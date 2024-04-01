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Нью-Йорк Айлендерс - Чикаго Блэкхоукс 03 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США), вместимость: 17255
03 Апреля 2024 года в 02:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Вес Макколи (Джорджтаун, Канада);
Нью-Йорк Айлендерс
Чикаго Блэкхоукс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Айлендерс - Чикаго Блэкхоукс, которое состоится 03 Апреля 2024 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
30 Россия вр Илья Сорокин
40 Россия вр Семён Варламов
8 Канада зщ Ноа Добсон
28 Россия зщ Александр Романов
6 Канада зщ Райан Пулок
3 Канада зщ Адам Пелеч
41 Канада зщ Роберт Бортуццо
2 США зщ Майк Райлли
13 Канада нп Мэтью Барзал
14 Канада нп Бо Хорват
53 Канада нп Кейси Сизикас
21 США нп Кайл Палмьери
29 США нп Брок Нельсон
18 Швеция нп Пьер Энгвалль
20 США нп Хадсон Фэшинг
44 Канада нп Жан-Габриэль Пажо
27 США нп Андерс Ли
15 Канада нп Кэл Клаттербак
32 США нп Кайл Маклин
17 Канада нп Мэтт Мартин
34 Чехия вр Петр Мразек
40 Швеция вр Арвид Сёдерблом
4 США зщ Сет Джонс
72 США зщ Алекс Власик
24 США зщ Джейкоб Мегна
55 Канада зщ Кевин Корчински
44 США зщ Уайатт Кайзер
25 США зщ Джарред Тинорди
23 Швейцария нп Филипп Курашев
16 Канада нп Джейсон Дикинсон
98 Канада нп Коннор Бедард
11 Канада нп Тейлор Рэддиш
90 США нп Тайлер Джонсон
17 США нп Ник Фолиньо
15 США нп Джоуи Андерсон
89 Канада нп Андреас Атанасиу
27 Германия нп Лукас Райхель
8 США нп Райан Донато
84 США нп Лэндон Слаггерт
Главные тренеры
Канада Патрик Руа
Канада Люк Ричардсон
История личных встреч
20.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс4 : 3 ОТНью-Йорк Айлендерс
05.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс3 : 0Чикаго Блэкхоукс
02.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс1 : 3Нью-Йорк Айлендерс
06.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс2 : 3 БЧикаго Блэкхоукс
20.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс1 : 4Нью-Йорк Айлендерс
28.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс5 : 2Нью-Йорк Айлендерс
23.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 2 БНью-Йорк Айлендерс
04.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс3 : 2 ОТЧикаго Блэкхоукс
25.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс1 : 3Чикаго Блэкхоукс
21.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 7Нью-Йорк Айлендерс
02.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТНью-Йорк Айлендерс
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Нью-Йорк Айлендерс
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3Нью-Йорк Айлендерс
25.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс0 : 4
23.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс6 : 3
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 5Чикаго Блэкхоукс
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 0Чикаго Блэкхоукс
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 1
24.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 5 ОТЧикаго Блэкхоукс
22.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 0Чикаго Блэкхоукс
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс75104
2 Каролина Харрикейнз75101
3 Бостон Брюинз75101
4 Флорида Пантерз7599
5 Торонто Мэйпл Лифс7495
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7489
7 Филадельфия Флайерз7683
8 Вашингтон Кэпиталз7382
9 Детройт Ред Уингз7582
10 Нью-Йорк Айлендерс7479
11 Питтсбург Пингвинз7477
12 Нью-Джерси Дэвилз7476
13 Баффало Сэйбрз7575
14 Оттава Сенаторз7370
15 Монреаль Канадиенс7368
16 Коламбус Блю Джекетс7562
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз75103
2 Ванкувер Кэнакс74100
3 Колорадо Эвеланш75100
4 Виннипег Джетс7596
5 Эдмонтон Ойлерз7395
6 Нэшвилл Предаторз7490
7 Вегас Голден Найтс7490
8 Лос-Анджелес Кингз7487
9 Сент-Луис Блюз7584
10 Миннесота Уайлд7379
11 Сиэтл Кракен7475
12 Калгари Флэймз7373
13 Аризона Койотс7467
14 Анахайм Дакс7552
15 Чикаго Блэкхоукс7449
16 Сан-Хосе Шаркс7442

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