8
|зщ
|Ноа Добсон
|28
|зщ
|Александр Романов
|6
|зщ
|Райан Пулок
|3
|зщ
|Адам Пелеч
|41
|зщ
|Роберт Бортуццо
|2
|зщ
|Майк Райлли
|13
|нп
|Мэтью Барзал
|14
|нп
|Бо Хорват
|53
|нп
|Кейси Сизикас
|21
|нп
|Кайл Палмьери
|29
|нп
|Брок Нельсон
|18
|нп
|Пьер Энгвалль
|20
|нп
|Хадсон Фэшинг
|44
|нп
|Жан-Габриэль Пажо
|27
|нп
|Андерс Ли
|15
|нп
|Кэл Клаттербак
|32
|нп
|Кайл Маклин
|17
|нп
|Мэтт Мартин
|34
|вр
|Петр Мразек
|40
|вр
|Арвид Сёдерблом
|4
|зщ
|Сет Джонс
|72
|зщ
|Алекс Власик
|24
|зщ
|Джейкоб Мегна
|55
|зщ
|Кевин Корчински
|44
|зщ
|Уайатт Кайзер
|25
|зщ
|Джарред Тинорди
|23
|нп
|Филипп Курашев
|16
|нп
|Джейсон Дикинсон
|98
|нп
|Коннор Бедард
|11
|нп
|Тейлор Рэддиш
|90
|нп
|Тайлер Джонсон
|17
|нп
|Ник Фолиньо
|15
|нп
|Джоуи Андерсон
|89
|нп
|Андреас Атанасиу
|27
|нп
|Лукас Райхель
|8
|нп
|Райан Донато
|84
|нп
|Лэндон Слаггерт
Главные тренеры
|Патрик Руа
|Люк Ричардсон
История личных встреч
|20.01.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|05.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|02.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|06.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|20.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|28.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|23.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|04.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|25.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|21.01.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 7
|02.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|31.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|29.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|25.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|23.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|31.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|29.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|27.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|24.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|22.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|75
|104
|2
|Каролина Харрикейнз
|75
|101
|3
|Бостон Брюинз
|75
|101
|4
|Флорида Пантерз
|75
|99
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|74
|95
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|74
|89
|7
|Филадельфия Флайерз
|76
|83
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|73
|82
|9
|Детройт Ред Уингз
|75
|82
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|74
|79
|11
|Питтсбург Пингвинз
|74
|77
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|74
|76
|13
|Баффало Сэйбрз
|75
|75
|14
|Оттава Сенаторз
|73
|70
|15
|Монреаль Канадиенс
|73
|68
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|75
|62
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|75
|103
|2
|Ванкувер Кэнакс
|74
|100
|3
|Колорадо Эвеланш
|75
|100
|4
|Виннипег Джетс
|75
|96
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|73
|95
|6
|Нэшвилл Предаторз
|74
|90
|7
|Вегас Голден Найтс
|74
|90
|8
|Лос-Анджелес Кингз
|74
|87
|9
|Сент-Луис Блюз
|75
|84
|10
|Миннесота Уайлд
|73
|79
|11
|Сиэтл Кракен
|74
|75
|12
|Калгари Флэймз
|73
|73
|13
|Аризона Койотс
|74
|67
|14
|Анахайм Дакс
|75
|52
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|74
|49
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|74
|42