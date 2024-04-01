Нэшвилл Предаторз - Бостон Брюинз 03 Апреля прямая трансляция
Стадион: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США), вместимость: 17335
03 Апреля 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Франсуа Сен-Лорен (Гринфилд Парк, Канада);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нэшвилл Предаторз - Бостон Брюинз, которое состоится 03 Апреля 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Бостон Брюинз
Бостон
Главные тренеры
|Эндрю Брюнетт
|Джим Монтгомери
История личных встреч
|15.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|29.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|17.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 5
|15.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|03.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|08.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|22.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|22.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|04.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|05.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|31.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|29.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 4
|27.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|24.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|22.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|31.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|28.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|27.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|23.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|22.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|75
|104
|2
|Каролина Харрикейнз
|75
|101
|3
|Бостон Брюинз
|75
|101
|4
|Флорида Пантерз
|75
|99
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|74
|95
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|74
|89
|7
|Филадельфия Флайерз
|76
|83
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|73
|82
|9
|Детройт Ред Уингз
|75
|82
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|74
|79
|11
|Питтсбург Пингвинз
|74
|77
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|74
|76
|13
|Баффало Сэйбрз
|75
|75
|14
|Оттава Сенаторз
|73
|70
|15
|Монреаль Канадиенс
|73
|68
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|75
|62
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|75
|103
|2
|Ванкувер Кэнакс
|74
|100
|3
|Колорадо Эвеланш
|75
|100
|4
|Виннипег Джетс
|75
|96
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|73
|95
|6
|Нэшвилл Предаторз
|74
|90
|7
|Вегас Голден Найтс
|74
|90
|8
|Лос-Анджелес Кингз
|74
|87
|9
|Сент-Луис Блюз
|75
|84
|10
|Миннесота Уайлд
|73
|79
|11
|Сиэтл Кракен
|74
|75
|12
|Калгари Флэймз
|73
|73
|13
|Аризона Койотс
|74
|67
|14
|Анахайм Дакс
|75
|52
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|74
|49
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|74
|42