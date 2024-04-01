Калгари Флэймз - Анахайм Дакс 03 Апреля прямая трансляция
Стадион: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада), вместимость: 19289
03 Апреля 2024 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Крис Ли (Сейнт Джон, Канада);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Калгари Флэймз - Анахайм Дакс, которое состоится 03 Апреля 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Калгари Флэймз
Калгари
Анахайм Дакс
Анахайм
Главные тренеры
|Райан Хаска
|Грег Кронин
История личных встреч
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|03.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|22.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|11.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|24.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|07.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|17.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|04.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|19.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|18.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|31.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|29.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|27.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|25.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|24.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|31.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|30.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|29.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|27.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|25.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|75
|104
|2
|Каролина Харрикейнз
|75
|101
|3
|Бостон Брюинз
|75
|101
|4
|Флорида Пантерз
|75
|99
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|74
|95
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|74
|89
|7
|Филадельфия Флайерз
|76
|83
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|73
|82
|9
|Детройт Ред Уингз
|75
|82
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|74
|79
|11
|Питтсбург Пингвинз
|74
|77
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|74
|76
|13
|Баффало Сэйбрз
|75
|75
|14
|Оттава Сенаторз
|73
|70
|15
|Монреаль Канадиенс
|73
|68
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|75
|62
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|75
|103
|2
|Ванкувер Кэнакс
|74
|100
|3
|Колорадо Эвеланш
|75
|100
|4
|Виннипег Джетс
|75
|96
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|73
|95
|6
|Нэшвилл Предаторз
|74
|90
|7
|Вегас Голден Найтс
|74
|90
|8
|Лос-Анджелес Кингз
|74
|87
|9
|Сент-Луис Блюз
|75
|84
|10
|Миннесота Уайлд
|73
|79
|11
|Сиэтл Кракен
|74
|75
|12
|Калгари Флэймз
|73
|73
|13
|Аризона Койотс
|74
|67
|14
|Анахайм Дакс
|75
|52
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|74
|49
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|74
|42