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Вегас Голден Найтс - Ванкувер Кэнакс 03 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США), вместимость: 18702
03 Апреля 2024 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Келли Сазерлэнд (Ричмонд, Канада)
Вегас Голден Найтс
Ванкувер Кэнакс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вегас Голден Найтс - Ванкувер Кэнакс, которое состоится 03 Апреля 2024 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Главные тренеры
Канада Брюс Кэссиди
Канада Рик Токкет
История личных встреч
08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс1 : 3Ванкувер Кэнакс
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс1 : 4Вегас Голден Найтс
22.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс3 : 4Вегас Голден Найтс
27.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс1 : 5Ванкувер Кэнакс
22.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс4 : 5Вегас Голден Найтс
13.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс5 : 4 ОТВегас Голден Найтс
07.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс1 : 5Ванкувер Кэнакс
04.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс2 : 3 ОТВегас Голден Найтс
14.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс7 : 4Ванкувер Кэнакс
05.09.2020 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 7-й матч Вегас Голден Найтс3 : 0Ванкувер Кэнакс
30.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2 ТВегас Голден Найтс
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Вегас Голден Найтс
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4 ОТВегас Голден Найтс
26.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2 ОТВегас Голден Найтс
24.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс4 : 2
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс3 : 2
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс1 : 3
26.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс2 : 3
24.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс4 : 2
22.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс4 : 1
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс75104
2 Каролина Харрикейнз75101
3 Бостон Брюинз75101
4 Флорида Пантерз7599
5 Торонто Мэйпл Лифс7495
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7489
7 Филадельфия Флайерз7683
8 Вашингтон Кэпиталз7382
9 Детройт Ред Уингз7582
10 Нью-Йорк Айлендерс7479
11 Питтсбург Пингвинз7477
12 Нью-Джерси Дэвилз7476
13 Баффало Сэйбрз7575
14 Оттава Сенаторз7370
15 Монреаль Канадиенс7368
16 Коламбус Блю Джекетс7562
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз75103
2 Ванкувер Кэнакс74100
3 Колорадо Эвеланш75100
4 Виннипег Джетс7596
5 Эдмонтон Ойлерз7395
6 Нэшвилл Предаторз7490
7 Вегас Голден Найтс7490
8 Лос-Анджелес Кингз7487
9 Сент-Луис Блюз7584
10 Миннесота Уайлд7379
11 Сиэтл Кракен7475
12 Калгари Флэймз7373
13 Аризона Койотс7467
14 Анахайм Дакс7552
15 Чикаго Блэкхоукс7449
16 Сан-Хосе Шаркс7442

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