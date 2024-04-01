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Калгари Флэймз - Анахайм Дакс 03 Апреля прямая трансляция

Стадион: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада), вместимость: 19289
03 Апреля 2024 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Крис Ли (Сейнт Джон, Канада);
Калгари Флэймз
Анахайм Дакс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Калгари Флэймз - Анахайм Дакс, которое состоится 03 Апреля 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Калгари Флэймз
Калгари
Анахайм Дакс
Анахайм
Главные тренеры
Канада Райан Хаска
США Грег Кронин
История личных встреч
22.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс0 : 3Калгари Флэймз
03.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз5 : 4Анахайм Дакс
22.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 5Калгари Флэймз
11.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз1 : 3Анахайм Дакс
24.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс2 : 3 ОТКалгари Флэймз
07.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс2 : 4Калгари Флэймз
17.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз6 : 2Анахайм Дакс
04.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс3 : 4 БКалгари Флэймз
19.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз2 : 3 ОТАнахайм Дакс
18.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз6 : 4Анахайм Дакс
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз4 : 2
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 3Калгари Флэймз
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Калгари Флэймз
25.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз1 : 4
24.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Калгари Флэймз
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Анахайм Дакс
30.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 1Анахайм Дакс
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Анахайм Дакс
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 0Анахайм Дакс
25.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс2 : 3 ОТ
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс75104
2 Каролина Харрикейнз75101
3 Бостон Брюинз75101
4 Флорида Пантерз7599
5 Торонто Мэйпл Лифс7495
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7489
7 Филадельфия Флайерз7683
8 Вашингтон Кэпиталз7382
9 Детройт Ред Уингз7582
10 Нью-Йорк Айлендерс7479
11 Питтсбург Пингвинз7477
12 Нью-Джерси Дэвилз7476
13 Баффало Сэйбрз7575
14 Оттава Сенаторз7370
15 Монреаль Канадиенс7368
16 Коламбус Блю Джекетс7562
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз75103
2 Ванкувер Кэнакс74100
3 Колорадо Эвеланш75100
4 Виннипег Джетс7596
5 Эдмонтон Ойлерз7395
6 Нэшвилл Предаторз7490
7 Вегас Голден Найтс7490
8 Лос-Анджелес Кингз7487
9 Сент-Луис Блюз7584
10 Миннесота Уайлд7379
11 Сиэтл Кракен7475
12 Калгари Флэймз7373
13 Аризона Койотс7467
14 Анахайм Дакс7552
15 Чикаго Блэкхоукс7449
16 Сан-Хосе Шаркс7442

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