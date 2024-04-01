00:09 ()
Свернуть список

Нэшвилл Предаторз - Бостон Брюинз 03 Апреля прямая трансляция

Стадион: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США), вместимость: 17335
03 Апреля 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Франсуа Сен-Лорен (Гринфилд Парк, Канада);
Нэшвилл Предаторз
Бостон Брюинз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нэшвилл Предаторз - Бостон Брюинз, которое состоится 03 Апреля 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Бостон Брюинз
Бостон
Главные тренеры
Канада Эндрю Брюнетт
Канада Джим Монтгомери
История личных встреч
15.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 2Нэшвилл Предаторз
29.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз1 : 2Нэшвилл Предаторз
17.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз0 : 5Бостон Брюинз
15.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз4 : 3 ОТНэшвилл Предаторз
03.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз0 : 2Бостон Брюинз
08.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 6Бостон Брюинз
22.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 4 ОТНэшвилл Предаторз
22.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз5 : 2Нэшвилл Предаторз
04.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз1 : 0Бостон Брюинз
05.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз5 : 3Бостон Брюинз
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 4Нэшвилл Предаторз
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 8 : 4Нэшвилл Предаторз
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз5 : 4 ОТ
24.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз1 : 0
22.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 3Нэшвилл Предаторз
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 ББостон Брюинз
28.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Бостон Брюинз
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4Бостон Брюинз
23.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Бостон Брюинз
22.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз2 : 5
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс75104
2 Каролина Харрикейнз75101
3 Бостон Брюинз75101
4 Флорида Пантерз7599
5 Торонто Мэйпл Лифс7495
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7489
7 Филадельфия Флайерз7683
8 Вашингтон Кэпиталз7382
9 Детройт Ред Уингз7582
10 Нью-Йорк Айлендерс7479
11 Питтсбург Пингвинз7477
12 Нью-Джерси Дэвилз7476
13 Баффало Сэйбрз7575
14 Оттава Сенаторз7370
15 Монреаль Канадиенс7368
16 Коламбус Блю Джекетс7562
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз75103
2 Ванкувер Кэнакс74100
3 Колорадо Эвеланш75100
4 Виннипег Джетс7596
5 Эдмонтон Ойлерз7395
6 Нэшвилл Предаторз7490
7 Вегас Голден Найтс7490
8 Лос-Анджелес Кингз7487
9 Сент-Луис Блюз7584
10 Миннесота Уайлд7379
11 Сиэтл Кракен7475
12 Калгари Флэймз7373
13 Аризона Койотс7467
14 Анахайм Дакс7552
15 Чикаго Блэкхоукс7449
16 Сан-Хосе Шаркс7442

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close