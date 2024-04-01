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Миннесота Уайлд - Оттава Сенаторз 03 Апреля прямая трансляция

Стадион: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США), вместимость: 20554
03 Апреля 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Фурман Саут (Сьюикли, США);
Миннесота Уайлд
Оттава Сенаторз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Миннесота Уайлд - Оттава Сенаторз, которое состоится 03 Апреля 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Оттава Сенаторз
Оттава
Главные тренеры
США Джон Хайнс
Канада Жак Мартен (и.о.)
История личных встреч
18.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз2 : 1 БМиннесота Уайлд
18.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 2Оттава Сенаторз
28.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз2 : 4Миннесота Уайлд
23.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз4 : 3Миннесота Уайлд
03.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд5 : 4 ОТОттава Сенаторз
30.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд7 : 2Оттава Сенаторз
14.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз0 : 2Миннесота Уайлд
05.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз3 : 4Миннесота Уайлд
22.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд6 : 4Оттава Сенаторз
23.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд3 : 1Оттава Сенаторз
30.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд1 : 2 Т
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд3 : 1
23.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 5 ОТ
21.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 0Миннесота Уайлд
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 4Миннесота Уайлд
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3Оттава Сенаторз
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз2 : 0
28.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 6Оттава Сенаторз
25.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз5 : 3
24.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Оттава Сенаторз
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс75104
2 Каролина Харрикейнз75101
3 Бостон Брюинз75101
4 Флорида Пантерз7599
5 Торонто Мэйпл Лифс7495
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7489
7 Филадельфия Флайерз7683
8 Вашингтон Кэпиталз7382
9 Детройт Ред Уингз7582
10 Нью-Йорк Айлендерс7479
11 Питтсбург Пингвинз7477
12 Нью-Джерси Дэвилз7476
13 Баффало Сэйбрз7575
14 Оттава Сенаторз7370
15 Монреаль Канадиенс7368
16 Коламбус Блю Джекетс7562
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз75103
2 Ванкувер Кэнакс74100
3 Колорадо Эвеланш75100
4 Виннипег Джетс7596
5 Эдмонтон Ойлерз7395
6 Нэшвилл Предаторз7490
7 Вегас Голден Найтс7490
8 Лос-Анджелес Кингз7487
9 Сент-Луис Блюз7584
10 Миннесота Уайлд7379
11 Сиэтл Кракен7475
12 Калгари Флэймз7373
13 Аризона Койотс7467
14 Анахайм Дакс7552
15 Чикаго Блэкхоукс7449
16 Сан-Хосе Шаркс7442

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